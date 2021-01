La secrétaire May Rodríguez a été accusée d’avoir perçu un double salaire (Photo: Présidence / Cuartoscuro)

Ce lundi, Le Secrétariat de la protection sociale a nié que le secrétaire Javier May Rodríguez et d’autres employés de l’institution étaient recevant un double salaire ou avaient une double masse salariale.

«Il n’y a pas de double paie ni de double salaire pour aucun fonctionnaire du ministère des Affaires socialesr. Tous les travailleurs, y compris le secrétaire Javier May Rodríguez, perçoivent leur salaire mensuel selon le budget et dans le cadre de la loi “a déclaré le Secrétariat dans une déclaration.

La déclaration du corps Il a été donné après une note émise par le Soleil du Mexique où il est précisé que le secrétaire au Bien-être social, les sous-secrétaires Ariadna Montiel Reyes et Hugo Raúl Paulín Hernández et 35 collaborateurs près d’eux ils ont été inclus dans deux listes de paie: celui de l’Administration Publique Fédérale celui des Serviteurs de la Nation.

«Il est également faux que le chef de l’agence, les sous-secrétaires et d’autres fonctionnaires soient nommés Servants de la Nation et figurent sur deux listes de paie différentes. Le Secrétariat de la fonction publique informé Le soleil du Mexique sur la mise à jour du portail Transparent Payroll, où la paie générale peut désormais être consultée de l’Administration Publique Fédérale et le spécifique des Serviteurs de la Nation », a déclaré le Secrétariat.

Dans le document rédigé par El sol de México, il est mentionné que, sur la liste des Serviteurs de la Nation, May Rodríguez avait reçu jusqu’à décembre 110 mille 877,52 pesos, ce qui représentait l’équivalent d’un mois de son salaire actuel sur la masse salariale de l’administration publique fédérale.

Le portail journalistique a également ajouté qu’en un an et demi, la masse salariale des serveurs de la Nation avait augmenté de 41,6% (Photo: Cuartoscuro)

D’autres fonctionnaires qui sont apparus dans la note sont Ileana Martínez Mata, qui est un secrétaire privé; Rosalba Méndez Solís et Mirian Jacinto, qui sont secrétaires de soutien au bureau de Javier May; Jorge Juventino Cardenas Marcelino et Jorge Andrés Cardoza Sánchez, agents de sécurité; Alicia Paulina Argón Torres, entre autres.

Le portail journalistique a également ajouté que, dans un an et demi, la masse salariale des serveurs du pays avait augmenté de 41,6%.

«Du 4 juin 2019 à décembre 2020, la masse salariale des Serviteurs de la Nation a augmenté de 4 mille 233 travailleurs à différents niveaux de performance. Selon la réponse à une demande de transparence, la base de données de ces travailleurs au 4 juin 2019 faisait état d’une masse salariale de 18 681 personnes, alors que la base de données actuelle contient 22 914 personnes “a ajouté Nurit Martínez, journaliste pour le média.

Le ministère de l’Administration publique a informé El sol de México de la mise à jour du portail Transparent Nómina (Photo: Présidence / Cuartoscuro)

PLUS SUR CE SUJET:

Bourses, pensions et aides: la liste des programmes sociaux et comment postuler

Échec du plan de vaccination: le personnel de l’hôpital général a déclaré qu’il n’avait pas été vacciné contre le COVID-19

“Les critiques sont les bienvenues”, a déclaré López-Gatell à ceux qui doutent de ses chiffres sur COVID-19

Le formulaire où ils demandent des données personnelles pour l’application du vaccin contre le COVID-19 est faux: Ministère de la Santé