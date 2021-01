Sud-coréen Sungjae Im. . / EPA / TANNEN MAURY / Archives

La Quinta (Californie, USA), 22 janvier . .- La Sud-Coréenne Sungjae Im, 22 ans, est devenue le nouveau leader du tournoi The American Express sur le PGA Tour ce vendredi, en délivrant une carte signée de 65 ans coups (-7) et ajouter 133 (-11) après avoir terminé le deuxième tour.

Im, qui a été parfait sur le parcours, l’a emporté d’un coup devant un groupe de six joueurs, qui a ajouté 134 coups (-10), parmi lesquels l’Américain Brandon Hagy, qui a mené la journée, le Le mexicain Abraham Ancer et l’Argentin Emiliano Grillo.

Im, la recrue de l’année de la tournée 2019, a eu sept birdies dans un tour sans bogey sur le PGA West Stadium Course, mis en évidence par trois sur quatre trous autour de la courbe.

Après avoir lutté avec son putter ces dernières semaines, il a frappé un tir de 25 pieds et un 5 1/2 pour des birdies consécutifs à la fin de sa ronde.

“Visuellement depuis le départ, c’est un parcours que j’aime vraiment et que j’aime jouer, donc je me suis senti très à l’aise tout au long de la manche”, a déclaré Im. “Les deux parcours que nous avons disputés cette semaine, j’aime ces parcours et c’est ce qui m’a valu un bon score.”

Ancer avait également un record de 65 coups (-7), tandis que Grillo a délivré une carte signée de 66 (-6), qui leur a assuré d’atteindre le week-end avec l’option de se battre pour le titre.

L’Argentin Nelson Ledesma a également réussi à surmonter le cut en délivrant une carte de 70 coups sûrs (-2), le même qu’il avait au premier tour et en ajoutant 140 coups sûrs (-4).

Le légendaire Américain Phil Mickelson, hôte du tournoi, n’a pas réussi à faire la coupe, mais il a fait 18 paires pour la première fois dans ses 2 201 tours sur le PGA Tour.

L’Argentin Fabián Gómez (142, +2), le Colombien Camilo Villegas (148, +4) et le Portoricain Rafael Campos (151, +7) ne seront pas non plus dans la compétition du week-end.