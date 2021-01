Deuxième jour de hausse des prix du soja à Chicago (Photo: .)

Au début des activités sur le marché de référence de Chicago, le prix international du soja poursuit sa séquence haussière amorcée hier et revient à des niveaux de 500 $ la tonne.

À l’heure actuelle, les contrats dus en mars sont en hausse de plus de 5 dollars et se négocient à 502,83 dollars la tonne. Par ailleurs, il y a des hausses des prix du maïs, atteignant des valeurs de 205 dollars la tonne pour les positions de mars prochain, et ceux du blé remontent jusqu’à atteindre un prix de 244,43 USD la tonne pour les contrats de mars 2021.

Hier à la Bourse de Rosario, le prix du soja contractuel a atteint 327 $ la tonne, soit une hausse de 2 $ la tonne et avec des déchargements entre le 1er et le 20 mars, l’offre était de 330 $ la tonne. De son côté, maïs avec livraison en février, l’offre ouverte se situait à 200 USD la tonne, et le blé avec livraison immédiate à la tonne était payé 220 dollars, enregistrant une baisse significative de 10 dollars la tonne par rapport à l’activité roue vendredi dernier. .

Selon le rapport préparé par les spécialistes de Fyo, les hausses de prix actuelles du soja et des céréales sont attribuées au fait que «sur le marché, les opérateurs se recentrent sur des approvisionnements serrés en provenance des États-Unis. Mais aussi aujourd’hui, le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a annoncé de façon inhabituelle des ventes de 1,36 million de tonnes de maïs et de 102 000 tonnes supplémentaires avec des destinations inconnues ».

En revanche, des données sont apparues sur la campagne de soja au Brésil, où une récolte record d’oléagineux de 132,2 millions de tonnes est prévue, au milieu d’une situation compliquée pour plusieurs zones de production en raison du manque de précipitations qui a impacté les semis processus. Ces dernières semaines, comme cela s’est également produit en Argentine, des pluies ont profité aux cultures de soja et de maïs.

Plantation de soja en Argentine

Par rapport à la situation dans notre pays, les semis de soja entrent dans leur phase finale, avec des projections de la Bourse des céréales de Buenos Aires de 17,2 millions d’hectares. En début de semaine, les températures élevées enregistrées dans la zone centrale, compliquent le développement des cultures estivales

Une enquête réalisée hier par le Guide stratégique pour l’agriculture de la Bourse de Rosario, a souligné que Pour les 10 millions d’hectares qui composent la région centrale, la vague de chaleur actuelle signifie une perte d’eau au sol d’environ 7 à 8 millimètres par jour. En d’autres termes, la zone a perdu par évapotranspiration une valeur proche de 30 millimètres, ce qui équivaut à 60% de l’accumulation reçue lors des dernières pluies.

Les techniciens de l’entité qui relèvent de Marcos Juárez, dans la province de Córdoba, ont souligné qu’en raison de la canicule, «il y aura une perte de poids dans le remplissage des grains de maïs et nous avons besoin des pluies de cette semaine pour arrêter la baisse de rendement. Dans le soja premium, il y a beaucoup de troupeaux de plantes stressées. Des pluies supérieures à 50 millimètres sont nécessaires de toute urgence pour poursuivre le cycle d’une manière plus ou moins normale ».

Un panorama similaire est en train d’être vécu dans le quartier de Buenos Aires à San Antonio de Areco, où le rapport de la Bourse Rosario précise qu’au cours des 10 derniers jours toute l’eau laissée par les pluies s’est évaporée. En raison de la situation, la récolte de maïs est gravement affectée, et dans le cas du soja qui s’était rétabli à cause des pluies, leur croissance a maintenant été ralentie.

J’ai continué à lire:

Pour le mois de mars, l’offre d’oeufs pourrait baisser de 15% en raison d’un prix dépassé