Kimberly Guilfoyle, l’ancienne animatrice de Fox News, qui gagnerait désormais 180000 dollars par an pour promouvoir le président Trump, a prononcé un discours animé aux heures de grande écoute lundi lors de la première nuit de la Convention nationale républicaine. La plupart de ses remarques se sont concentrées sur le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, décrivant son programme pour l’Amérique comme visant le socialisme autoritaire des hommes forts et la criminalité endémique. Elle a également suggéré que Porto Rico ne faisait pas partie des États-Unis et a déclaré que les démocrates avaient ruiné la Californie, son État d’origine, actuellement dirigée par son ex-mari, le gouverneur Gavin Newsom (D).

« En tant qu’Américain de première génération, je sais à quel point leur programme socialiste est dangereux », a déclaré Guilfoyle à propos des propositions de Biden. « Ma mère, Mercedes, était une enseignante en éducation spécialisée d’Aguadilla, à Porto Rico. Mon père, également immigré, est venu dans ce pays à la poursuite du rêve américain. » Ce rêve l’a amené d’Irlande à San Francisco, où Guilfoyle est né et a grandi. Les Portoricains sont citoyens américains depuis 1917.

« Les politiques socialistes qui ont détruit des endroits comme Cuba et le Venezuela ne doivent pas prendre racine dans nos villes et nos écoles », a déclaré Guilfoyle. « Si vous voulez voir l’avenir socialiste de Biden-Harris pour notre pays, jetez un coup d’œil à la Californie, » que les démocrates ont transformée d’une sorte de paradis « en une terre d’aiguilles d’héroïne jetées dans les parcs, des émeutes dans les rues et les pannes d’électricité dans les maisons. Dans l’Amérique du président Trump, nous allumons les choses, nous ne les atténuons pas. » Les pannes de courant continuelles dans l’État sont maintenant dues aux incendies de forêt endémiques, aux températures inhabituellement élevées, ainsi qu’aux grandes quantités d’énergie utilisées pour des choses comme la climatisation et, bien, l’éclairage.

Vers la fin, Guilfoyle s’est tournée vers la promotion de ce qu’elle a appelé les plans ensoleillés de Trump pour les États-Unis, devenant progressivement plus fort jusqu’à ce qu’elle crie la finale dans la salle vide: « Le meilleur est encore à venir! » Regardez ci-dessous.

Plus d’histoires de theweek.com

Melania Trump aurait enregistré des propos « désobligeants » sur le président et ses enfants

L’ancien président du Comité national républicain Michael Steele rejoint le projet Lincoln anti-Trump

Donald Trump Jr.aurait pensé que son père allait perdre en novembre