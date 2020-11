Sources de la hausse des prix du soja sur le marché de Chicago (Roberto Samora)

Le prix international du soja sur le marché de référence de Chicago a enregistré des hausses significatives, au milieu de la définition de l’élection présidentielle aux États-Unis, et continue d’être aux valeurs les plus élevées des 4 dernières années. Le prix des oléagineux a augmenté de 10 dollars et ses contrats avec des échéances plus rapprochées se négocient à 405,75 USD.

Concernant le marché local, hier à la Bourse de Rosario, le prix du soja a continué dans le scénario haussier. À la fin du tour des affaires, une valeur par tonne de 26 000 pesos a été payée, soit 450 pesos de plus que lors du tour de mardi. De son côté, le prix du dollar a augmenté de 5 dollars et la tonne a été cotée à 327 dollars.

Il y a aussi des augmentations des prix internationaux du blé et du maïs. Ici, ils influencent le fait que les exportations hebdomadaires de maïs se situent entre les niveaux prévus et dépassent les attentes. Dans le cas du blé, le marché subit l’impact de la sécheresse aux Etats-Unis et en Russie qui pourrait conduire à des baisses de projections,

Selon le rapport quotidien de l’équipe d’analyse de marché de Fyo, plusieurs facteurs influencent le fort rebond des prix du soja: l’indice dollar dévaluant de près de 1% au milieu des élections aux États-Unis, les valeurs des valeurs plus fermes, le climat sec dans certaines régions de L’Amérique du Sud qui pourrait entraîner des problèmes d’approvisionnement et une demande accrue de la Chine, entre autres.

Quelques heures après la définition de l’élection aux États-Unis, les prix internationaux du soja et des céréales augmentent (Photo: .)

Dans le processus final de dépouillement des votes aux États-Unis, une enquête Université Purdue, ce qui montre que les indices de confiance et d’investissement des producteurs de ce pays sont au plus haut depuis 2015.

Cette amélioration est attribuée à de meilleurs prix des matières premières, aux paiements effectués par le gouvernement de Donald Trump d’aides pour que la production puisse faire face au coronavirus, une reprise significative de la situation financière et plus d’optimisme sur le commerce avec la Chine, où 6 producteurs sur 10 interrogés ont assuré attendre que le géant asiatique tienne ses engagements en matière de demande alimentaire et les produits agricoles, comme le prévoit l’accord signé par les États-Unis et la Chine, au milieu de la guerre commerciale.

Exportations aux États-Unis

Un autre impact positif que le prix du soja a eu ces derniers jours a été l’augmentation des exportations de soja par les États-Unis. «Dans une grande partie de 2020, l’évolution des ventes hebdomadaires a toujours été inférieure à celles accumulées ces dernières années. Cependant, le mois dernier, la demande chinoise a réussi à inverser cette situation », a déclaré la BCR.

Fin septembre, les exportateurs américains, selon les données de la Bourse de Rosario, avaient vendu 27 millions de tonnes de soja, enregistrant une baisse de 5 millions de tonnes lors de la comparaison interannuelle.

Mais En octobre, les perspectives ont changé, avec une augmentation de 34% des déclarations de ventes à l’étranger, atteignant ainsi la plus forte augmentation en pourcentage pour la période des campagnes considérées. «Avec un tel décollage, les ventes ont dépassé les records des années précédentes, ne restant que derrière le total de l’année dernière. Certes, le volume actuel vendu de 36,2 millions de tonnes de soja apporte de l’optimisme à l’issue de la récolte américaine 2020/21 », a conclu le rapport de la Bourse Rosario.

J’ai continué à lire:

Le gouvernement a rencontré le Conseil agro-industriel: ils enverront au Congrès un projet de loi avec des avantages pour le terrain