L’actrice Emma Corrin, dans le rôle de la princesse Diana, joue dans une scène de la quatrième saison de “The Crown” tournée à Burghley House. Aussi aimée que mal comprise, Diana of Wales (1961-1997) revient dans le présent avec la quatrième saison de “The Crown” (Netflix), qui s’ouvre ce dimanche et sera l’occasion de revisiter le style de cette femme fascinante qui a éclipsé dans le monde entier dans les années 80 et 90. . / Netflix / Des Willie UNIQUEMENT UTILISATION ÉDITORIALE PAS DE VENTE PAS D’ARCHIVES

Madrid, 14 novembre . .- Aussi aimée que mal comprise, Diana de Gales (1961-1997) revient dans le présent avec la quatrième saison de “The Crown” (Netflix), qui sortira ce dimanche et sera une revisitation de la style de cette femme fascinante qui a éclipsé le monde entier dans les années 80 et 90.

La nouvelle saison “The Crown” verra une jeune Lady Di (Emma Corrin), qui vit son histoire d’amour avec le prince Charles (Josh o’Connor), à un moment où Margaret Thatcher, (Gillian Anderson) sans hésitation, il dirigea le sort des Britanniques dans les années difficiles de la guerre froide.

La romance du prince Charles avec la jeune Lady Diana Spencer devient le centre des nouveaux chapitres. Tout ce qui entourait la douce et timide Lady Di a suscité un tel intérêt que ses innocents pulls à col en V en tricot ont été imités par des milliers de jeunes. «Aujourd’hui, on parlera d’un vêtement viral», a déclaré à Efe le designer Jorge Vázquez, directeur créatif de Pertegaz.

Cardigans, gilets et chemisiers avec des nœuds ou des blazers séduisants sont quelques-uns des vêtements qu’elle portait pour aller travailler comme institutrice à l’école maternelle Young England à Pimlico (Londres), “quelques premiers vêtements classiques et confortables dont on se souvient beaucoup et qui font partie de l’univers Lady Di », ajoute le créateur galicien.

Par conséquent, les costumes de la série, créés par Amy Roberts, suscitent beaucoup d’intérêt. Parfois, ce sont des réinterprétations comme la robe de bal blanche et or, signée Victor Edelstein, avec laquelle Lady Di a assisté à un dîner à Paris.

Identiques également, la robe en mousseline rose bubblegum à pois de Donald Campbella assortie à une casquette signée John Boydque ou le modèle midi combiné avec des ballerines et un sac à bandoulière, tout en blanc, qu’il a choisi de poser devant le monolithe d’Uluru, dans les deux cas lors de son premier voyage officiel en Australie en 1983, deux ans après son mariage.

À d’autres occasions, la série prend des licences et réalise des pièces créatives d’ingéniosité, mais fidèle au style de la princesse de la ville dans laquelle les imprimés floraux ont prévalu, l’un de ses favoris.

Dès le jour de ses fiançailles officielles, en février 1981, Lady Di opte pour des vêtements plus formels, ajustés au protocole rigide de la maison anglaise, pour preuve en est le tailleur veste bleue avec chemisier à cravate qu’elle a acheté dans les célèbres magasins Harrods. et qui est reproduit avec une parfaite exactitude pour le chapitre 3, dans la scène de l’annonce de leur engagement. À partir de ce moment, Diana of Wales est devenue une référence.

Pour la répétition du mariage, Diana Spencer s’est rendue à la cathédrale Saint-Paul dans une robe bleue à col haut à fleurs, un modèle qui semble presque identique dans la quatrième saison de “The Crown”.

L’une des robes les plus importantes de la vie de Diana of Wales et de la série a été la robe de mariée, avec laquelle Lady Di a donné le “je fais” au prince Charles, une pièce exubérante qui a marqué un avant et un après dans mode nuptiale.

Créée par David et Elizabeth Emanuel, la robe de mariée de Lady Di, avec ses manches lanternes à volants, un corsage corsé et une jupe ample, a été confectionnée en taffetas de soie et ornée de paillettes brodées à la main et de 10000 perles. un modèle doux et romantique qui apparaît presque identique dans la série.

Pendant les premières années de son mariage, Diana de Gales a opté pour des robes très conservatrices, des ensembles deux pièces qu’elle a combinés avec des chaussures et des sacs assortis, comme le démontre Emma Corrin dans la série, vêtue d’un modèle bleu composé d’une veste à col rond. et jupe évasée, ornée d’un bonnet du même ton.

Tout au long des chapitres, il y a un tailleur de lignes 80 aux couleurs vives et de l’imperméable, un vêtement basique et intemporel de mi-saison, mais il y a aussi des pièces aux motifs floraux, des manches bouffantes, des chemises à col bobo, des épaules marquées et une taille basse, des vêtements rappelle Diana of Wales.

Les vêtements plus décontractés que la mère de William et Henry d’Angleterre avaient l’habitude de porter apparaissent également dans la série. C’est le cas du pantalon “vichy” en blanc et rouge, de la salopette jaune avec un chemisier col bébé ou des vêtements campagnards “vintage” dans les tons vert, marron et beige.

Dans “The Crown”, ils se démarquent des rendez-vous avec d’impressionnantes robes de bal froncées pour marquer leur silhouette comme le modèle à décolleté asymétrique et jupe au volume qu’Emma Corrin porte et qui rappelle les célèbres créations de la créatrice Catherine Walker que Lady Di portait.

À la suite de leur séparation, leur garde-robe a pris un tournant très important, a été révolutionné et a créé un style entre innocence et glamour. Il faudra attendre la cinquième saison pour le savoir.

Carmen Martin