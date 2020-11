Les mois de stricte quarantaine étaient une oasis au milieu du désert pour le monde de la consommation de masse

Les mois de stricte quarantaine étaient une oasis au milieu du désert pour le monde de la consommation de masse. Les ventes importantes de mars et avril étaient uniquement attribuables à la peur des consommateurs de manquer de nourriture face à l’isolement imminent et ils ont surstocké au cas où. Mais au fil des mois, la situation s’est normalisée, voire s’est aggravée du fait de la forte perte de pouvoir d’achat de la population. 2020 se clôturera avec une légère baisse en raison des périodes de forte demande, mais les chiffres des derniers mois -y compris octobre- montrent des chiffres entre 4% et 5% de réduction sur un an dans les grandes chaînes. Et la même chose est projetée pour le premier semestre 2021, estiment les analystes privés.

Dans ce contexte, combien le consommateur dépense-t-il lorsqu’il se rend au supermarché? Achetez-vous le même qu’il y a un an? Selon l’enquête que le cabinet de conseil Scentia anticipait Infobae, le ticket moyen dans les supermarchés varie selon que l’achat est effectué en agence ou en ligne. Dans le cas du face-à-face, le coût moyen atteint 2912 $ dans environ 27 unités, tandis que s’il est éloigné, il s’élève à 8860 $ correspondant à une moyenne de 39 produits, en raison de la facilité d’expédition et du gain de temps.

Ce qui se passe, c’est que lorsque le consommateur opte pour des achats électroniques, ils ont tendance à couvrir les besoins plus longtemps. Comme l’explique le responsable de Scentia, Osvaldo del Rio, «La seule mission d’achat est l’offre», tandis que hors ligne, de nombreuses raisons stimulent la demande. Avec la quarantaine, le poids du commerce électronique dans les ventes totales des supermarchés a plus que doublé, passant de 1,2% à 2,9% dans le cumul de l’année par rapport à la même période de 2019, alors qu’en le cas spécifique de septembre s’élève à 3,8% de la facturation totale des chaînes.

D’après l’analyse des tickets des chaînes, la consommation de cookies est à 40% des cas, ce qui montre que cette nourriture a cessé d’être exclusive pour le petit-déjeuner ou une collation et s’est étendue au déjeuner ou au dîner, a déclaré Del Río. En même temps, les laits liquides sont détectés dans 28,8% des achats, suivis des légumes et du bœuf, avec des pourcentages d’environ 25%. Les boissons gazeuses sont également répertoriées comme un élément très demandé par les consommateurs (22,2% des billets les incluent), ainsi que les yaourts (20,7%). Les fruits, le papier hygiénique et les produits de boulangerie sont dans 18% des tickets, et il en va de même pour les fromages.

Avant la pandémie, le bœuf et les fruits et légumes n’avaient pas la présence qu’ils ont aujourd’hui sur les billets. L’explication du responsable de Scentia est que désormais les consommateurs préfèrent tout acheter au même endroit, alors que l’année dernière, ces aliments ont été achetés, par une grande majorité de personnes, chez les marchands de légumes et les bouchers de quartier.

Sur les 27 unités moyennes qui composent un ticket de supermarché, 74% sont constitués de produits qui ne coûtent pas plus de 100 $. Jusqu’à l’année dernière, cette limite était de 50 $, mais l’inflation a obligé les consommateurs à s’adapter au fait qu’il reste très peu d’articles dans les rayons avec cette valeur. 16% des unités vendues coûtent entre 100 $ et 150 $; 5% entre 150 $ et 200 $ et un autre 5% entre 200 $ et 500 $. Seulement 0,3% des produits vendus coûtent plus de 500 $, selon le cabinet de conseil.

La consommation ne se comporte pas de la même manière dans les grandes chaînes que dans le reste des chaînes. Les données de septembre montrent que les seuls canaux qui dans l’année accumulée sont les libre-services indépendants et le commerce électronique, avec des augmentations de 1,6% et 172,6%, respectivement. La chaîne moderne accumule une baisse de 0,4%; grossistes, 3,1%, et pharmacies, 6,4%. En septembre, les baisses dans ces canaux étaient de 4,5%; 8,4% et 9,1%, respectivement. Et selon les données préliminaires, les grandes chaînes afficheraient également un effondrement des ventes en octobre d’environ 4,5%.

Le rythme des prix

Les prix des produits alimentaires et cosmétiques, de nettoyage et d’hygiène personnelle ont moins augmenté que l’inflation (ils ont grimpé de 16% cumulés, contre 22,3% de l’IPC), mais le pouvoir d’achat s’est fortement dégradé malgré l’aide offerte par le Gouvernement en raison de la pandémie, comme le programme de revenu familial d’urgence (IFE) ou le programme d’assistance au travail et à la production (ATP).

Selon Del Río, la perte de pouvoir d’achat s’élevait à 15%, mais il a également noté que 76,6% de toutes les personnes qui ont un type de revenu (28 millions dans tout le pays) gagnent jusqu’à 30 300 $ par mois, donc la moyenne donne 16 000 $ par mois et par personne. “Ce pourcentage était de 70,2% l’an dernier, c’est-à-dire que la base de la pyramide a augmenté de 6 points de pourcentage en un an”, a expliqué l’analyste.

Face à ce scénario, une baisse de 0,1% de la consommation de masse est attendue, bénéficiant des bons mois de stockeo liés à la quarantaine. Si ce phénomène n’avait pas existé, la diminution atteindrait 4 ou 5%. Pour 2021, en attendant, un premier semestre avec une baisse de 3,2% est attendu – il sera comparé à une première partie positive de 2020 – et une période juillet-décembre avec une augmentation de 1,3%, ce qui donnera une nouvelle année avec une légère baisse, mais avec une tendance à l’amélioration.

Il est à noter qu’après un effondrement du PIB prédit autour de 12% pour cette année, un rebond d’environ 5% est attendu pour la prochaine.

