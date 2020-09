LE CAIRE (.) – Le Conseil soudanais de sécurité et de défense a déclaré l’état d’urgence national pour trois mois en raison des inondations qui ont tué 99 personnes cette année et a désigné le Soudan comme une zone de catastrophe naturelle, a rapporté samedi l’agence de presse officielle SUNA.

Le ministre soudanais du Travail et du Développement social a déclaré qu’en plus des décès, les inondations de cette année ont fait 46 blessés, infligé des dégâts à plus d’un demi-million de personnes et provoqué l’effondrement total et partiel de plus de 100000 maisons, selon la SUNA.

Les taux d’inondations et de pluie pour cette année ont dépassé les records établis au cours des années 1946 et 1988, avec des attentes de hausse continue des indicateurs, a ajouté la ministre Lena el-Sheikh.

Le conseil a également annoncé la formation d’un comité suprême dirigé par le ministère du Travail et du Développement social pour faire face aux ramifications des inondations à l’automne 2020, a déclaré SUNA.

