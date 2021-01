La Chambre haute a approuvé sa nomination par un vote quasi unanime de 93 voix pour et seulement deux contre.

Miamimundo / Univision

La confirmation est venue après que le Congrès a accordé une exemption au général, qui a pris sa retraite il y a quelques mois. Selon la loi sur la sécurité nationale – qui a été adoptée en 1947 pour garantir le contrôle civil sur l’armée – il lui faudrait plus de sept ans à la retraite pour pouvoir diriger le ministère de la Défense. Mais la règle permet une dérogation si les législateurs des deux chambres votent en faveur de sa nomination au pouvoir.

Compte tenu des inquiétudes des membres de la Commission des forces armées du Sénat au sujet de l’exemption, Austin a assuré qu’il s’entourerait de “chefs civils expérimentés et formés” et qu’il embaucherait un chef d’état-major qui vient également de la sphère civile et non militaire.

Austin est le troisième chef du Pentagone à bénéficier d’une exemption. Le plus récent a été conféré au général de la marine Jim Mattis, qui a été secrétaire à la Défense de Trump en 2017. Avant lui, le dernier avait été conféré en 1950 à George Marshall.

Le général Austin a servi pendant plus de 40 ans dans l’armée et a dirigé le commandement central, un poste clé dans les opérations militaires en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Cette expérience est appréciée car les défis et les menaces d’extrémisme persistent dans ces pays. Cependant, il y a ceux qui remettent en question sa capacité à faire face à d’autres problèmes, comme la Chine et l’Iran.