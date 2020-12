. / OLIVIER HOSLET / Archives

Moscou, 28 décembre . .- Le Service fédéral des prisons (SPF) de Russie a menacé aujourd’hui de condamner à une peine de prison le chef de l’opposition, Alexei Navalni, en convalescence en Allemagne d’un empoisonnement en août avec une arme chimique, s’il ne se présente pas immédiatement dans leurs bureaux.

Selon le communiqué publié sur son site Internet, le SPF accuse Navalni de ne pas avoir respecté son obligation de se soumettre à l’inspection pour la peine avec sursis de 3,5 ans infligée en 2014 pour une affaire de fraude et de blanchiment d’argent contre le société “Yves Rocher Vostok”.

Le SPF souligne que, selon le magazine Lancet, qui a publié la semaine dernière l’analyse médicale de l’opposant, Navalni a été libéré le 20 septembre et le 12 octobre, il avait déjà surmonté «toutes les conséquences» de la maladie.

Dès lors, ajoute-t-il, le condamné ne se conforme pas à l’obligation imposée par le tribunal et «refuse d’être contrôlé par l’inspection pénitentiaire».

N’oubliez pas que la législation prévoit une sanction pour de tels cas, y compris l’annulation de la peine avec sursis et son remplacement par une peine réelle, c’est-à-dire trois ans et demi de prison.

Le SPF insiste sur le fait que cette notification concernant la nécessité de se présenter à ses bureaux mardi matin à 9 heures a été transmise à son avocat, ce qui a été confirmé par lui, Vadim Kobsev, sur Twitter.

Au début, la période d’essai pour l’opposant était de cinq ans, mais plus tard, elle a été prolongée jusqu’au 30 décembre 2020.

Navalni n’a pas tardé à réagir sur Twitter depuis l’Allemagne: “Le SPF, basé sur l’article du Lancet, exige que je sois emprisonné. Mais, excusez-moi, l’article parle de mon empoisonnement au Novichok. Cela signifie qu’au niveau officiel, l’État reconnaît empoisonnement. Où est l’affaire pénale? “

Navalni, qui a été empoisonné en août dernier en Sibérie avec l’agent toxique Novichok, assure qu’il envisage de rentrer dans son pays lorsqu’il recevra l’approbation des médecins allemands.

Le service pénitentiaire s’est adressé à plusieurs reprises aux tribunaux pour condamner Navalni à une peine réelle, bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait estimé en 2017 que les peines prononcées contre l’opposant et son frère Oleg, qui sont allés en prison, étaient “arbitraire”.

Justement, en raison de son casier judiciaire, Navalni a été disqualifié et n’a pas pu affronter le président, Vladimir Poutine, lors des élections présidentielles de mars 2018, au cours desquelles ce dernier a été réélu.

Navalni a réussi à irriter à nouveau le Kremlin ces dernières semaines en publiant deux vidéos dans lesquelles il accuse le Service fédéral de sécurité (FSB, ancien KGB) d’être à l’origine de sa tentative d’assassinat.

La deuxième vidéo comprenait une conversation téléphonique avec un chimiste présumé du FSB, Konstantin Kudriavtsev, qui a révélé que Novichok avait été pulvérisé sur les sous-vêtements de l’opposant dans un hôtel de la ville sibérienne de Tomsk.

Le président russe a répondu lors d’une conférence de presse que les États-Unis étaient derrière cette enquête et, pour la première fois, a justifié le fait que l’opposant était surveillé par le FSB pour avoir le soutien des services de renseignement américains.

Poutine a nié qu’il existe des preuves pour l’ouverture d’une affaire pénale, bien que le comité d’enquête ait ouvert un dossier pénal cette semaine pour introduction par effraction lorsque le collaborateur de Navalni, Liubov Sobol, s’est rendu au domicile de Kudriavtsev à Moscou.