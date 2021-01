Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, prend les rênes du pays sous le fléau de la pandémie de covid-19 qui au moment de son investiture avait fait plus de morts que de victimes parmi les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voici un compte rendu de la situation et de ce qui est attendu dans les semaines et mois à venir.

– La pandémie en chiffres –

Près d’un an après l’enregistrement du premier décès par coronavirus aux États-Unis, 406000 personnes supplémentaires sont décédées, selon les archives de l’Université Johns Hopkins.

La moyenne hebdomadaire des nouveaux cas a commencé à baisser après avoir culminé le 12 janvier, selon les données du centre de surveillance Johns Hopkins, et les décès suivent une trajectoire similaire.

Une projection conjointe des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui combine 37 modèles, prévoit que d’ici le 13 février, les décès dus au covid-19 atteindront entre 465 000 et 508 000.

– La menace de nouvelles souches –

Les modèles, en raison de leur nature prédictive, dépendent des hypothèses sur lesquelles ils sont fondés, et il existe des variables qui pourraient changer le paysage.

D’abord le virus et l’émergence de nouvelles souches.

Selon les projections du CDC faites la semaine dernière, la nouvelle souche B.1.1.7 – qui est plus contagieuse et dont on pense qu’elle n’est pas aussi répandue – pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis en mars, provoquant davantage d’infections.

En outre, d’autres mutations qui semblent être encore plus transmissibles ont été détectées en Afrique du Sud et au Brésil et ne semblent pas jusqu’à présent avoir atteint les États-Unis.

Cependant, le pays ne dispose pas d’un solide système de «surveillance génomique» pour détecter ces changements.

Un sujet de préoccupation est la mutation E484K détectée en Afrique du Sud, qui a soulevé des doutes sur l’efficacité des vaccins actuels.

Trevor Bedford, un expert en maladies infectieuses au Fred Hutch Center for Studies a tweeté: «Nous devons étudier le calendrier de fabrication et les étapes réglementaires nécessaires pour mettre à jour la« souche »utilisée pour le vaccin» et a suggéré qu’une «mise à jour» pourrait être nécessaire. pour l’automne prochain.

– Le plan de Biden –

Un autre aspect de la propagation est que les virus ont besoin d’hôtes pour infecter, et si des mesures de santé publique efficaces sont mises en place, cela aplatirait la courbe.

Biden a fait de la lutte contre la pandémie une priorité absolue et son équipe a développé une stratégie nationale détaillée pour utiliser les pouvoirs du gouvernement fédéral pour augmenter le taux de vaccination et effectuer davantage de tests.

Le gouvernement demande également l’approbation d’un plan de secours économique de 1,9 billion de dollars au Congrès, dont 20 milliards de dollars pour les vaccins et 50 milliards de dollars pour augmenter les tests, ce qui est essentiel pour que les enfants puissent retourner à l’école. écoles et employés au travail.

Mercredi, 35,9 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna avaient été distribuées aux États et 16,5 millions avaient été inoculées, soit comme première ou deuxième dose nécessaire. Cela correspond à un taux de 46%.

Le gouvernement Biden veut vacciner 100 millions de personnes au cours des 100 premiers jours de son règne, une date qui est le 20 avril.

Les nouvelles autorités ont indiqué qu’elles utiliseraient une législation d’urgence appelée loi sur la défense de la production pour augmenter l’offre et qu’elles établiraient des milliers de sites fédéraux et de cliniques mobiles pour éliminer les goulots d’étranglement de la distribution.

Du côté de l’offre, la situation devrait également s’améliorer si d’autres vaccins reçoivent une autorisation d’urgence pour être utilisés.

L’arrivée du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson devrait également être un facteur déterminant, et il pourrait être approuvé dans quelques semaines. Le composé AstraZeneca-Oxford pourrait être le suivant.

– L’approche scientifique –

Le nouveau gouvernement a également été félicité par les épidémiologistes pour avoir adopté une stratégie davantage axée sur les preuves et pour avoir suspendu l’ordre de retrait de l’administration précédente de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Le premier jour du gouvernement Biden, il existe déjà un plan national avec une stratégie globale pour faire face à # covid19”, a tweeté Leana Wen, universitaire de l’Université George Washington et experte en santé publique.

La nouvelle directrice du CDC, Rochelle Walensky, a indiqué mercredi qu’elle allait ordonner une révision de toutes les directives liées au COVID-19, qui a été interprétée comme une référence aux pressions subies par les scientifiques sous le gouvernement précédent.

Lors d’une conférence de presse, Biden a également annoncé jeudi que tous les passagers arrivant aux États-Unis en provenance de l’étranger devaient se conformer à une quarantaine.

ia / st / an / lda