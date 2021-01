15 minutes. La Maison Blanche a annoncé l’appel à un sommet international des dirigeants sur le changement climatique le 22 avril, au cours duquel les États-Unis (USA) tenteront de clarifier l’orientation de l’administration Joe Biden en termes de politiques environnementales.

Biden a signé le retour des États-Unis à l’Accord de Paris peu de temps après avoir mis les pieds à la Maison Blanche. En outre, il prévoit de promulguer de nouveaux décrets pour “lutter contre la crise climatique”, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des frontières américaines, selon un communiqué de son bureau.

Washington a fait de la question environnementale un «élément essentiel de la politique étrangère et de la sécurité nationale». Cela soulève même “un augmentation significative de l’ambition mondiale “de réduction des émissions de gaz polluantsCeci, dans le but d’éloigner un horizon «dangereux» et «potentiellement catastrophique» pour la planète.

Les USA sont maintenant marqués 2050 comme horizon pour atteindre la neutralité carbone.

Biden créer un bureau au sein de la Maison Blanche et un groupe de travail pour renforcer la vision du gouvernement fédéral sur ces questions. Il souhaite que toutes les agences développent un plan pour contenir les impacts possibles du changement climatique, alors qu’il a plaidé pour l’acquisition de produits nationaux pour réduire l’empreinte carbone.

Des énergies plus propres

En plus de la convocation de ce sommet sur le changement climatique, le gouvernement Biden envisage de repenser la politique énergétique. De cette manière, les États-Unis s’orienteront vers des énergies plus propres – se référant expressément aux installations éoliennes offshore – et vers une économie qui, d’une manière générale, est plus durable. Dans ce sens, miseront sur de nouveaux emplois et sur la conservation et la promotion des espaces naturels.

Parmi les mesures spécifiques, il est proposé de supprimer les subventions aux combustibles fossiles. Également, une pause dans la signature de nouveaux contrats d’exploitation des champs pétrolifères et gaziers sur les terres fédérales. Le but: gagner du temps tout en effectuant une «revue rigoureuse» des programmes en cours. Les contrats déjà signés ne seront pas affectés.

Biden veut se distancer de son prédécesseur, Donald Trump, qui a abandonné l’Accord de Paris en faisant valoir que la réalisation de ses objectifs entraverait le développement de l’économie américaine et promouvait des politiques controversées sur le développement énergétique.