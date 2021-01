. / EPA / OLIVIER HOSLET / Archives

Moscou, 12 janvier . .- Le Service fédéral des pénitenciers (SPF) de Russie a approché les tribunaux pour infliger une peine de prison au chef de l’opposition, Alexéi Navalni, pour ne pas avoir respecté l’obligation de comparaître dans leurs bureaux pour un ancienne affaire pénale.

Le SPF demande que les 3,5 ans de prison avec sursis que la justice russe a infligés à Navalni en 2014 pour une affaire de fraude et de blanchiment d’argent contre la société «Yves Rocher Vostok» soient transformés en une véritable sanction, selon le journal rapporté aujourd’hui “Nóvaya Gazeta”.

Navalni, qui est en convalescence en Allemagne depuis qu’il a été admis dans une clinique de Berlin en août après avoir été empoisonné en Sibérie avec l’agent chimique Novichok, a assuré qu’il retournerait en Russie, mais n’a pas précisé quand.

Le 28 décembre, la SFP a rapporté dans un communiqué que Navalni, qu’elle accusait de refuser «le contrôle par l’inspection des prisons», avait jusqu’au 29 décembre pour se présenter à ses bureaux à Moscou.

Il a rappelé que, selon le magazine Lancet, qui avait publié l’analyse médicale de l’opposant en décembre, Navalni avait été libéré le 20 septembre et le 12 octobre, il avait déjà surmonté «toutes les conséquences» de la maladie.

La législation prévoit une sanction pour de tels cas, y compris l’annulation de la peine avec sursis et son remplacement par une peine réelle, c’est-à-dire trois ans et demi de prison.

Le chef de l’opposition a commenté aujourd’hui sur son compte Twitter que le président russe Vladimir Poutine est tellement bouleversé que j’ai survécu à l’empoisonnement “qu’il a ordonné au SPF d’aller en justice et d’exiger que ma peine avec sursis soit remplacée par une vraie”.

Navalni a souligné que la peine avec sursis de 3,5 ans de prison a expiré le 30 décembre, date à laquelle la période probatoire à laquelle il a été soumis a pris fin.

Et il a rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme était d’accord avec lui en statuant en 2017 que les condamnations à l’encontre de l’opposant et de son frère Oleg, qui avaient été incarcérés, étaient “arbitraires”.

Justement, en raison de son casier judiciaire, Navalni a été disqualifié et n’a pas pu affronter Poutine aux élections présidentielles de mars 2018, au cours desquelles ce dernier a été réélu.

Le 29 décembre, la commission d’enquête russe a également ouvert une procédure pénale pour fraude contre l’opposant, qui se serait approprié près de 4 millions d’euros collectés par diverses organisations non gouvernementales.

Cela a conduit certains analystes à spéculer que, bien qu’il se dise libre de revenir, le Kremlin bloque le retour de Navalni.

Navalni a mis en colère le Kremlin fin 2020 en publiant deux vidéos dans lesquelles il accusait le Service fédéral de sécurité (FSB, ancien KGB) d’être à l’origine de sa tentative d’assassinat.