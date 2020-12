Le Sénat du Chili

La Chambre des députés et le Sénat du Chili ont approuvé ce jeudi un projet de loi pour un deuxième retrait anticipé de la 10% des fonds de pension privés pour faire face à la crise provoquée par la pandémie COVID-19, après une journée marathon dans les deux chambres.

Les premières applications devraient arriver le 7 décembre, lorsque la mesure sera vraisemblablement publiée au Journal officiel et deviendra loi, bien que, selon la presse chilienne, tout au long de ce vendredi et pendant le week-end, les administrateurs des caisses de retraite (.) devraient commencer à informer vos affiliés du montant qu’ils peuvent retirer.

Dans la matinée, le projet a été approuvé par la Commission des finances de la Chambre des députés, après avoir été approuvé par la Commission du travail mercredi. Par la suite, l’initiative a été approuvée à la Chambre basse, avec 131 voix pour, 12 contre et deux abstentions, pour laquelle elle a été renvoyée au Sénat.

À la Chambre haute, la Commission des finances du Sénat a voté et approuvé la modification que la Chambre des députés avait apportée sur les impôts, et enfin, le Sénat au complet a approuvé l’initiative avec 41 voix pour et une abstention.

La proposition qui a finalement été approuvée a été présentée par le gouvernement du président, Sebastián Piñera, en opposition à une initiative présentée par l’opposition. L’une des principales différences entre les deux projets de loi était la taxe sur les hauts revenus, et finalement le projet de loi approuvé oblige les personnes à hauts salaires à payer des impôts pour retirer leur argent.

Compte tenu de cette tension entre les deux projets et de la tentative de Piñera d’arrêter l’initiative de l’opposition à la Cour constitutionnelle, la présidente du Sénat, Adriana Muñoz, a déclaré qu’ils avaient été «malheureusement soumis à une relation conflictuelle avec l’exécutif dans le traitement des tout ce projet de loi », selon« La Tercera ».

Pour Muñoz, il a généré «Une crise institutionnelle entre le Sénat et l’Exécutif, le Gouvernement et le Président, puisqu’au milieu du processus, ayant été approuvé au-dessus du quorum requis à la Chambre des Députés et à la Commission Constitutionnelle du Sénat, l’Exécutif intervient avec un projet de loi et avec une exigence d’inconstitutionnalité “, en référence à l’initiative de l’opposition qui a finalement été remplacée par la proposition officielle.

Compte tenu du comportement du gouvernement de Piñera, Muñoz a averti que “Maintenant, s’il y avait une menace de veto, ce serait vraiment une crise plus profonde et une très grande déception pour des milliers de Chiliens qui attendent que ce projet de loi déjà pleinement adopté par le Parlement soit promulgué.”

Une première initiative de ce type a été approuvée en juillet, après une initiative de l’opposition pour laquelle certains membres de la coalition gouvernementale ont voté en faveur, ce qui a généré une gêne dans l’administration, et plus de neuf millions de Chiliens ont déjà pu se retirer. jusqu’à 10% de ses fonds de pension grâce à cette première loi.

(Avec des informations d’Europa Press)

