Diego Maradona Il avait non seulement une grande dextérité sur le terrain, mais aussi sur le petit écran, jouant dans différentes publicités. Et l’un des plus populaires a été lorsqu’il a fait ses débuts dans la publicité. L’un de ses premiers contrats majeurs a tourné un endroit très mémorable cette année-là de la guerre des Malouines et de la Coupe du monde en Espagne pour la société Coca-Cola, le premier des Dix, où il finit par donner sa chemise à un garçon, qui à l’époque, J’avais 9 ans.

La décision de choisir le capitaine de l’équipe nationale était liée à certains paramètres que l’entreprise avait analysés avant de faire la publicité. La marque était étroitement liée au football et Maradona était le grand représentant du football dans tout le pays, avec d’énormes projections internationales. Et son image coïncidait en des points essentiels avec l’image du produit: il était jeune, il mettait de la joie dans ce qu’il faisait, il était persévérant et il faisait preuve d’une bonne attitude face à la vie.

«Nous étions deux enfants! C’était une bonne expérience. Maradona était de peu de mots, mais très divertissant. Celui qui parlait le plus était (Luis) Puenzo, directeur de la publicité. Diego était très curieux car il était très intéressé de savoir d’où je venais, ce que je faisais, il m’avait même demandé si j’aimais le football », se souvient Christian Bárbara en dialogue avec Teleshow. «La première question qu’il m’a posée était ‘de quel club était-il fan’. J’ai sympathisé avec San Lorenzo et avec cette réponse, nous étions déjà sur des chemins opposés, même si je n’étais pas fan de football », a-t-il ajouté.

Christian Bárbara avait 9 ans lorsqu’il a enregistré la publicité avec Diego Maradona

La campagne portait le nom de Coca-Cola et sourit pour vous, et avait deux versions, l’une de 60 secondes et l’autre réduite de seulement 30, bien qu’avec tous les ingrédients essentiels de la première. «Une fois que la décision a été prise que Maradona était le personnage central de la publicité», déclare Osvaldo Lojo, directeur de compte de McCann-Erickson dans une note publiée dans le magazine Mercado en septembre 1981- L’agence a entamé un intense travail de pré-production avec ceux qui seraient responsables du tournage.

Une étude sur les attitudes et la personnalité des protagonistes a été ajoutée à l’adaptation du scénario, ainsi que plusieurs rencontres informelles entre Maradona, le garçon Christian Bárbara, le réalisateur Luís Puenzo et des professionnels de l’agence et Coca-Cola pour finaliser toutes les détails.

Bien que cela semble anecdotique, l’un des points à clarifier était la chemise que Maradona porterait. Non pas parce qu’il pourrait utiliser celui d’un club au lieu de celui qui identifie la Sélection, mais parce que, étant donné la possibilité que le film soit projeté sur d’autres marchés, un design neutre a également été pensé, sans identification. Mais alors la décision a changé.

La préparation a commencé en mars et le tournage a eu lieu en avril. Les négociations avec Maradona se sont déroulées dans le cadre de l’accord que le joueur a signé en décembre 1980 avec Coca-Cola et qui s’est prolongé jusqu’à la fin de 1982.

L’enregistrement n’a pas été réalisé dans un stade de football. La scénographie a été créée et montée spécialement dans les studios du producteur, sur un design qui aurait dû simuler le tunnel d’accès à un terrain de jeu comme une réplique standard. Le spectateur devait supposer qu’il s’agissait d’un stade moderne, très grand et plein de public, qui ne pouvait pas être clairement identifié. Les raisons de cette décision étaient liées aux exigences du scénario et aux besoins de production, qui exigeaient des conditions de travail capables de générer un climat imprégné de sentiments d’introspection, de tendresse et de malice.

Diego Maradona avec Christian Bárbara dans la publicité de Coca Cola, filmée en 1981

«L’anecdote la plus drôle est qu’à cette époque, il n’y avait pas d’effets spéciaux, pas de doubles et Diego a dû boire beaucoup de sodas en une seule gorgée. À la quatrième bouteille qu’il a bu, imaginez comment était son ventre … », expliqua Christian en riant.

L’élection de Barbara a duré plusieurs semaines. Le profil fourni par l’agence indiquait qu’il devait être très transparent dans ses sentiments; pour vraiment exprimer clairement ce qu’il ressentait. Son apparence devait coïncider avec celle de l’enfant argentin typique et véhiculer une image émotionnelle et saine, avec la capacité de reconnaître les vertus des autres. Tout cela indépendamment de facteurs esthétiques, comme le fait que son apparence était agréable, tendre et expressive, comme le reproduit le site Mágicas Ruinas.

Pour le trouver, des tests vidéo ont été réalisés avec un grand nombre de garçons ayant travaillé comme comédiens, ainsi qu’avec d’autres qui n’avaient jamais joué. Barbara, justement, faisait partie de ces derniers, et son choix final, au-delà de son profil, avait à voir avec son attitude naturelle et spontanée dans la représentation de son rôle.

Le tournage a poursuivi le réalisateur et le producteur, Luis Puenzo, trois jours. Le premier était préparatoire, dans le second le garçon a été filmé, en présence de Maradona, et dans le troisième Maradona et Christian ont participé. Dans la période précédente, il y avait des réunions qui ont permis aux protagonistes de se connaître et de discuter de manière informelle, à la fois entre eux et avec le réalisateur. La musique a été interprétée par Raúl Parentella.

Diego Maradona avait 21 ans lorsqu’il a joué dans la populaire publicité

«Il y a eu des scènes qui ont été tournées plusieurs fois. Dans la partie que je remercie Diego, le réalisateur n’a pas pu réaliser le visage qu’il voulait car je n’étais pas fan de football – répète-t-il – et ils m’ont mis devant ma mère. Bien que Diego ait été un personnage important, pour moi cela ne signifiait pas ce qu’un super-héros pouvait devenir pour ce garçon à ce moment-là “commenta le jeune homme. En tout cas, le climat partagé par les deux, dans un lieu très proche et à la fois très éloigné d’un stade bondé, était l’un des grands secrets de la publicité.

«Ce travail a changé ma vie. Ma femme actuelle me connaissait grâce à cette publicité, nous sommes allés à l’école ensemble. Elle l’après-midi et moi le matin, et un jour elle est venue voir qui était ce bébé. A partir de là, nous ne nous séparons plus et aujourd’hui nous avons un fils de 20 ans “il a commenté.

Christian Bárbara a 48 ans et est ingénieur industriel

Actuellement, Christina Bárbara a 48 ans et est ingénieur industriel. Il a une entreprise de collecte des déchets qui travaille pour le secteur privé. Interrogé sur son «changement radical de travail», il a expliqué: «Ma mère n’aimait pas l’environnement et je déménageais. J’ai été une fois convoqué pour travailler sur le film L’histoire officielle C’était précisément du même réalisateur, mais ma famille me l’a caché. Et destin Il m’emmenait vers d’autres horizons … ».

L’homme qui a eu le plaisir de partager trois jours avec les plus grands alors que Diego était un gamin de 21 ans n’a pas caché ses sentiments après la mort de la star du football. «Je pense que quelque chose est arrivé à n’importe quel Argentin. Diego éveille en vous des sentiments mitigés. Il y a des gens qui ne savent pas comment séparer Diego de Maradona. Le gars avait une essence humble, Maradona était un personnage, mais Diego avait l’humilité des grands parce qu’on pouvait voir l’intérêt de l’autre, les discussions et l’engagement à travailler », a-t-il décrit. “Si quelqu’un n’a pas été mobilisé par quelque chose, c’est parce qu’il n’est pas argentin “, conclu.

