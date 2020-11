15 minutes. Wall Street a clôturé sur des gains ce vendredi et l’un de ses principaux indicateurs, le sélectif S&P 500, a atteint son premier plus haut historique depuis le début du mois de septembre, dans un optimisme renouvelé concernant les vaccins anticovides et la reprise économique.

A l’issue de la séance à Wall Street, le S&P 500, qui représente le large marché américain, a progressé de 1,36% ou 48,14 points, pour s’établir à 3 585,15 entiers. Donc, dépassé d’environ cinq points sa dernière étape du 2 septembre.

Le Dow Jones des produits industriels a augmenté de 1,37% ou 399,64 points, à 29 479,81 unités, touchant à nouveau le record; et l’indice Nasdaq a progressé de 1,02% ou 119,70 points, à 11 829,29 unités.

Le parquet new-yorkais fait ses adieux à une semaine marquée par les premiers résultats positifs du vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTec, annoncés lundi dernier et qui ont suscité l’espoir d’un retour à la normale, ainsi que d’un chiffre d’affaires sur le marché .

C’est la deuxième semaine consécutive de gains, puisqu’au cours de la précédente Wall Street a réagi avec euphorie aux projections médiatiques qui désignaient le président élu, le démocrate Joe Biden, comme le vainqueur des élections contre l’actuel président, le républicain Donald Trump .

Lors des cinq dernières séances à Wall Street, le Dow Jones a accumulé une avance de 4,1% et le S&P 500 de 2,2% tandis que le Nasdaq a perdu 0,6%. Cela reflète les ventes dans les secteurs qui ont bien performé pendant la pandémie, comme la technologie, et la préférence pour les cycliques.

Indice Russell 2000

Le changement de tendance a également été noté dans l’indice Russell 2000, qui regroupe des sociétés de petite capitalisation et qui enregistre aujourd’hui son premier record en plus de deux ans. Les perspectives de reprise des petites entreprises, les plus durement touchées par la pandémie, ont influencé le résultat.

Bien que les États-Unis soient loin d’améliorer leur situation, avec un record d’infections quotidiennes pouvant atteindre 150 000 cas dans tout le pays avant la période de Noël, Les investisseurs misent aujourd’hui sur des entreprises de tourisme et de loisirs comme la chaîne de croisière Carnival (7,23%) ou la compagnie aérienne United Airlines (5,81%).

Bénéfices par secteurs

Par secteurs, les gains les plus élevés ont été enregistrés dans les sociétés énergétiques (3,81%), dans l’immobilier (2,28%) et dans les entreprises industrielles (2,15%). La technologie est restée verte en bas de liste, avec un rallye de 0,86%).

Parmi les 30 cotés au Dow Jones, les hausses de Cisco (7,06%), Boeing (5,88%), Walgreens (4,76%), American Express (3,50%) ou Chevron (2,93%) se sont démarquées. %).

Sur les autres marchés, le pétrole du Texas est tombé à 40,13 et à la clôture de la séance, l’or est passé à 1 886,60 $ l’once. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans s’est élevé à 0,898% et le dollar a perdu du terrain face à l’euro, avec une variation de 1,1832.