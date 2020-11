Le Sénat bolivien est présidé par le leader du producteur de coca Andrónico Rodríguez, qui a pris ses fonctions le 4 novembre

Le Sénat de Bolivie a approuvé ce jeudi une déclaration de Camaral d’hommage posthume à Diego Maradona et se souvenait de son Je rejette le “veto to match” que la FIFA a tenté d’établir.

«Rendez un hommage posthume juste et mérité à Diego Armando Maradona, pour sa contribution au football mondial et votre défense en faveur de la tenue de matchs dans des villes de plus de 2500 mètres d’altitude»Explique la Déclaration de Camaral promue par le président du Sénat, Andrónico Rodríguez, et approuvée par la majorité des membres du Congrès présents à la session de ce jeudi.

Les paroles de Maradona un après-midi de mars 2008 à La Paz ont été essentielles dans la cause bolivienne du jeu à haute altitude alors que beaucoup se sont opposés.

La FIFA avait décidé que les matches internationaux dans des villes de plus de 2750 mètres d’altitude étaient conditionnés à une semaine d’acclimatation pour les jouer et à deux au cas où les matchs se dérouleraient à plus de 3000, ce qui a directement affecté La Paz, situé à 3600 à Los Andes. Cette mesure impliquait d’exclure La Paz en tant que lieu bolivien des matches internationaux, car elle dépendait de la volonté des équipes de résider dans des conditions adaptatives pendant le temps requis.

“Au nom de tous les Argentins, nous vous disons que nous n’avons pas peur des hauteurs, nous n’avons pas peur des hauteurs”, a été la déclaration de Maradona qui a suscité des applaudissements dans les tribunes du stade La Paz Hernando Siles. “Vous devez jouer là où vous êtes né, frères”il a ajouté, et a déclaré que «Pas Dieu et moins (Joseph) Blater», alors président de la FIFA, pourrait empêcher la Bolivie de jouer dans la redoutable La Paz.

Cette visite de Maradona à La Paz en 2008 sera répétée un an plus tard dans des conditions complètement différentes, car il était l’entraîneur de l’équipe argentine et commandants des joueurs tels que Lionel Messi, Javier Macherano ou Carlos Tevez. Cette fois, la Bolivie a livré un 6-1 historique à une équipe de Maradona qui, autant qu’on s’en souvienne, était cohérente avec la défense d’un an plus tôt et qui n’a pas mentionné le facteur d’altitude en parlant de cette défaite.

PHOTO DE FICHIER: Diego Maradona avec Evo Morales

«Diego était un grand défenseur du football en altitude et il aimait beaucoup la Bolivie. Grand ami des causes justes. Non seulement le football mondial pleure pour lui, mais aussi les peuples du monde », L’ancien président bolivien Evo Morales a écrit sur Twitter mercredi lorsqu’il a appris la mort de Maradona. Les deux personnalités se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont toujours manifesté une admiration mutuelle.

Diego Armando Maradona, le meilleur footballeur de tous les temps, est décédé mercredi à l’âge de 60 ans dans une maison de la province argentine de Buenos Aires où il se remettait d’une opération récente pour un hématome sous-dural.

