Ciudad Real produit en moyenne 45000 tonnes de cette nourriture de haute qualité qui, avec les olives de table et le vin, est l’un des produits accablés par l’augmentation des tarifs imposés il y a un an par Donald Trump jusqu’à 25%. .

Le secteur pétrolier provincial a valorisé le nouveau scénario étranger au niveau commercial qui s’ouvre dans l’administration américaine avec l’arrivée du nouveau président Joe Biden.

Au milieu de la récolte des olives vertes et des variétés précoces comme l’Arbequina, les producteurs et les opérateurs s’attendent à une réduction de ces taxes à la frontière, ce qui a entraîné une baisse de 44% des ventes d’huile d’olive dans la région jusqu’en mai.

La consommation augmente aux États-Unis

José Luis Amores, directeur de Montes Norte, l’un des grands groupes d’huile d’olive de la province de Ciudad Real, avec 7500 membres et une production comprise entre 10 et 15 millions de kilos d’huile, a indiqué que les effets des dernières élections américaines dans la sphère commerciale internationale sont plus au-delà du changement de président.

«Les présidents, selon Amores, ne changent pas de politique étrangère», car, à son avis, le système réglementaire lui-même envisage des politiques de l’État, également dans l’agriculture et le commerce extérieur, qui varient en fonction des circonstances géopolitiques et des relations avec d’autres blocs.

Dans l’ensemble, Amores a célébré le succès de l’huile auprès des consommateurs nord-américains. «La consommation a dépassé les 300 millions et atteint 320», dont l’espagnol, introduit en partie indirectement par des pays non soumis à des augmentations tarifaires. «Les chaînes ont été réorganisées», via des opérateurs sur des territoires comme le Portugal.

Par exemple, Montes Norte a vendu son huile sur le sol américain via des «clients collaborateurs» tels que les Italiens, l’un des fournisseurs des Américains.

Une partie de sa production moyenne d’environ 15 millions de kilos d’huile d’olive extra vierge (EVOO) est commercialisée en Espagne, en France, en Italie ou en Allemagne.

Le secteur oelícola, a rappelé Amores, a “beaucoup de fluctuation” en raison de l’influence du temps sur les récoltes, ce qui fait baisser les prix et rend leurs valeurs très volatiles.

Pour cette raison, ces types de groupes ont demandé au Ministère de l’agriculture de corriger “les hauts et les bas des marchés” afin de maintenir des prix “uniformes”.

Pour l’instant et depuis deux ans, les prix “ne couvrent pas les perspectives de l’agriculteur”, ayant des prix de 2,5 euros le kilo d’huile d’olive extra vierge, 2,10 euros pour l’huile vierge et moins de deux euros pour des lampantes.

Ces valeurs, a-t-il précisé, ne répondent pas au scénario actuel, car le marché évolue et il y a eu un bon lien de campagne. La collecte au niveau national n’aura pas non plus les volumes attendus au printemps, lorsque 1,8 million de tonnes ont été estimées.

Concrètement, en raison des effets de la sécheresse, il restera, selon Amores, à 1,4 million de tonnes, un montant qui pourrait contribuer à répondre à la demande mondiale, en raison de la baisse de la production dans les pays de tradition oléicole comme l’Italie, la Grèce , Tunisie ou Portugal.

“Dans le monde entier, la récolte continue de baisser, et l’Espagne est un grand potentiel” pour un marché “qui dure douze mois de l’année”, bien que coïncidant maintenant avec la récolte, il y a un approvisionnement concentré qui nuit “de l’oléiculteur au transformateur” .

Cependant, Amores espère qu’en dehors de la campagne, les prix «rebondiront».

Baisse des exportations vers les États-Unis

Le directeur de l’AO Campo Calatrava, César Cólliga, a dit pour espérer que “la nouvelle administration américaine ne continuera pas à nous tenir en otage dans une guerre commerciale qui n’est pas la nôtre”.

La hausse de 25% des taxes sur le pétrole, un aliment de premier plan sur ce marché, “a fait une brèche” dans les exportations (également dans celles des olives et du vin). Selon l’Association des exportateurs de pétrole, les expéditions de pétrole espagnol vers les États-Unis ont chuté de 70%.

Pour cette raison, «nous espérons» que la nouvelle politique de la Maison Blanche «respecte les règles du jeu et le libre marché», lorsqu’il s’agit de continuer à positionner cette alimentation de qualité auprès des consommateurs nord-américains et sur un marché «intéressant et en croissance soutenue ». Ainsi, les entités de production et les opérateurs pourront «continuer à avoir des opportunités de croissance».

La DO, qui s’attend cette année à une production “à nombre rond” d’environ 20 millions de kilos d’olives et quatre millions de kilos d’huile “potentiellement certifiable”, a sa principale clientèle en Asie du Sud-Est et en Europe. Ce sont leurs destinations «naturelles», sans toutefois exclure une plus grande diversification.

La campagne de récolte, a rappelé Cólliga, est en cours et “en pleine production”, avec des rendements d’environ 20%, et comme chaque année ils parient au début pour la sélection d’olives vertes pour des huiles hautement qualifiées.

Les producteurs doivent être indemnisés

Dans la même ligne Juan Luis Ávila, directeur d’Olivar chez COAG L’Andalousie, a dit espérer que le nouveau président américain “a une attitude différente du précédent”.

Selon lui, que l’Union européenne ait ou non appliqué des hausses de taxes aux produits américains importés par des pays du vieux continent comme l’Espagne, «nous devons rechercher des accords» entre les deux blocs ou, si cela continue, «compenser le producteurs à cause de la situation où nous vivons sans manger ni boire ». “C’est une question du secteur aéronautique, at-il ajouté, et cela n’a rien à voir avec nous.”

Ávila a exhorté à promouvoir les contacts le plus tôt possible afin de pouvoir réparer les dommages “injustifiés” subis par le secteur producteur.

La rentabilité continue d’être alourdie, a-t-il rappelé, car les prix du pétrole, y compris la hausse en début de campagne, sont toujours «inférieurs aux coûts de production».

Le produit du stock de l’année dernière est payé 1,80 euros le kilo de lampante et 2,20 euros au plus pour l’extra vierge, tandis que les nouveaux de cette année “de qualité exceptionnelle” comme le “Si la autorregulación Premium les verts sont payés entre 2,40 et 2,50 euros.

En ce qui concerne la récolte, déjà répandue dans de nombreux points, Ávila a fait valoir qu’elle sera supérieure à l’estimation de la capacité territoriale, et sera supérieure à 1,4 million de tonnes au niveau national.

Pour cette raison et pour lutter pour des prix dignes, dans les huileries à gros volumes, à son avis, des mesures de marché devraient être appliquées, telles que le retrait volontaire d’une partie de la nouvelle production, pour éviter la volatilité des prix, contrôler les sorties et ajuster de la demande à l’offre.

“Si vraiment, a expliqué le porte-parole du COAG, l’autorégulation que le ministère de l’Agriculture a sur la table est appliquée de manière cohérente et si nous allons à la récolte estimée, ces mesures devraient être appliquées.”

