Buenos Aires, 5 janvier . .- Trois des quatre entités qui composent la soi-disant Mesa del Enlace et qui représentent l’essentiel du secteur agricole argentin, l’une des industries les plus représentatives du pays sud-américain, ont annoncé mardi une grève de 72 heures. en signe de protestation contre le gouvernement d’Alberto Fernández.

Le syndicat des chambres agricoles a indiqué dans un communiqué qu’il rejette “la fermeture du registre des exportations de maïs” dictée par l’exécutif, car ils la considèrent “comme une mesure absolument néfaste pour le domaine et pour l’Argentine dans son ensemble”.

Fin décembre, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a expliqué en annonçant la suspension temporaire des exportations que la mesure sera en vigueur jusqu’en mars et qu’elle vise à assurer l’approvisionnement pour la consommation intérieure.

Le secteur agricole a critiqué la mesure et a demandé à plusieurs reprises au gouvernement ces derniers jours de lever la suspension, ce que l’exécutif n’a pas fait.

La grève débutera à minuit le lundi 11 janvier et se poursuivra jusqu’à la fin du mercredi 13 janvier.

Les entités Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina et Confederaciones Rurales Argentinas font partie de la grève.

Pour sa part, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) a décidé de ne pas adhérer à l’arrêt de travail, il n’y a donc pas eu d’unanimité lors de l’appel à la grève.

Dans la déclaration conjointe, cependant, ils ont indiqué que les quatre entités rejetaient le plan gouvernemental.

Ils ont également souligné que, depuis la Table de Liaison, ils se sont montrés «respectueux» de l’autonomie des groupes qui la composent, ainsi que des «divergences» lorsqu’il s’agit «d’exprimer le malaise partagé».

“Nous insistons sur la nécessité de revoir cette mesure absolument négative pour les intérêts de tous les Argentins, dans un cadre de dialogue avec les autorités capables de résoudre l’avenir des campagnes et du pays”, ont-ils déclaré.

Le secteur agricole représente environ 10% du produit intérieur brut de l’Argentine et environ 60% des exportations, selon la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.