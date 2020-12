Les exportations de soja et de leurs dérivés pourraient bénéficier de meilleures valeurs internationales

Si l’afflux de devises provenant des exportations agro-industrielles a été crucial pour maintenir l’économie argentine en crise en 2020, ceux de l’année prochaine seront cruciaux pour la reprise tant évoquée. Hier une fois de plus, le prix du soja a enregistré une hausse significative sur le marché international de Chicago, en raison d’une demande accrue de la Chine, de l’inquiétude quant à l’impact de la sécheresse en Argentine et au Brésil, et de l’extension dans notre pays de la mesure de la force des producteurs de pétrole et des récepteurs de céréales dans les ports agro-exportateurs.

Le prix des contrats oléagineux à échéance le mois prochain, a augmenté de 6 dollars, et la tonne a été cotée à 441,40 USD. Dans la nuit de Chicago de cette journée, le soja continue d’augmenter et atteint une valeur de 445,51 USD.

A priori, le scénario des prix internationaux des céréales et produits dérivés apparaît encourageant, même si le climat pose un défi. De toute façon, Si les valeurs actuelles sont maintenues et une production similaire à celle de la saison dernière est enregistrée, les exportations pourraient augmenter de 4,7 milliards USD et atteindre 31,1 milliards USD, même si si certains facteurs sont combinés, elles pourraient grimper à 33 milliards USD.

Ceci est indiqué dans un rapport réalisé par le Fondation méditerranéenne – IERAL. Là, plusieurs scénarios probables ont été conçus, dans lesquels sont inclus à la fois les baisses et les augmentations de production ou de prix, ce qui permet d’avoir une idée de ce que l’agriculture peut représenter pour le pays en 2021. La bonne nouvelle est que même dans l’approche la plus pessimiste, on s’attend à une augmentation des entrées de devises par rapport à 2020.

Pour configurer ces scénarios, le spécialiste IERAL, Juan Manuel Garzon, a pris trois considérations préliminaires: la superficie de semis estimée, les prévisions météorologiques pour les mois à venir et le comportement des prix internationaux. Dans le premier point, les prévisions de superficie faites par la Bourse des céréales de Buenos Aires (BCBA) et la Bourse de Rosario (BCR) se situaient respectivement entre 23,5 et 24,4 millions d’hectares, un peu inférieurs à ceux enregistrés dans la campagne 2019/20.

Côté climat, le phénomène météorologique de La Niña est attendu, ce qui signifie moins de précipitations que la normale et qui peut même provoquer des sécheresses. Si cette prévision se réalisait, ce serait encore plus grave pour l’Argentine, car au cours de cette année, les pluies étaient étrangères à de grandes parties du territoire national et de nombreux lots manquent d’humidité sur le sol.

En ce qui concerne les prix, Garzón a expliqué que «Après le rebond haussier de septembre et octobre, les prix internationaux des matières premières agricoles ont continué de grimper en novembre et ce n’est qu’en décembre qu’ils semblent avoir pris un peu de répit, probablement en attendant l’évolution de la saison sud-américaine. Les principales céréales que le pays exporte actuellement se négocient très bien et les marchés à terme suggèrent que ces valeurs resteraient à des niveaux élevés l’année prochaine, qui sont les plus élevés depuis 2014 ». Par exemple, jusqu’à présent ce mois-ci, le soja dans les ports argentins est en moyenne de 487 USD la tonne (+ 34% sur un an), tandis que le blé se situe autour de 266 USD (+ 31%).

Hier, il y a eu une nouvelle hausse du prix du soja le 31 janvier 2019. REUTERS / Jose Roberto Gomes

Les étapes

En tenant compte de cela, Garzón a construit cinq scénarios correspondant aux volumes d’exportation potentiels et cinq autres concernant les prix. Dans le premier cas, les céréales qui n’ont pas encore été vendues du cycle précédent, celles de la belle saison et celles qui sont présumées être issues du gros (principalement le soja et le maïs) seront prises en compte. Ici aussi, la variable climatique est ajoutée, ce qui pourrait donner une productivité jusqu’à 10% inférieure ou supérieure.

En ce qui concerne les prix, le scénario de référence est construit sur la base des prix futurs et des propres estimations, pour chaque cas, le soja est supposé avoir une valeur moyenne de 448 USD, le maïs à 198 USD et le tourteau de soja à 423 USD, entre d’autres produits. Les quatre propositions restantes peuvent être, comme dans le cas de volumes jusqu’à 10% inférieurs ou supérieurs.

Par exemple, Dans un scénario de référence pour les exportations de tourteaux de soja, notre principal produit d’exportation signifierait des expéditions de 23 859 000 tonnes à 423 USD la tonne, tandis que le plus pessimiste qui prévoit une baisse de productivité et de prix de 10% augmente de 21 934. 000 tonnes à 381 USD et le plus positif, qui prévoit une croissance à la fois en volume et en valeur de 10%, se situerait à 25 785 000 tonnes à 465 USD la tonne.

Les résultats

Cela dit, le rapport combine les cinq scénarios de volume et de prix et en construit de nouveaux avec les recettes totales en devises qui pourraient être produites à partir des exportations. Comme déjà dit, L’approche de base, qui suppose une stabilité des prix courants et une productivité similaire à celle de l’année dernière, produirait des exportations de 31 077 millions USD, soit 4 689 millions USD de plus.

Cependant, il existe d’autres scénarios plausibles dans lesquels les prix et les volumes ont des mouvements opposés. Autrement dit, l’un descend et l’autre monte. En ce sens, Garzón envisage les deux exportations possibles allant de 29 008 millions USD à 32 915 millions USD, ce qui signifierait une augmentation de 2 620 millions USD à 6 527 millions USD. “Ces scénarios ont une probabilité d’occurrence plus élevée étant donné que les variables évoluent dans les sens attendus, en cas de problèmes de production en Argentine, les prix réagissent à la hausse et l’inverse en cas de bonne saison”, a confirmé le spécialiste.

Au cours des dernières campagnes, il y a eu non seulement une augmentation des semis et de la récolte de maïs en Argentine, mais aussi de ses exportations. REUTERS / Marcelo Rodrigues Teixeira

En revanche, le rapport présente le moins possible que se produisent à la fois les scénarios les plus positifs et les plus négatifs, dans lesquels les deux variables (prix et volume) évoluent dans le même sens. Par exemple, il voit une augmentation de la productivité et des valeurs de 10% peu probables qui porteraient les exportations à 36 724 millions USD, avec un bond de 10 336 millions USD par rapport à 2020, car pour que cela se produise, la sécheresse devrait La production brésilienne, afin de faire pression sur les prix internationaux, alors que la météo devrait très bien accompagner la production argentine ».

De même, il voit la possibilité d’une baisse de 10% de la production et des prix, ce qui porterait les expéditions à 25 891 millions USD, comme lointaine, étant donné qu ‘«une baisse significative de la production en Argentine, en particulier de soja, ne s’accompagne guère d’une baisse des les prix internationaux, dans le contexte du marché, de stocks plus faibles et d’une demande assez ferme ».

