Olivia López Arellano (Photo: Cuartoscuro)

Lors d’une conférence de presse du gouvernement du Mexico, Olivia López Arellano, Secrétaire à la Santé, a mis en garde contre l’utilisation de traitements médicaux pouvant nuire aux patients atteints de COVID-19.

“Nous savons qu’il n’y a pas de traitement spécifique contre el COVID-19, en particulier pour le SRAS-COV 2, mais il existe un ensemble de traitements qui non seulement n’aident pas, mais aussi nuisent et peuvent aggraver les symptômesOui », a déclaré le secrétaire.

Ces traitements comprennent l’utilisation incontrôlée de dexaméthasone, qui entraîne une faible immunité chez l’homme, peut répliquer le virus, en plus de provoquer des infections bactériennes.

Il a commenté qu’il y avait eu des cas de patients traités par dexaméthasone, ce qui n’était pas indiqué car elle n’est autorisée qu’au niveau hospitalier et sous la direction de spécialistes.

Le responsable a souligné qu’il existe des médicaments qui ne peuvent qu’aggraver la maladie (PHOTO: ose Luis Gonzalez / REUTERS)

Il existe d’autres médicaments tels que dioxyde de chlore ou hydroxychloroquine cela ne fait qu’empirer l’image ou la masquer. “Ils donnent un faux sentiment d’être soignés et en voie de guérison et lorsqu’ils arrivent à l’hôpital, il est déjà très tard”, a indiqué la secrétaire.

“Il est très important que cela soit évalué par un médecin, en fait dans les kiosques, les macros kiosques, les centres de santé, qui délivre ces médicaments et donne les instructions est un médecin du ministère de la Santé», A déclaré López Arellano.

Lors de la même conférence, le responsable a expliqué que l’ivermectine, qui est principalement recommandée pour le traitement de la pneumonie légère et modérée, a contribué à une diminution de la charge virale et à très peu d’effets négatifs en ambulatoire et dans les hôpitaux.

«29 études ont été identifiées qui ont montré l’utilité de l’ivermectine à un stade précoce; 12 études avec des preuves positives en prophylaxie, 14 études avec des preuves comme traitement dans les cas modérés », a-t-il souligné.

Le groupe d’experts chargé d’approuver l’utilisation de ces médicaments est composé du personnel du Institut national des sciences médicales et de la nutrition, Salvador Zubirán, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), le CDMX Santé et le Secrétariat de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation de Mexico.

Selon une déclaration du Commission de coordination des instituts nationaux de la santé et des hôpitaux de haute spécialité, ont rapporté que selon les résultats d’une étude randomisée évaluant le traitement contre COVID-19[feminine, La dexaméthasone expliquée doit être considérée comme un traitement pharmacologique chez les patients hospitalisés et recommande son utilisation sous stricte surveillance du contrôle des infections.

Etudes au Mexique

Actuellement, des chercheurs de Institut polytechnique national (IPN) ont déjà développé un médicament qui empêche ou entrave l’entrée du COVID-19 dans le corps humain.

Dans un communiqué, il a été rapporté que des spécialistes mènent des tests de confinement et de toxicité sur sept composés spécifiques des 20 découverts qui pourraient inhiber l’interaction des cellules humaines avec le virus.

(Photo: Tw / @ IPN_MX)

Docteurs Claudia Guadalupe Benítez Cardoza, professeur de la Section des études supérieures et de la recherche (SEPI), de l’École nationale de médecine et d’homéopathie et José Luis Vique Sánchez, diplômé de l’ENMH et actuel professeur et chercheur de la Faculté de médecine de l’Université autonome de Baja California (UABC), est passée de la validation par des serveurs Web à des tests d’inhibition in vitro.

À la suite de ce qui précède, ils ont identifié trois composés avec beaucoup de potentiel pour fabriquer un médicament efficace qui empêche le virus de pénétrer dans les cellules.

