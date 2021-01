Secrétaire d’État Anthony Blinken. En arrière-plan, le président Joe Biden. Photo: REUTERS / Joshua Roberts

Le Sénat américain a confirmé mardi Anthony Blinken au poste de secrétaire d’État de Joe Biden. Le fonctionnaire a obtenu 78 votes favorables de la Chambre haute et est ainsi devenu le membre le plus haut gradé du cabinet. Il se classe quatrième dans la ligne de succession du gouvernement américain.

Blinken, 58 ans, entretient des relations de longue date avec le président et a occupé divers postes diplomatiques sous l’administration de Barack Obama. Ils comprennent le secrétaire d’État adjoint et le conseiller adjoint à la sécurité nationale. Comme l’a rapporté l’agence AP, il commencera à exercer ses fonctions mercredi après avoir prêté serment.

Le responsable a souligné quelles seront les priorités de l’administration Biden dans le domaine de la politique internationale le 19 janvier, lors de son audition de confirmation devant la commission des relations étrangères du Sénat.

«Le leadership des États-Unis compte toujours. La réalité est que le monde ne s’organise tout simplement pas. Lorsque nous ne sommes pas impliqués, lorsque nous ne dirigeons pas, l’une des deux choses est susceptible de se produire. Ou un autre pays essaie de prendre notre place, mais pas d’une manière conforme à nos intérêts et à nos valeurs; ou quelque chose d’aussi mauvais: personne ne le fait. Et là ils ont le chaos », a-t-il déclaré lors d’un passage de son entretien avec les législateurs.

«L’humilité et la confiance devraient être les deux faces de la médaille du leadership américain. Nous avons beaucoup de travail à faire chez nous pour améliorer notre position à l’étranger », a-t-il ajouté.

En ce sens, en parlant d ‘«humilité», il a également réaffirmé la nécessité pour les États-Unis de forger de nouvelles et de revitaliser les anciennes alliances, après une administration marquée par plusieurs désaccords avec des alliés traditionnels, comme l’Allemagne, la France, le Japon ou la Corée du Sud. .

La Chine a également été l’un des principaux sujets abordés lors de la session, au cours de laquelle Blinken a été interrogé sur l’attitude que Biden maintiendra dans des domaines tels que les manifestations à Hong Kong ou les crimes présumés de cyberespionnage qui ces derniers mois ont été attribués à la Gouvernement de Pékin.

Dans ce cas, Blinken a indiqué que, globalement et avec réserves, il était d’accord avec l’approche adoptée par l’administration de l’actuel ancien président Donald Trump à cet égard.

«Je pense que le président Trump avait raison d’adopter une approche plus stricte de la Chine. Je ne suis pas vraiment d’accord avec la façon dont il l’a fait dans divers domaines, mais le principe de base était correct, et je pense que c’est vraiment utile pour notre politique étrangère », a-t-il déclaré.

Cependant, Blinken a fait remarquer qu’il “n’a aucun doute” que la Chine aspire à devenir la grande puissance mondiale et a regretté que le prédécesseur de Biden n’ait pas limité les mouvements de Pékin à temps pour exercer de plus en plus de contrôle sur Hong Kong, dont la liberté et l’autonomie “ont brisé. “

Concernant la situation au Moyen-Orient, il s’est concentré spécifiquement sur le conflit israélo-palestinien et a déclaré que lui et Biden convenaient que «la meilleure façon» et «peut-être la seule» pour parvenir à une solution pacifique est la création de deux États. .

Cependant, il a reconnu que, “étant réaliste”, il est “difficile de voir dans les perspectives à court terme pour aller de l’avant” dans cette direction et a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël, avec lesquels il renforcera sa diplomatie. accords, dit-il. Il a également souligné les «accords d’Abraham» signés par l’administration Trump, dans lesquels Jérusalem a rétabli les relations diplomatiques avec quatre pays: Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Maroc.

Actualités en développement …