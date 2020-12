Le site officiel du Ligue des champions a lancé un sondage ce dimanche qui a suscité beaucoup de polémique. Grâce à son compte Twitter, le tournoi européen le plus important au niveau des clubs a invité les utilisateurs à voter pour Juan Román Riquelme ou Wesley Sneijder, deux des meilleurs milieux de terrain de l’histoire à la retraite du football depuis plusieurs années.

Les premières heures de vote, le Néerlandais de 36 ans a pris un avantage significatif, mais conscient des pourcentages, Des milliers de fans de Boca et de fans romains se sont tournés vers les réseaux cherchant à déformer la tendance. Et en peu de temps, ils ont réussi. Avec un peu plus de 100000 voix, l’Argentin mène l’Européen par 52% contre 48%.

Bien sûr, des centaines de commentaires ont inondé les réseaux et les discussions étaient à l’ordre du jour. Parce qu’il y a ceux qui comprennent ça comme Riquelme il n’y avait pas de terrain de jeu, avec son intelligence chaque fois qu’il devait marcher sur un terrain de jeu, et d’autres qui soutiennent que Sneijder Il a eu un record en Europe supérieur à celui de l’idole de Boca, ce qui le place au-dessus de l’Argentin.

Quels que soient les goûts du football et ce que chacun se démarque du jeu, tous deux ont obtenu un grand nombre de titres tout au long de leur carrière, au point qu’ils sont devenus des idoles dans leurs clubs.

Wesley Sneijder surgit dans le Ajax de Hollande puis joué dans Real Madrid, Inter Milan et Galatasaray de Turquie. Au total, il a remporté 21 titres, parmi les plus importants, une Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs avec l’Inter Milan. Il a également remporté des ligues locales dans les quatre clubs. Au total, il a disputé 538 matchs, marqué 137 buts et fourni 135 passes décisives. Avec son équipe, où il a disputé 132 matchs et marqué 31 buts, la troisième place de la Coupe du monde 2014 au Brésil et une demi-finale de la Coupe d’Europe 2004 se démarquent.

Juan Roman Riquelme il a également joué dans quatre équipes. A fait ses débuts en Boca Juniors, où il a joué 14 saisons en quatre étapes différentes. Le saut vers l’Europe a été donné à Barcelone, puis Villarreal et sa retraite était en Argentinos Juniors. Sur les 17 titres qu’il a remportés tout au long de sa carrière, cinq championnats locaux, une Copa Libertadores et une Coupe Intercontinentale avec Xeneize se distinguent, ainsi qu’une Coupe Intertoto à deux reprises avec le Yellow Submarine. Au total, il a disputé 591 matchs, marqué 149 buts et donné 202 passes décisives.

En équipe nationale argentine, Riquelme a remporté quatre titres dans les divisions juniors: le championnat sud-américain des moins de 20 ans, la coupe du monde des moins de 20 ans et le tournoi de Toulon Esperanzas, le tout en 2007, et les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Avec les plus vieux, les finalistes de la Coupe se démarquent. Confederaciones 2005 et la Copa América 2007, alors que la meilleure place en Coupe du monde était les quarts de finale de l’Allemagne 2006. Au total, il a ajouté 82 rencontres avec l’Albiceleste, 26 buts et 30 passes décisives.

