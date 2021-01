Claudia Villafañe

Pour la première fois depuis longtemps Claudia Villafañe a parlé de sa relation avec Jorge Taiana, l’homme d’affaires avec qui il est en couple depuis 17 ans. En décembre, deux semaines seulement après la mort de Diego Maradona, des rumeurs avaient été fortes selon lesquelles le tout nouveau vainqueur de Masterchef Celebrity s’était séparé.

«Vous sortez toujours ensemble?», A demandé Verónica Lozano à la mère de Dalma et Gianinna sur son programme, qui a à peine réussi à dire «oui». Lorsque la conductrice a tenté de s’enquérir de la durée de sa relation, Villfañe s’est plainte avec le sourire: “Tu me demandes toujours la même chose.”

Puis Marcelo Polino a intercédé, qui a suivi avec humour: “Après ce triomphe, nous voulons un mariage, une fête.” Immédiatement, le sincericide de qui était la femme des Dix: “Non, une seule fois et c’était assez.”

En décembre, après qu’elle soit allée sans son partenaire à la veillée et aux funérailles de l’idole du football, on a dit qu’elle s’était séparée de Jorge Taiana. À l’époque, aucune des parties n’avait fourni de plus amples détails. Consultée par les rumeurs, Claudia a déclaré à Tomás Dente dans We le matin que “Il n’y a pas de séparation définitive.” Cependant, il a précisé: “Nous traversons une transe.”

Consulté par Télé-exposition, l’homme d’affaires a déclaré: “Tout est un mensonge”. Avec cette phrase, le producteur de théâtre âgé de 52 ans a laissé entendre que le couple avançait et ironisait face aux rumeurs: “Ce sera dû à la distanciation sociale, la faute est COVID, mais je vais bien et très calme.” Dans ses réseaux sociaux, il a mis en ligne une photo de lui très souriant dans laquelle il a seulement écrit «que le sourire ne manque jamais», mais à aucun moment il n’a évoqué sa situation sentimentale.

Bien qu’il ait pu être étrange que Taiana n’ait pas accompagné son partenaire à cette période difficile, la vérité est qu’ils Ils ne sont généralement pas montrés en public et qu’il n’avait même pas été dans d’autres moments importants de la famille, comme le mariage de Dalma, en 2018.

Sur la raison pour laquelle ils étaient à peine vus ensemble, Villafañe a expliqué il y a quelque temps: «Il n’est pas difficile de se montrer en public. Nous sortons ensemble dans de nombreux endroits, mais ils ne nous voient pas. Si tu veux montrer, montrer, si tu ne veux pas, tu ne sais pas ». De plus, elle avait déclaré que ni Dalma ni Giannna n’avaient de relation avec son partenaire: «C’était un problème pour eux. Je savais que ça allait être un problème et j’ai toujours donné la priorité à ce qu’ils aient une bonne relation avec le père. Et je continue à le faire ».

En 2013, une photo de Taiana jouant avec ses petits-enfants aînés, Benjamin, avait été libérée, ce qui a déchaîné la colère de Maradona, qu’il considérait comme une trahison: “Claudia était le grand amour de ma vie. Aujourd’hui elle est en couple et cela me semble très bien, mais je vis sans retour. Je connais parfaitement le couple, j’ai vu la photo sur Facebook. Ce qui m’a dérangé, ce qui était un poignard pour mon âme, c’est que je l’ai vu jouer avec Benjamin, et je ne le pardonnerai jamais. “

Mardi, après être devenue la championne de la première édition de Masterchef Celebrity, l’organisatrice de l’événement a donné plusieurs interviews, mais a très peu parlé de son partenaire. À la mort de Diego Mardona, il a déclaré dans Team Flower: “J’accompagne mes filles parce qu’elles sont avec leurs frères dans ce combat et de ma place j’essaye de les accompagner, peut-être ne pas être avec elles, mais m’occuper de Roma ou de Benjamin et avec cela je me sens heureuse ».

En dialogue avec Télé-exposition Elle était reconnaissante à l’émission de télé-réalité conditionnée par Santiago del Moro car grâce à l’écran, elle a enfin pu se montrer telle qu’elle est: «J’ai l’impression que les gens ont rencontré la vraie Claudia».

