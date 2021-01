Dans l’image, le président sortant des Etats-Unis, Donald J. Trump. . / Yuri Gripas / Archives

Washington, 1er janvier . .- Le Sénat américain, à majorité républicaine, a annulé vendredi le veto du président sortant, Donald Trump, sur la loi du budget annuel de la défense, évalué à 741 milliards de dollars.

Le vote au Sénat plénier a marqué la première fois que le Congrès américain a annulé un veto de Trump pendant près de quatre ans qu’il est au pouvoir, après que la Chambre basse a également voté en faveur de cette initiative lundi.

Avec 81 voix pour et 12 contre, le Sénat a largement dépassé la majorité des deux tiers dont il avait besoin pour annuler le veto de Trump et signer le budget de la défense.

Le veto intervient dans les derniers jours de la présidence Trump et promet de faire monter les tensions entre le président sortant et les chefs de son parti au Sénat, avec lesquels il a déjà été confronté car la plupart ont déjà reconnu Joe Biden comme président élu. , quelque chose qu’il n’accepte pas.

UN VETO INÉDIT EN DES DÉCENNIES

La semaine dernière, Trump est devenu le premier président en 59 ans à s’opposer à l’adoption du budget de la défense.

Le président a décidé de mettre son veto à la soi-disant loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2021 car, entre autres, elle restreint sa capacité à retirer les troupes américaines d’Allemagne, de Corée du Sud et d’Afghanistan, comme il l’avait promis précédemment.

En outre, le dirigeant s’est opposé à la loi car elle comprend une disposition visant à changer le nom d’une douzaine de bases militaires portant le nom des dirigeants de la Confédération du Sud pendant la guerre civile (1861-1865), qui sont considérés comme un symbole raciste pour représentent ceux qui ont défendu l’esclavage.

Le président a enfin souhaité que la législation comprenne une clause pour mettre fin à la soi-disant «section 230», qui protège les géants de l’internet tels que Twitter et Facebook de toute conséquence juridique pour ce que des tiers publient sur leurs sites Web.

La loi sur l’autorisation de la défense nationale sert à financer les opérations du Pentagone à l’étranger et comprend des augmentations de salaire pour les soldats, des fonds pour le nouvel équipement militaire et pour payer les soins de santé des troupes.

UNE TENTATIVE D’AUGMENTATION DES PAIEMENTS AUX CITOYENS ÉCHEC

La tension entre Trump et les dirigeants républicains au Sénat a également augmenté en raison du retard de cinq jours du président dans la signature d’un nouveau plan de relance de la pandémie et de sa demande que les paiements directs soient augmentés de 600 $ à 2000 $. citoyens inclus dans cette loi.

Les dirigeants républicains au Sénat ont bloqué ce vendredi pour la quatrième journée consécutive la tentative des démocrates d’augmenter le montant de ces transferts directs aux contribuables dont le revenu annuel est inférieur à 75 000 dollars.

Cela signifie que l’initiative, que la Chambre basse a déjà approuvée lundi dernier, n’aura pas lieu pour le moment et devra en tout cas être examinée et votée à nouveau dès dimanche, quand un nouveau Congrès issu des élections de novembre entrera en fonction. .

“(Approuver ce changement) serait du socialisme pour les riches”, a déclaré le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, dans un discours prononcé ce vendredi devant le Sénat.

Les Américains qui remplissent les conditions de location recevront plutôt un paiement unique de 600 $, comme prévu dans le plan de relance approuvé en décembre.