Par Stephen Culp

NEW YORK, 16 novembre (.) – Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont clôturé lundi à des niveaux records alors que la nouvelle d’un autre vaccin prometteur suscitait l’espoir d’une éradication du COVID-19 en tant que poussée de Les infections et les nouveaux verrouillages menacent le rebond depuis la récession.

* Les trois principaux indices de Wall Street ont augmenté et avec sa clôture record, le Dow Jones est le dernier d’entre eux à atteindre à nouveau les niveaux de février, avant que les quarantaines ne fassent chuter les marchés financiers.

* Les actions liées aux actions, cycliques et à petite capitalisation ont globalement surperformé.

* Le stock de Moderna Inc a grimpé de 9,6% après avoir annoncé que son vaccin expérimental était efficace à 94,5% pour prévenir le COVID-19, sur la base de données intermédiaires d’un essai de stade avancé.

* “Davantage de nouvelles sur les vaccins propulsent les actions cycliques de valeur à petite capitalisation qui accéléreraient si l’économie rouvrait plus tôt que prévu, nous donnant un sentiment de normalité”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal, Dakota Wealth .

* Les papiers liés aux voyages, frappés par des restrictions pour contenir la propagation de la pandémie, ont suscité la demande des investisseurs. United Airlines Holdings Inc, American Airlines Group Inc, Carnival Corp et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ont tous grimpé entre 4,5% et 9,7%.

* Mais le COVID-19 a poursuivi son assaut aux États-Unis, avec des cas dépassant 11 millions et des infections record dans 40 États, incitant les États à resserrer les mandats de distanciation sociale.

* “Wall Street envisage les six à 12 prochains mois”, a ajouté Pavlik. “Il y a un point d’interrogation sur … quel type de dommage sera infligé à l’économie d’ici là.”

* Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 470,63 points, soit 1,6%, à 29 950,44 unités, tandis que le S&P 500 a gagné 41,76 points, soit 1,16%, à 3 626,91 unités. Le Nasdaq, quant à lui, a ajouté 94,84 points, soit 0,8%, à 11 924,13 unités.

* Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, seule la santé a reculé, les valeurs énergétiques affichant le plus grand pourcentage de gain.

