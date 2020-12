Selon Nouriel Roubini, le monde se dirige depuis longtemps vers une tempête parfaite de facteurs financiers, politiques et sociaux, et le coronavirus n’a ajouté qu’un problème supplémentaire. (REUTERS / Mike Segar)

Il économiste Nouriel Roubini se caractérise par de mauvais présages – l’effondrement financier mondial prévu par la crise des prêts hypothécaires États-Unis en 2008– et parlait déjà d’une “Grande Dépression” pour la pandémie de COVID-19[feminine. Loin de changer sa prévision pour certains indicateurs dans certaines économies développées, il a renforcé sa perspective: le monde évoluait depuis longtemps vers une tempête parfaite de facteurs financiers, politiques et sociaux, et le coronavirus vient d’ajouter un problème supplémentaire.

“Après le crise financier de 2007 à 2009, les déséquilibres et les dangers imprègnent le économie global elles ont été exacerbées par des erreurs de politique », écrit-il dans Project Syndicate (PS). «De cette façon, au lieu de s’attaquer aux problèmes structurels qui ont révélé la effondrement financier et récession subséquente, les gouvernements ont relancé le problème, ce qui a créé des risques d’impact négatif une autre crise inévitable».

Ce qui est arrivé maintenant, conduit par COVID-19. Et cela n’a fait qu’aggraver ces risques, selon le professeur de l’Université de New York (NYU). “Malheureusement, même si la récession majeure conduit à une reprise terne en forme de U cette année”, a-t-il écrit, faisant allusion à la ligne montante et descendante sur un graphique, “un Une énorme dépression en forme de L suivra plus tard dans la décennie, en raison de dix tendances inquiétantes et dangereuses ».

Nouriel Roubini, professeur à NYU, a prédit l’effondrement financier mondial de la crise hypothécaire de 2008 aux États-Unis.

La première de ces tendances fait référence à «la déficits et ses risques conséquents: dette et défaut»A présenté Roubini. «La politique de réponse à la crise du COVID-19 implique une énorme augmentation du déficit budgétaire “De l’ordre de 10% du PIB ou plus – à un moment où les niveaux d’endettement public de nombreux pays étaient déjà élevés, voire insoutenables.”

Pour le pire, le perte de revenu dans de nombreux ménages et de nombreuses entreprises «Cela signifie que les niveaux d’endettement du secteur privé deviendront également insoutenables, conduisant potentiellement à valeurs par défaut en masse et faillites», A-t-il auguré, honorant son surnom de Dr Catastrophe. «Couplé à la hausse des niveaux de dette publique, tout cela assure une reprise plus anémique que celle qui a suivi la Grande Récession d’il y a dix ans.

Le deuxième facteur est ce que Roubini a appelé «le bombe à retardement démographique dans les économies avancées », faisant allusion à la prolongation de la vie. «La crise du COVID-19 montre que beaucoup plus de dépenses publiques devraient être allouées aux systèmes de santéet que les soins de santé universels et les autres biens publics pertinents sont une nécessité et non un luxe. Cependant, la plupart des pays développés sociétés vieillissantes, le financement de ces dépenses à l’avenir augmentera encore la dette implicite des systèmes de santé et de sécurité sociale actuellement sous-financés ».

Le deuxième facteur qui laisse présager une crise est ce que Roubini a appelé «la bombe démographique à retardement dans les économies avancées», faisant allusion à la prolongation de la vie. (. / Fernando Villar)

Le troisième élément qu’il a analysé était «la croissance danger de déflation». La crise, en plus de provoquer une récession, «crée également un énorme stagnation des biens (machines et capacités non utilisées) et des marchés du travail (chômage massif), en conduisant un effondrement des prix produits de base comme le pétrole et les métaux industriels “, cité dans PS. “Cela rend la déflation probable et augmente le risque d’insolvabilité.”

Le quatrième risque est lié: dévaluation de la monnaie. «Alors que les banques centrales tentent de lutter contre la déflation et d’écarter le danger d’une hausse des taux d’intérêt (conséquence de l’énorme accumulation de dette), le les politiques monétaires deviendront encore plus étranges et plus étendues. À court terme, les gouvernements devront gérer des déficits budgétaires monétisés pour éviter la dépression et la déflation. Mais avec le temps, des chocs d’offre négatifs permanents, dus à une démondialisation accélérée et à un protectionnisme renouvelé, feront stagflation être inévitable».

Un cinquième élément, a poursuivi Roubini, est la perturbation numérique de l’économie en termes généraux. Des millions de personnes ont perdu leur emploi ou continuent de travailler mais gagnent moins, ce pour quoi «le Les écarts de revenu et de richesse dans l’économie du XXIe siècle se creuseront davantage“, diagnostic. «Pour se protéger des futurs chocs de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises des économies avancées ramener la production issue des régions à bas coûts vers les marchés intérieurs à coût élevé». Ce ne sera cependant pas une bonne nouvelle pour l’emploi: «Cette tendance accélérer le rythme de l’automatisation, ce qui exercera une pression à la baisse sur les salaires et attisera les flammes du populisme, nationalisme et xénophobie».

La déglobalisation “accélérera le rythme de l’automatisation, ce qui exercera une pression à la baisse sur les salaires”, a prédit Roubini (REUTERS / David W Cerny)

Le sixième élément est associé et important: le déglobalisation. “La pandémie accélère les tendances, déjà bien avancées, vers la balkanisation et la fragmentation”, a observé Roubini. Les Les États-Unis et la Chine seront les premiers à se séparer, a-t-il estimé, mais la plupart des pays répondront en «adoptant des politiques encore plus protectionnistes pour offrir aux entreprises et aux travailleurs locaux un bouclier contre les perturbations mondiales».

Dans le monde post-pandémique, il y aura “des limitations plus strictes de la circulation des biens, des services, des capitaux, du travail, de la technologie, des données et des informations», A-t-il prédit. «Cela se produit déjà dans les secteurs de médicaments, équipement médical et nourriture, là où les gouvernements ont imposé des restrictions à l’exportation et à d’autres mesures protectionnistes pour répondre à la crise ».

La tendance sera renforcée par le septième facteur cité par le professeur de NYU: «Le réaction contre la démocratie». Les situations de “faiblesse économique, chômage massif et inégalités croissantes», A-t-il estimé, constituent le domaine de leaders populistes. «Dans des conditions d’insécurité économique intensifiée, il y aura une forte pression pour transformer les étrangers en boucs émissaires de la crise. Les travailleurs industriels et les grands groupes de la classe moyenne deviendront plus sensibles à la rhétorique populiste, en particulier aux propositions restreindre la migration et le commerce “.

Roubini a mis en garde contre un “retour de bâton contre la démocratie” car les situations de “faiblesse économique, de chômage massif et d’inégalités croissantes” sont du domaine des dirigeants populistes. (AP)

Le huitième élément est “le duel géostratégique entre les États-Unis et la Chine», Comme il l’écrit dans PS. Le président chinois, Xi Jinping, utilisera les accusations de l’Américain, Donald Trump, sur l’origine de la pandémie pour dénoncer que Washington empêche la croissance pacifique de son pays. Cela intensifiera “la Découplage sino-américain dans les transactions commerciales, technologiques, d’investissement, de données et de devises».

Dans ce Roubini voit l’étincelle d’un “nouvelle guerre froide” entre États-Unis et Russie, Iran et Corée du Nord: le neuvième facteur. Qui aura une particularité: La technologie. La cyberguerre pourrait “même potentiellement conduire à des affrontements militaires conventionnels”, a-t-il averti. En principe, “le secteur technologique privé des États-Unis sera de plus en plus intégré dans le complexe industriel de la sécurité nationale”.

Le dernier risque évalué par Roubini est «le perturbation environnementale», Ce qui, selon vous, pourrait causer “Plus de chaos économique qu’une crise financière.” Il a énuméré les épidémies survenues depuis les années 1980: VIH, SRAS, H1N1, MERS, Ebola et COVID-19 et il les a définis comme “des catastrophes causées par l’homme, résultant de faibles normes de santé et d’assainissement, de l’abus des systèmes naturels et de l’interconnectivité croissante d’un monde globalisé”. le pandémies «et les nombreux symptômes morbides du changement climatique deviendront plus fréquents, sérieux et coûteux dans les années à venir ».

Ces 10 menaces se combinent “en une tempête parfaite” qui pourrait “entraîner toute l’économie mondiale dans une décennie de désespoir». Avec l’avènement des années 2030, la technologie et un meilleur leadership politique pourraient réduire ou minimiser ces problèmes. “Mais toute fin heureuse signifie que nous trouvons un moyen de survivre à la Grande Dépression à venir”, a-t-il conclu.

PLUS SUR CE SUJET:

Le sombre pronostic pour le monde après le coronavirus de Nouriel Roubini, l’économiste qui a prédit la crise de 2008

La pandémie de coronavirus est fille de la mondialisation: sera-t-elle son sauveur ou son fossoyeur?

Noël “super contagieux”: les spécialistes craignent qu’il ne devienne l’événement qui provoque une nouvelle vague