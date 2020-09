Note de l’éditeur (9/2/20): Cette histoire est republiée à la lumière des résultats de plusieurs essais cliniques internationaux qui ont trouvé que les stéroïdes peuvent être un traitement salvateur pour les patients les plus malades du COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé devrait publier prochainement des directives encourageant l’utilisation du traitement, selon le New York Times.

Mardi, les manchettes du monde entier ont salué un stéroïde commun comme un traitement «révolutionnaire» pour les cas les plus graves de coronavirus – sur la base des résultats d’un grand essai contrôlé randomisé au Royaume-Uni Les résultats, annoncés dans un communiqué de presse, ne l’ont pas encore fait. publié dans une revue à comité de lecture. Mais les experts disent qu’il y a de bonnes raisons d’être optimiste.

«C’est une avancée majeure et majeure. Je ne saurais trop insister sur l’importance de cela », déclare Sam Parnia, professeur agrégé de médecine et directeur des soins intensifs et de la recherche en réanimation à NYU Langone Health. Il prévient que ni lui ni ses collègues n’ont vu un manuscrit publié, mais note que « cela vient d’un groupe très réputé, avec un très grand échantillon. »

L’étude d’évaluation randomisée de la thérapie COVID-19 (RECOVERY) a impliqué 2 104 personnes hospitalisées pour la maladie qui ont été assignées au hasard pour recevoir le corticostéroïde commun, la dexaméthasone. Le médicament est utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d’autres conditions inflammatoires. Un groupe témoin de 4 321 patients n’a reçu que des soins standard. Le médicament a réduit les décès d’un tiers chez les patients sous ventilateurs et d’un cinquième chez ceux sous oxygénothérapie seule. Il n’a eu aucun bénéfice pour les patients n’ayant pas besoin d’assistance respiratoire. Les résultats suggèrent que le traitement aux stéroïdes empêcherait un décès pour huit patients ventilés ou un décès pour 25 patients sous oxygénothérapie, selon les chercheurs.

Étant donné le rythme auquel la science évolue – et le fait qu’un certain nombre de «traitements» très vantés ont depuis été retirés de l’utilisation parce qu’ils se sont avérés inefficaces ou nocifs – il y a de bonnes raisons de procéder avec prudence. Les corticostéroïdes sont des hormones souvent utilisées pour supprimer l’inflammation. Mais ils peuvent parfois avoir des effets secondaires graves. S’ils sont administrés trop tôt au cours d’une infection – ou administrés à une personne souffrant seulement d’une infection bénigne – ils pourraient empêcher le système immunitaire de l’organisme de lutter efficacement contre le virus. Certaines études ont utilisé des corticostéroïdes pour traiter d’autres coronavirus, dont le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) ou le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), et ont constaté qu’ils n’étaient pas très efficaces, explique Stanley Perlman, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université de l’Iowa. . « Le [new] les données doivent être examinées par des pairs et soigneusement analysées. »

Mais contrairement à la nouvelle étude, les études sur le SRAS et le MERS n’étaient pas toutes des essais contrôlés randomisés et les données n’étaient pas aussi de haute qualité. Au moins une petite étude sur le traitement corticostéroïde du COVID-19, publiée en mai dans Clinical Infectious Diseases, a révélé qu’il améliorait les résultats cliniques dans les cas modérés à sévères. Et les médecins de nombreux hôpitaux ont donné à leurs patients des stéroïdes et noté des améliorations anecdotiques.

Scientific American s’est entretenu avec Randy Cron, professeur de pédiatrie et de médecine à l’Université de l’Alabama à Birmingham, de l’importance des résultats de RECOVERY et des raisons pour lesquelles il est optimiste quant aux stéroïdes comme traitement pour les patients hospitalisés pour les infections à coronavirus les plus graves. Cron est un expert des tempêtes de cytokines, la réponse immunitaire incontrôlable qui peut survenir dans certaines maladies, y compris le COVID-19. Bien que les nouveaux résultats n’aient pas encore été publiés, il se dit convaincu que les corticostéroïdes sont une voie de traitement prometteuse pour plusieurs raisons. « Ils sont susceptibles de fonctionner, ils sont bon marché et ils sont disponibles dans le monde entier », dit-il.

Que pensez-vous des découvertes récemment annoncées?

Mon opinion générale à ce sujet est que les corticostéroïdes sont probablement le moyen d’aider la planète. D’autres médicaments sont chers et ne sont pas disponibles dans le monde entier. Je n’ai pas été surpris quand j’ai vu l’annonce. Il y avait un autre rapport là-bas – pas un essai randomisé, mais une étude historique de contrôle de cohorte dans le Michigan [the May Clinical Infectious Diseases study]. Il a également suggéré [corticosteroids] pourrait bénéficier aux patients atteints de COVID-19. Nous avons utilisé des stéroïdes pour divers syndromes de tempête de cytokines bien avant l’arrivée du COVID-19. Il est logique qu’ils travaillent [for COVID-19]. Il y a eu beaucoup de séries de cas [studies] de [other immunomodulators such as inhibitors of interleukin-1] (IL-1) et l’interleukine-6 ​​(IL-6), qui économisent également [the lives of people with COVID-19]. Le grand message à retenir n’est pas tant que les stéroïdes fonctionnent mais que le virus est [just] le déclencheur. Et ce qui tue vraiment les gens, c’est la réponse immunitaire à l’infection.

Certains scientifiques n’ont-ils pas hésité à utiliser des corticostéroïdes pour traiter le COVID-19 en raison du risque d’affaiblir la réponse du corps au virus?

le [World Health Organization] et beaucoup d’autres groupes [have, until now, been] opposé à l’utilisation de stéroïdes pour COVID-19. Une grande partie de cela était basée sur [studies of] SRAS et MERS (autres coronavirus mortels), [but] les données sont un peu mixtes – bon nombre d’entre elles ne sont pas de bonnes données. Quelques points importants à noter: le moment de [when the drug is given] est important. La population est également traitée – ce n’est pas quelque chose que vous devriez donner aux personnes asymptomatiques, aux personnes qui [well] assez pour le conduire à la maison avec une maladie de la grippe ou n’importe où entre les deux. le [ideal] les patients sont ceux qui sont suffisamment malades pour nécessiter une hospitalisation pour détresse respiratoire due au COVID-19. Et vous devez les traiter avant le moment où ils doivent être ventilés mécaniquement de manière invasive ou nécessitent des soins intensifs. En termes de timing, les cinq à sept premiers jours de symptômes ne correspondent probablement pas au moment où vous souhaitez traiter le patient. Lorsque le patient est en détresse respiratoire nécessitant une hospitalisation, c’est à ce moment que vous voulez affaiblir le système immunitaire. Le dosage est probablement [also] important. Vous n’avez probablement pas besoin d’utiliser les doses élevées utilisées [to treat] tempêtes de cytokines [in other diseases]. Des doses modérées peuvent suffire.

La dexaméthasone et d’autres stéroïdes sont des traitements à large pinceau qui suppriment le système immunitaire dans son ensemble. Comment se comparent-ils aux médicaments ciblés sur des molécules spécifiques du système immunitaire, qui sont également testées contre COVID-19?

Il s’agit d’une pandémie mondiale et nous n’y sommes pas immunisés. Dans ce pays, [roughly] deux millions de personnes [have been] infecté. Je suppose que c’est plus de 20 millions si nous testons tout le monde. Si [up to 20 percent of them] besoin d’être hospitalisé, vous n’allez pas avoir suffisamment ciblé [cytokine-blocking drug] thérapies disponibles. Nous aurons suffisamment de corticostéroïdes. L’inconvénient est qu’il y a plus d’effets secondaires. Si vous disposez de ces médicaments plus ciblés, vous devriez les utiliser. Mais si vous êtes dans un pays où vous n’en avez pas, les corticostéroïdes pourraient être une option plus réaliste.

Qu’en est-il des effets secondaires?

Ces médicaments auront certainement des effets secondaires. Les stéroïdes sont problématiques; il n’y a aucun doute à ce sujet. Mais si le choix est [potential side effects versus] mort, les effets secondaires peuvent être un prix relativement faible à payer.

Les études sur le traitement stéroïdien pour les infections du SRAS et du MERS ont trouvé peu ou pas de bénéfices. Pourquoi cela devrait-il fonctionner pour COVID-19?

Certaines études ont montré [steroids] aidé. Certains [found] ils font plus de mal que de bien. Certains ont été randomisés [studies]; certains ne l’étaient pas. Certains étaient contrôlés; certains ne l’étaient pas. Maintenant, nous sommes tellement inondés de données – c’est bien plus grand que le SRAS ou le MERS en termes de chiffres [of individuals] infecté.

J’ai parlé à des gens du monde entier. Un collègue de l’Université Temple de Philadelphie rapporte que son centre a traité plus de 1500 personnes [some of whom were] pas dans un essai clinique. Tout le monde admis [to the university’s hospital] reçoit une dose modérée de corticostéroïdes. De nombreux patients venaient du centre-ville et souffraient de nombreux problèmes de comorbidité. Environ 50 pour cent étaient afro-américains; 30 pour cent étaient hispaniques -[all groups that are disproportionately at risk of severe COVID-19 infections]. Leur taux de mortalité était inférieur à 7 ou 8 pour cent. Je suis assez convaincu [that corticosteroids are effective for severe cases of COVID-19 pneumonia].

Le Royaume-Uni fait maintenant de la dexaméthasone une norme de soins pour les patients hospitalisés avec un COVID-19 sévère. Pensez-vous que cette décision est justifiée?

C’est probablement une meilleure norme de soins que [the antiviral drug] remdesivir. Nous verrons si c’est la bonne décision. Même les enfants qui [an inflammatory syndrome post-COVID-19 infection]- ils font bien avec les stéroïdes.

Des mots d’avertissement?

le [biggest] Ce qui me préoccupe avec les stéroïdes, c’est que les gens vont vouloir commencer à les prendre à la maison – ce n’est pas une bonne chose. C’est vraiment pour les patients hospitalisés sous les soins d’un clinicien.

Nous avons déjà vu d’autres médicaments présentés comme des traitements contre le COVID-19. Pourquoi celui-ci devrait-il être différent?

[Most of those treatments] étaient conduits par des médecins spécialistes des maladies infectieuses et non par des médecins qui traitent les tempêtes de cytokines. [Many of the drugs were] antiviraux. Il y aura plus de données sur les stéroïdes à venir, mais cela va prendre du retard [behind that on] antiviraux.

Bien sûr, nous ne pouvons pas vraiment savoir à quel point les nouvelles découvertes sont importantes tant qu’elles ne sont pas publiées, non?

Nous devons examiner les données. [But] Je pense que le concept est correct.

