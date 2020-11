Le logo Pfizer reflété dans une goutte à l’extrémité de l’aiguille d’une seringue médicale dans cette image d’illustration prise le 9 novembre 2020. REUTERS / Dado Ruvic

Par Michael Erman et Julie Steenhuysen

9 novembre (.) – Le vaccin expérimental COVID-19 de Pfizer Inc. est efficace à plus de 90%, sur la base des premiers résultats des essais, a déclaré lundi le fabricant de médicaments, une victoire majeure dans la guerre contre un virus qui il a tué plus d’un million de personnes et a frappé l’économie mondiale.

Les scientifiques, les autorités de santé publique et les investisseurs ont accueilli les premières données intermédiaires d’un essai clinique à grande échelle comme un moment décisif qui pourrait aider à inverser le cours de la pandémie si les résultats complets s’avéraient positifs. Cependant, les déploiements à grande échelle du vaccin, qui nécessitent un feu vert réglementaire, n’auront pas lieu cette année et on pense que plusieurs vaccins seront nécessaires pour répondre aux énormes besoins mondiaux.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech SE ont déclaré qu’ils n’avaient encore trouvé aucun problème de sécurité sérieux et qu’ils prévoyaient de demander une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis ce mois-ci, soulevant la possibilité d’une décision réglementaire dès décembre. .

Si cela est accordé, les entreprises estiment qu’elles peuvent déployer jusqu’à 50 millions de doses cette année, suffisamment pour protéger 25 millions de personnes, puis produire jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021.

“Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité”, a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer, soulignant que le jalon arrive lorsque “les taux d’infection établissent de nouveaux records, les hôpitaux abordent la surcapacité et les économies ont du mal à rouvrir. “

Les experts ont dit qu’ils voulaient voir les données complètes de l’essai, mais les résultats préliminaires semblaient encourageants.

“Cette nouvelle m’a fait sourire d’une oreille à l’autre. C’est un soulagement de voir des résultats aussi positifs de ce vaccin et c’est de bon augure pour les vaccins COVID-19 en général”, a déclaré Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes à l’Université d’Oxford. .

Il y a encore de nombreuses questions, telles que l’efficacité du vaccin en fonction de l’appartenance ethnique ou de l’âge et combien de temps l’immunité peut durer.

“Mais l’essentiel est qu’en tant que vaccin, il est efficace à plus de 90%, ce qui est extraordinaire”, a déclaré à CNN le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste américain des maladies infectieuses.

Pfizer prévoit de demander une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis pour les personnes âgées de 16 à 85 ans. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux mois de surveillance des données de sécurité pour vous assurer qu’aucun effet secondaire ne survient. Il devrait être disponible dans la troisième semaine de novembre.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré qu’il faudrait plusieurs semaines aux régulateurs américains pour recevoir et traiter les données avant une éventuelle approbation.

IMPACT BULLISH SUR LE MARCHÉ

La perspective d’un vaccin a secoué les marchés mondiaux. À Wall Street, le S&P 500 et le Dow ont atteint des sommets sans précédent, après quoi JPMorgan a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que l’indice S&P 500 atteigne 4000 points d’ici début 2021, appelant la mise à jour du vaccin COVID-19 de Pfizer comme “l’un des meilleurs fonds depuis des années pour des bénéfices soutenus.”

Les actions de la société de parcs à thème et de cinéma Walt Disney ont augmenté de 12% et l’opérateur de cinéma AMC Entertainment Holdings de 51%. Les actions d’entreprises qui ont prospéré pendant les verrouillages, comme Netflix Inc et la plate-forme de visioconférence Zoom Video, ont chuté. Les actions des groupes d’armement ont diminué en raison des attentes plus élevées d’un retour à la normale sans troubles civils.

Les actions de Pfizer ont augmenté de plus de 8% pour atteindre leur plus haut niveau depuis juillet de l’année dernière, tandis que les actions de BioNTech ont atteint un niveau record. L’analyste de Mizuho Securities, Vamil Divan, a prédit que le vaccin pourrait générer des ventes de plus de 8,5 milliards de dollars pour Pfizer rien qu’en 2020-2021. Les parts des autres développeurs de vaccins dans la phase finale des tests ont également augmenté: Johnson & Johnson de près de 4% et Moderna Inc, dont le vaccin utilise une technologie similaire au vaccin de Pfizer, en hausse de plus de 8%. L’AstraZeneca britannique, cependant, a chuté de 2%.

(Informations de Michael Erman et Julie Steenhuysen; informations complémentaires de Michele Gershberg et Carl O’Donnell à New York, Ludwig Burger et Patricia Weiss à Francfort; Kate Kelland et Jo Mason à Londres, Lisa Lambert à Washington et Peter Henderson à Oakland; écrit par David Clarke et Bill Berkrot; traduit par Jose Elías Rodríguez)