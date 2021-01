Antony Blinken a reçu mardi le feu vert du Sénat pour occuper le poste de secrétaire d’État dans le gouvernement de Joe Biden. Blinken, 58 ans, a été sous-secrétaire d’État et conseiller adjoint à la sécurité nationale sous l’administration Barack Obama.

Selon NBC News, Blinken sera une force de premier plan dans la tentative de la nouvelle administration de remodeler les relations de l’Amérique avec le reste du monde après quatre ans au cours desquels le président Donald Trump a remis en question des alliances de longue date.

Avec sa sélection, Biden a éludé les questions épineuses qui auraient pu affecter la confirmation par le Sénat de deux autres candidats sur sa liste restreinte comme étant le plus grand diplomate américain: Susan Rice et le sénateur Chris Coons.

Rice aurait dû faire face à une opposition importante de la part du Parti républicain et probablement à un rejet au Sénat. Il est depuis longtemps la cible de ce parti, notamment pour les déclarations qu’il a faites après les attaques meurtrières de 2012 contre des Américains à Benghazi, en Libye.

Joe Biden deviendra le plus ancien politicien à assumer la présidence américaine.

Le départ de Coons du Sénat serait survenu alors que d’autres sénateurs démocrates sont envisagés pour des postes administratifs et que le parti espère reconquérir le Sénat. Le contrôle dépend du résultat de deux scrutins en Géorgie en janvier.

Blinken a récemment participé à une réunion d’information sur la sécurité nationale avec Biden et Kamala Harris et s’est exprimé publiquement sur d’importantes questions de politique étrangère en Égypte et en Éthiopie.

Le secrétaire d’État de Biden hérite d’une main-d’œuvre professionnelle profondément démoralisée et épuisée au département d’État. Les deux secrétaires d’État de Trump, Rex Tillerson et Mike Pompeo, ont offert une faible résistance aux tentatives de l’administration de vider l’agence, qui n’ont été contrecarrées que par une intervention du Congrès.

Il a ajouté que les manœuvres de Trump confirment qu’il est “l’un des présidents les plus irresponsables de l’histoire américaine” et a déclaré qu’il envoyait “un message incroyablement dommageable au reste du monde à propos de …

Bien que le département ait échappé aux réductions massives proposées de plus de 30% de son budget pendant trois années consécutives, il a connu un nombre important de départs de ses rangs supérieurs et intermédiaires, dont de nombreux diplomates ont choisi de prendre leur retraite ou de quitter. service extérieur dont les perspectives d’avancement sont limitées sous une administration qui, selon eux, ne valorise pas leur expertise.

Diplômé de l’Université Harvard et de la Columbia Law School et avec une présence démocrate de longue date en politique étrangère, Blinken s’est rangé du côté de nombreux anciens hauts responsables de la sécurité nationale qui ont appelé à un réinvestissement majeur dans la diplomatie américaine et à un accent renouvelé sur l’engagement mondial.

Il a siégé au Conseil de sécurité nationale sous l’administration Clinton avant de devenir directeur du personnel du Comité des relations étrangères du Sénat lorsque Biden était président du groupe.

Au cours des premières années de l’administration Obama, Blinken est retourné au NSC et a été conseiller à la sécurité nationale du vice-président de l’époque Biden avant de rejoindre le département d’État pour devenir adjoint du secrétaire d’État John Kerry.