Sheriff Todd Wright se trouve dans le coin du palais de justice du comté de l'Arkansas alors que les fonctionnaires et les membres de la communauté lui demandent de démissionner.

Desiree Middlebrooks a secrètement enregistré le père de ses enfants, le shérif du comté d’Arkansas, Todd Wright, se livrant à une diatribe raciste à propos d’un employé noir à qui elle a parlé.

Lors d’une réunion du tribunal vendredi, des membres de la communauté ont plaidé pour que Wright démissionne, mais il a résisté.

Après que son collègue ait dit à Wright de «déposer cet insigne, de déposer son arme et de sortir d’ici», Wright a fait exactement cela.

Le shérif du comté de l’Arkansas, Todd Wright, a démissionné vendredi mois après qu’un enregistrement ait révélé qu’il se livrait à une diatribe raciste à propos d’un employé d’une épicerie noire.

Dans l’enregistrement de cinq minutes, capturé secrètement par la mère de ses enfants Desiree Middlebrooks et largement partagé sur les réseaux sociaux, un homme identifié plus tard comme Wright est entendu neuf fois en utilisant une insulte raciale.

Wright était apparemment contrarié que Middlebrooks ait parlé à l’employé. Il l’a traitée de « n —– amante », en disant plus tard: « Pourquoi as-tu crié à f —— n —– quand je suis là? »

Dans un message Facebook du 28 mai rapporté par le Pine Bluff Commerical, Wright a reconnu que c’était sa voix, disant: « Pour tout ce que j’ai offensé ou blessé, j’envoie mes sincères excuses et je prierai pour mes ennemis. »

Mais cela ne suffisait pas. Vendredi, une réunion spéciale a eu lieu au palais de justice du comté de l’Arkansas au cours de laquelle le tribunal du quorum du comté de l’Arkansas a demandé à l’unanimité que Wright démissionne.

Le tribunal n’avait pas le pouvoir de le congédier, a déclaré le juge du comté de l’Arkansas, Eddie Best, selon USA Today.

Tout au long de l’audience de plusieurs heures, diffusée sur Facebook, des responsables publics, des membres de la communauté, des militants et au moins un collègue exhortent Wright à démissionner.

«Après avoir visionné et entendu la vidéo, j’étais terriblement bouleversée de savoir que nous avons quelqu’un ici qui est censé prendre soin de nous, protéger et servir à avoir ce genre d’opinion sur moi – je m’utilise comme une race à cause de ma couleur », a déclaré la juge de paix Inez McLemore.

Wright a imputé son comportement au diable, a insisté sur le fait qu’il n’était pas raciste et a pointé du doigt certains des membres de la communauté noire avec lesquels il disait avoir de bonnes relations.

«Je suis un homme chrétien. Je lis ma Bible tous les jours», a déclaré Wright. « Je ne suis en aucun cas un raciste. Cette vidéo ne montre pas ma vraie image. »

Mais la foule, y compris une femme qui a dit qu’elle était la tante de l’employée noire, ne l’a pas achetée.

«Je ne crois rien de ce que vous venez de dire», dit-elle. « Vous devez dire ce genre de choses parce que vous voulez garder votre travail. »

Wright a d’abord refusé de démissionner, puis a déclaré qu’il le ferait dans un mois, et a finalement fait ce que la foule avait demandé – a déclaré qu’il démissionnerait immédiatement – après que son ancien collègue ait parlé.

« Todd, je vous ai connu toute ma vie. Vous devez prendre cet insigne et le (poser) sur cette table et sortir d’ici Todd », a déclaré l’ancien officier Bobby Webb. «Tu sais que je t’aime, mais tu as merdé. Pose ce badge, pose ce pistolet et sors d’ici.

Le tribunal a adopté une motion permettant à Wright de recevoir un paiement en tant que contrat de travail, mais pas d’application de la loi active, pour le mois prochain, a rapporté NBC News. Jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé, l’adjoint en chef du comté remplacera la place de Wright.

Lire l’article original sur Business Insider