Les déclarations d’Emilio Lozoya ont été remises en question par Luis Alberto Meneses Weyll (Photo: Cuartoscuro)

Emilio Lozoya Austin, ancien directeur de Petróleos Mexicanos (Pemex), dans sa déclaration devant le bureau du procureur général (FGR), a déclaré avoir reçu 10,5 millions USD par la société brésilienne Odebrecht, argent qui a été distribué pendant la campagne présidentielle d’Enrique Peña Nieto et aussi parmi le député pour l’approbation de la réforme énergétique.

Mais Luis Alberto Meneses Weyll, qui était directeur de la société brésilienne au Mexique, de 2009 à 2017, a remis en cause les déclarations de l’ancien directeur de Pemex. Il est à noter qu’ils se sont rencontrés en 2009 et 2012 est le moment où ils commencent à négocier.

Depuis par votre avocat, Carlos Kauffmann, dans une interview pour Quinto Element Lab et El Universal, a nié ce que Lozoya Austin a dit à propos du sort de l’argent.

Le seul qui sait ce qui a été fait avec l’argent est Lozoya Austin lui-même […] essaie de leur accorder des paiements non Odebrecht, des paiements qui ne proviennent pas d’Odebrecht […] Si quelqu’un essaie de faire des paiements Meneses Weyll ou Odebrecht qui n’ont pas été effectués, nous n’admettons pas que “

Luis Alberto Meneses a démenti ceux déclarés par Emilio Lozoya devant les autorités mexicaines (Photo: Capture d’écran)

L’ancien directeur de Pemex a négocié avec les autorités mexicaines pour être témoin collaborateur, pour lequel il a promis de fournir des preuves démontrant la complicité d’autres autorités dans le stratagème de corruption d’Odebrecht et d’empêcher ainsi que des poursuites pénales soient engagées contre lui.

Dans les déclarations d’Emilio Lozoya devant la FGR, il a évoqué Pot-de-vin présumé d’Odebrecht aux législateurs, contributions à la campagne présidentielle de Peña Nieto et il a également mentionné un fonctionnaire de l’administration de Felipe Calderón Hinojosa. Des accusations qualifiées de fausses par la défense juridique de Luis Alberto Meneses.

Dans sa plainte de faits, présentée au parquet le 11 août 2020, Emilio Lozoya a déclaré que lors de la campagne présidentielle de Peña Nieto en 2012, il avait rencontré Meneses Weyll dans une cafétéria de Lomas de Chapultepec et il a demandé 6 millions UDS au nom du candidat présidentiel de l’époque, pour que l’entreprise brésilienne profite de son éventuelle victoire aux élections.

“Luis Alberto Meneses a indiqué que la société donnerait 4 millions de dollars, dont 2,5 millions de dollars pour la campagne PRI et avec cela, ils espéraient se positionner dans le parti politique”, a déclaré l’ancien responsable. LLes ressources ont été transférées sur un compte en Suisse entre avril et juin 2012.

Lozoya Austin a témoigné devant la FGR qu’il avait demandé à Odebrecht des ressources pour la campagne présidentielle d’Enrique Peña (Photo: File)

L’avocat de l’ancien directeur d’Odebrecht au Mexique Il a nié avoir donné de l’argent pour financer la campagne du candidat du PRI. Carlos Kauffmann a précisé: «Luis Meneses Weyll a assumé l’entière responsabilité de tous les paiements qu’il a effectués et Il a vérifié tous les paiements avec des documents, mais il ne sera pas responsable de ce qu’il n’a pas fait»Il a dit à Fifth Element Lab.

Il est à noter que l’ancien directeur de la société brésilienne remis en 2016 les relevés des virements qu’il a effectués sur les comptes d’Emilio Lozoya et a souligné que les pots-de-vin étaient pour l’agent public de l’époque.

“Sous prétexte de m’avoir aidé dans le positionnement de l’entreprise à Veracruz et Tula, il m’a dit qu’il comprenait que je devais effectuer un versement en sa faveur de l’ordre de 5 millions de dollars”, a déclaré Meneses aux autorités brésiliennes.

Lozoya Austin a également fait référence à deux réunions entre Marcelo Odebrecht, propriétaire de l’entreprise de construction, et Luis Meneses Weyll, dans lesquelles ils étaient Enrique Peña Nieto et Luis Videgaray, l’un s’est produit dans unlumineux 2010, et dans lequel les deux administrateurs ont offert une aide financière au candidat à la présidentielle jusqu’ici possible.

(Photo: . / Sebastiao Moreira / fichier)

La seconde s’est produite en Septembre 2012Au Brésil également, Enrique Peña, déjà président élu, a établi une relation avec Odebrecht et ses dirigeants.

Kauffmann a assuré que Meneses Weyll n’avait aucune relation avec un autre ancien responsable mexicain, “il n’a eu qu’un contact direct avec Emilio Lozoya. Il n’a jamais eu de relation avec le président ou d’autres législateurs ».

En outre, il a précisé pour ledit média que son client il n’était pas au courant du sort des pots-de-vin. “Ce qu’Emilio Lozoya a fait avec les paiements, ce n’est pas à Luis Meneses Weyll de décider ou de remettre en question […] Le seul qui sait qu’il l’a fait est Emilio Lozoya ».

Pendant ce temps, Lozoya a déclaré qu’Odebrecht savait que l’argent devait soutenir les efforts du président d’alors auprès de la Chambre des députés. Situation qui a été niée par l’ancien directeur et a nié avoir un intérêt pour la réforme énergétique ou avoir bénéficié de contrats.

«S’il n’y avait aucun intérêt et s’ils ne voulaient pas conclure des contrats de réforme énergétique, [Odebrecht] Je ne paierais pas les législateurs pour agir sur la réforme », a déclaré le plaideur.

PLUS SUR CE SUJET:

Qui est Luis Alberto de Meneses Weyll, un autre impliqué dans l’affaire Lozoya

Emilio Lozoya négocie “avec refritos” chez FGR; des preuves de corruption étaient connues depuis 8 ans

Emilio Lozoya aurait offert un poste dans le gouvernement d’Enrique Peña Nieto au directeur d’Odebrecht Mexique