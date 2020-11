Gómez Urrutia, le dernier sénateur à avoir été testé positif au COVID-19 (Photo: Cuartoscuro)

Napoléon Gómez Urrutia, sénateur de Brunette, le parti majoritaire dans les deux chambres du Congrès, testé positif au COVID-19, rejoignant plus d’une douzaine de ses collègues qui ont contracté la maladie ces derniers mois.

“Amis et amies: J’ai été testé pour COVID-19. Aujourd’hui, ils m’ont informé que j’étais POSITIF. J’ai des symptômes mineurs et je me sens bien », a déclaré mercredi le sénateur Moreno sur ses réseaux sociaux.

Je suivrai le protocole d’isolement sanitaire et continuerai à travailler avec le même effort que si j’étais en personne

Gómez Urrutia a rejoint plus d’une douzaine de sénateurs positifs ces derniers mois (Photo: Twitter @NGomezUrrutiaMX)

L’absence dans les prochains jours de Gómez Urrutia dans les couloirs et en plénière du Sénat se produira à un moment clé pour le sénateur: tout en débattant et en discutant de l’opportunité d’approuver ou non une série de réformes de la législation du travail mexicaine pour atténuer la soi-disant «externalisation», sujet dans lequel le morenista est l’un des principaux promoteurs.

Les sources de Morena au Sénat font confiance Infobae Mexique ils espèrent qu’il se rétablira bientôt, car votre vote pour une éventuelle interdiction de ce type d’externalisation serait non seulement symbolique mais vital complet sur. Cependant, ils ont accepté qu’en raison de la quarantaine qui doit passer, le vote pourrait être perdu, ce qui doit être en personne.

L’initiative controversée a été présenté par le président Andrés Manuel López Obrador il y a quelques jours. Le président a assuré qu’ils cherchaient à «protéger les travailleurs» avec la réforme. Cependant, après une réunion avec l’Initiative privée, le directeur général a accepté de négocier les termes de sa proposition.

Gómez Urrutia pourrait manquer le débat et l’approbation éventuelle des réformes de «l’externalisation» au Mexique, dont il est l’un des moteurs (Photo: Cuartoscuro)

Fort de ce positif, le Sénat a ajouté un nouveau législateur avec le coronavirus, qui a provoqué une pandémie tout au long de 2020. À la Chambre haute, COVID-19 a coûté la vie à un sénateur: le morenista Joel Molina Ramírez, décédé fin octobre.

Le décès du sénateur de Tlaxcala a amené le Sénat à durcir ses mesures sanitaires pour éviter que le campus ne devienne une source d’infections et d’éventuels décès. Les chefs de parti ont approuvé que tous les sénateurs soient testés avant les sessions plénières, qu’ils doivent montrer pour entrer dans la salle de session.

Après la décision, jusqu’à 11 sénateurs ont été testés positifs ces dernières semaines: Lupita Cisneros, Josefina Vazquez Mota, Alejandra Reynoso, Damián Zepeda, Ismael Cabeza de Vaca del PAIN (Parti d’action nationale); Bertha Caraveo, José Luis Pech, Daniel Gutiérrez Castorena et María Celeste Sánchez de Morena; Claudia Anaya Mota du PRI (Parti révolutionnaire institutionnel); Oui Veronica Delgadillo (Mouvement citoyen).

À San Lázaro, 15 décès dus au COVID-19: 14 travailleurs et un député fédéral (Photo: avec l’aimable autorisation de la Chambre des députés)

Mais auparavant, d’autres sénateurs avaient également été testés positifs à différents moments de l’épidémie que traverse le Mexique, comme le sénateur Moreno. Nestora Salgado, qui a été testée positive en juillet et a même été admise aux soins intensifs, mais a réussi à récupérer comme la plupart de ses collègues législateurs.

D’autres sénateurs ont également souffert de la maladie à l’époque: Miguel Angel Osorio Chong l’a contracté fin avril et son collègue du groupe parlementaire, le membre du PRI Jorge Carlos Ramírez Marín, testé positif fin juillet.

A la Chambre des députés, en revanche, les infections se sont également propagées à l’intérieur de l’enceinte de San Lázaro. La semaine dernière, avec la mort du directeur des protocoles, la Chambre basse a accumulé 15 tués par COVID-19: 14 travailleurs et un député, Miguel Acundo, du PSE (Social Encounter Party), décédé à la mi-septembre.

