Huile d’olive

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur mail Partager sur WhatsApp

Exhorte le gouvernement à promouvoir les relations bilatérales avec l’administration Trump et les mesures compensatoires de la CE pour l’Espagne

La plateforme contre les tarifs des États-Unis, qui est composée de FIAB, Asoliva, Asemesa, Ance, Anfaco-Cecopesca, Aecafé, Cerveceros de España, Espirituosos de España, Fenil, FEV, Fenaval, Produlce, Cooperativas Agro-Alimentarias, Asaja, COAG, UPA et Cecrv, ont mis en garde contre le «grave impact» que les tarifs «injustes» imposés par l’administration Donald Trump ont du fait du différend Airbus-Boeing et des pertes de près de 1 000 millions d’euros que le secteur pourrait enregistrer L’agroalimentaire espagnol en cas de prolongation de ces tarifs.

Le secteur agroalimentaire, qui s’est réuni pour faire face à cette situation, a averti que dans le cas de nouveaux tarifs que les États-Unis pourraient instaurer sur les aliments et boissons espagnols, une situation “encore plus grave” serait générée, car elle pourrait entraîner des pertes. de 969,31 millions d’euros, soit une baisse des exportations totales vers ce marché de 52,7% par rapport à 2019, selon les estimations de la plateforme.

De cette manière, la plateforme a exhorté le gouvernement de Pedro Sánchez à exiger du secteur aéronautique, comme cela a déjà été fait dans d’autres pays, son alignement sur ce qui est exigé par l’OMC en ce qui concerne l’aide reçue.

En outre, il a demandé à l’Exécutif de promouvoir la relation bilatérale avec les États-Unis, par exemple, en reprenant la visite des Rois reportée en avril, afin de favoriser une situation «favorable» à l’image de négociation et commerciale de l’Espagne.

Le secteur a également demandé à la Commission européenne de prendre des mesures compensatoires pour l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par les tarifs, et demande que la répartition du tarif soit proportionnelle au pourcentage de participation à Airbus, dans lequel l’Espagne participe moins d’un 5%.

La plate-forme a rappelé que depuis août 2018, le secteur des olives de table noire a subi l’imposition de tarifs de 35% et, en octobre 2019, l’administration Trump a appliqué un taux de 25% à 113 produits de l’industrie alimentaire. et des boissons espagnoles en représailles à l’affaire Airbus.

Si les ventes des produits concernés sont comparées au cours de la période allant de novembre 2019 à avril 2020 à celles de l’année précédente, les exportations des produits concernés ont diminué de 10,5%.

De cette manière, la plateforme souligne que, puisque les produits concernés par le tarif représentent 53,1% du total des aliments et boissons exportés vers les États-Unis, il y a eu une perte réelle de 193,57 millions d’euros de chiffre d’affaires. réalisé jusqu’en avril 2020.

“La crise des coronavirus a une fois de plus mis en évidence l’importance stratégique du secteur et il est essentiel que le gouvernement espagnol et l’Union européenne continuent de négocier avec les États-Unis pour éliminer ces tarifs déloyaux”, a déclaré le directeur général de la FIAB et porte-parole de la plateforme, Mauricio García de Quevedo.

Les États-Unis sont le deuxième pays de destination des exportations de produits alimentaires et de boissons espagnols en dehors de l’Union européenne. En 2019, les exportations ont atteint 1 838 millions d’euros, ce qui en fait un marché «essentiel» pour le secteur et qui «peut difficilement être remplacé par une diversification vers d’autres zones commerciales», selon la plateforme.

Rubriques connexes