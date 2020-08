Tik Tok @ntwrk

Grâce à TikTok, il a été possible de découvrir d’autres types de talents ou de rencontrer des personnes qui ont des compétences différentes, comme celle-ci serveur capable de charger plus de six plats à la fois.

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir comment le sujet porte environ cinq cymbales sur un bras, tandis que de sa main libre, il décide de porter la sixième plaque.

Il Vidéo virale TikTok Cela a fait sensation car peu comprennent comment il est possible pour le garçon de réaliser cet exploit avec des plats qui ont un poids important.

Actuellement, la vidéo a un peu plus de 8 000 likes et des centaines de commentaires qui font l’éloge du serveur, tandis que d’autres plaisantent sur le fait qu’ils ont la possibilité de «faire ça et plus».

Certains ont assuré qu’ils avaient plus de compétences que le serveur viral

C’est le compte @ntwrk qui a partagé la vidéo choquante dans laquelle beaucoup ont vu comment le garçon pouvait lancer un défi dans lequel sûrement plusieurs personnes qui travaillent en lui environnement de restaurant ils pourraient montrer leur capacité.

Un détail qui a également retenu l’attention des utilisateurs de TIC Tac c’est le fait que l’audio de «sans crainte de succès» a été utilisé, ce qui est devenu viral lorsqu’un jeune homme a motivé ses coéquipiers lors d’une séance d’entraînement.

Il ne fait aucun doute que ces types de plates-formes ont la capacité de faire en sorte que de plus en plus de gens se connectent et deviennent célèbres grâce au fait que le contenu devient rapidement viral.

@ ntwrk ## foodie ## fyp ♬ son original – ntwrk

Bien qu’il y ait aussi quelques personnes qui ont remarqué que le serveur ne portait pas de masque, de gants ou de masque, c’est pourquoi ils ont commencé à spéculer sur l’hygiène du lieu, ainsi que sur le fait qu’il s’agit probablement d’une vidéo un peu ancienne ou d’avant la pandémie.

La compétence dont le serveur a fait preuve est rarement vue, elle mérite donc d’être reconnue et applaudie.

Et vous, partagez-vous une compétence aussi impressionnante que celle du serveur?

