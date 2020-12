Samuel García, sénateur de la République pour le mouvement citoyen, a déclenché diverses controverses dans les réseaux (Photo: Cuartoscuro)

Samuel Garcia Sepúlveda C’est un homme politique qui a été caractérisé par la controverse. Ses commentaires devant les caméras ont capté l’attention des réseaux. Né à Monterrey, Nuevo León, il était jusqu’à récemment sénateur de la République; Cependant, le citoyen de Monterrey a demandé une licence pour pouvoir concourir pour le poste de gouverneur de son état.

Cependant, au-delà de sa carrière politique, Monterrey a été au centre du scandale. Récemment, une vidéo est apparue dans laquelle il apparaît disant que Il a rencontré des gens très précieux «qui vivent avec un revenu de 40 à 50 (mille pesos) et qui sont heureux; ils ont pour leur famille, pour les frais de scolarité… ».

En devenant virale, la pièce audiovisuelle a généré toutes sortes de réactions. Certaines personnes ont fait des commentaires ironiques, tandis que d’autres ont souligné que l’enregistrement a montré la réalité parallèle dans laquelle de nombreux politiciens vivent au Mexique, qui ne sont même pas conscient des conditions réelles dans lequel vivent les citoyens.

Samuel García appelle un salaire mensuel de 40 à 50 pesos “sueldito” (Vidéo: Roberto Martínez / Youtube)

Quelques jours plus tôt, le fonctionnaire de 32 ans a de nouveau attiré l’attention en faisant des déclarations similaires. Dans une interview avec le youtubeur Farid Dieck, Samuel García a raconté une expérience difficile de son adolescence.

Et c’est qu’il s’est souvenu de ça, Un père de 15 ans, diplômé en droit, l’a emmené travailler dans son bureau pendant ses années de lycée et qu’en plus, il conditionnait le paiement de sa semaine à aller le samedi pour l’aider dans sa partie de golf.

«À 15 ans à peine, j’étais au lycée et j’ai dû commencer à aller au bureau pour travailler. Ensuite, j’allais au bureau et plus tard à l’américain (football), mais c’était très dur parce qu’il m’a dit: si tu veux que je te paie pour la semaine, tu dois aller jouer au golf avec moi samedi et après avoir terminé 18 trous, je te paierai pour la semaine; Alors je détestais ça parce que ma course se déroulait le vendredi, et Je sortais aussi le vendredi (pour boire ou faire la fête), vous rentriez à 01h00 ou 02h00 du matin et je me levais à 05h00 parce que le temps d’équipe était à 6h30 et si je ne me levais pas pour jouer … eh bien Je détestais le golf, je le détestais, je détestais»Se souvient Garcia.

Samuel García et ses déclarations controversées sur son adolescence

Pour certains utilisateurs, les déclarations du jeune homme politique font partie d’une stratégie marketing; Cependant, son image est en proie à des moments embarrassants qui empêchent certains de penser que Samuel García pourrait avoir un avenir dans le secteur public mexicain.

Un autre moment qui a suscité des critiques à l’encontre du natif de Monterrey a été la diffusion d’un live qu’il a fait avec sa femme, Mariana Rodríguez.

Dans la vidéo, García Sepúlveda a trouvé inapproprié de voir les jambes de Rodríguez et a lancé une discussion qui a été qualifiée de misogyne.

“Hey lève la caméra, vous enseignez beaucoup de jambe», commandé l’homme politique de 32 ans à Mariana.

“Beaucoup de jambe? C’était juste mon genou », répondit-il.

«Soulevez la caméra! Vous montrez beaucoup de jambes », demanda-t-il à nouveau.

Mariana Rodríguez, qui portait un pantalon de pyjama court, a “obéi” à son mari et a baissé le genou, mais sur son téléphone portable, elle ne pouvait pas voir la photo dans son ensemble, donc sa jambe a continué à apparaître sur la photo.

Samuel García a réprimandé Mariana Rodríguez pour avoir montré “beaucoup de jambe”

“Eh bien, je ressemble juste à ça,” s’excusa-t-il, tandis qu’il formait une petite boîte avec les doigts de ses mains. «Désolé, je veux dire désolé. Déjà? », A-t-il ajouté.

Quand il a vu qu’il ne cachait toujours pas sa jambe, la colère de Samuel García augmente et sa voix augmente.

“Abaissez votre jambe! Ne montre pas ta jambe », lui ordonna-t-il à nouveau.

«D’où sort la jambe? Je ne la vois pas. Déjà? », Répond l’influenceur.

“Déjà. bien Je t’ai épousé pour moi. Pas pour toi d’enseigner»Reproche le sénateur.

“Pardon»A demandé Mariana Rodríguez.

