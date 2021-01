Le Sénat, au milieu de la période de repos et avec le coronavavirus qui se cache, est devenu une ville fantôme (Photo: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, coordinateur des sénateurs de Brunette, le parti majoritaire, a lancé ce dimanche un appel au réveil à ses collègues de tous les partis de la Chambre haute Mexicana: leur a demandé de garder le travail à distance, alors que le centre du Mexique traverse son moment le plus difficile à ce jour dans la pandémie de COVID-19[feminine.

“Je vous recommande aux sénateurs qui avaient programmé des auditions, des visites, des commissions, des réunions, des entretiens ici au Sénat, abstenez-vous autant que possible de les faire», A exprimé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le également leader de la Jucopo (Conseil de coordination politique) du Sénat, qui rassemble tous les leaders parlementaires du reste des partis.

“Qu’ils restent dans leurs lieux d’origine dans les États qu’ils représentent, avec leur famille, en prenant les mesures nécessaires services de santé pertinents, distance saine, isolement, ne pas avoir de réunions massives ou de réunions très fréquemment », a ajouté Monreal.

Et est-ce que la ville de Mexico, le siège des pouvoirs de la République, y compris le Sénat, est, avec le reste de la vallée du Mexique, au centre du pays, dans un moment dramatique de la pandémie, ce qui a conduit le pays à battre le record des infections en 24 heures pendant quatre jours consécutifs.

Juste ce samedi le pays a enregistré un peu plus de 16100 infections confirmées en une journée, le plus élevé à ce jour depuis l’arrivée du coronavirus dans le pays fin février. Au total, un peu plus de 1,5 million de positifs s’accumulent.

En outre, au niveau national, le Mexique a enregistré plus de 1 000 décès toutes les 24 heures pendant cinq jours consécutifs. Jusqu’à ce dimanche, il y a 133706 décès dus au COVID-19. Dans la capitale mexicaine, le taux d’occupation des hôpitaux est supérieur à 86% pour les lits ventilateurs et avec plus de 90% des lits occupés en hospitalisation générale.

“C’est une question sensible”, a souligné Monreal ce dimanche. “Ici à Mexico, la situation empire et, sans paniquer, il faut être très prudent. Je pense que la meilleure chose à faire est que les sénateurs et leurs collaborateurs et conseillers restent dans les États qu’ils représentent, qui ne sont pas mobiles. Je pense que c’est la bonne chose à faire », a-t-il ajouté.

Le Sénat est dévasté, nous avons donné à pratiquement tous les travailleurs la possibilité de travailler à domicile et de suivre le travail à domicile

La Mexico, à côté de État de Mexico, qui l’entoure dans une large mesure, ainsi que Morelos et Guanajuato, également au centre du pays, et Basse Californie, dans le nord, Ils sont à un feu rouge épidémiologique, c’est-à-dire en état d’alerte maximale pour les infections.

Ce contraint le Sénat et la Chambre des députés à reporter une session extraordinaire de leurs sessions plénières respectives, prévue le 15 janvier. Les deux chambres du Congrès discuteraient des réformes du parquet mexicain, mais la grave situation sanitaire les empêchait de tenir la réunion au milieu des vacances parlementaires d’hiver. Les législateurs ont été prudents après la mort d’un sénateur et de deux députés par COVID-19.

«Nous avons reporté par bon sens, par prudence. Quinze jours plus tard, nous aurons la période de session ordinaire qui commence le 1er février, et même ainsi nous allons revoir le comportement de la pandémie COVID-19, pour continuer à agir de manière responsable “, a ajouté Monreal, sans exclure la possibilité que, avec la situation aussi grave que maintenant, Le Congrès doit attendre pour se réunir.

“Nous ne sommes allés nulle part, nous avons été ici à Mexico en service. Nous maintenons une garde permanente depuis l’année dernière et nous continuerons de le faire », a déclaré le sénateur moréniste, qui a effectué une garde dans les locaux du Sénat ces dernières semaines.

«Il y aura un moyen de se réunir et de récupérer, et il y aura un moyen de surmonter ce cauchemar qui a coûté et a causé des tragédies humaines. Courage. Nous avancerons», A-t-il conclu.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé a confirmé que jusqu’à ce dimanche 81 300 personnes vaccinées accumulent, tous faisant partie du personnel médical confronté au COVID-19. 107 250 doses sont arrivées dans le pays à ce jour.

