Le match de ce soir (à partir de 21h30, à la Bombonera) promet de ne plus faire partie de l’histoire des Superclásicos. Bien que les deux équipes aient la tête divisée par les demi-finales de la Copa Libertadores, Boca Juniors et River Plate se battent pouce par pouce pour avoir remporté la première place dans la zone de championnat A de la Coupe Diego Maradona et la chance de disputer la finale du tournoi.

En l’absence de deux engagements, les deux équipes les plus populaires du pays regardent tout le monde d’en haut dans leur groupe avec 7 unités, trois de plus que les Argentinos Juniors et quatre de plus que Independiente et Huracán. Un fait important est qu’en cas d’égalité, elle est définie par la différence de buts, ce qui favorise aujourd’hui Xeneize (+4 contre +3).

Ces types de matches prennent une grande importance et servent à ce que le prix d’un joueur de football augmente considérablement et ait des prétendants dans les principales ligues de la planète.

Nicolás de la Cruz, le joueur le plus cher de River: 12 millions d’euros (REUTERS / Ernesto Ryan)

Si nous prenons comme base les enregistrements du site Transfermarkt, une page spécialisée dans les valeurs des joueurs, River est l’institution qui a actuellement l’équipe la mieux valorisée du football argentin: 93,05 millions d’euros. Bat par une bonne marge Boca, qui enregistre un total de 80,30 millions de monnaie européenne.

L’une des raisons probables est la bonne performance soutenue au fil du temps du Millionnaire depuis le débarquement de Marcelo Gallardo. Avec la Doll comme entraîneur, l’institution de Núñez a remporté 11 titres en un peu plus de 6 ans (trois Coupes d’Argentine, une Super Coupe d’Argentine, une Coupe d’Amérique du Sud, trois Recopa d’Amérique du Sud, deux Coupes Libertadores et une Banque Suruga). En outre, plusieurs de ces trophées ont été conquis et éliminés lors de la définition des instances de Xeneize, son rival classique.

Il convient de noter que lors de la dernière fois, le club de Núñez a perdu plusieurs de ses principaux personnages et ne l’a pas rejoint, donc la différence pourrait être encore plus grande. L’année dernière, Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Juan Fernando Quintero (Shenzhen FC de Chine), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) et Lucas Pratto (il est sur le point de fermer son atterrissage à Feyenoord des Pays-Bas) sont partis.

Carlos Tevez, malgré son importance au sein de l’équipe et son bon niveau, a une valeur marchande de 800 mille euros (.)

Une information qui changera un peu le panorama des prochains jours est le retour de Cristian Pavon, qui était prêté au Los Angeles Galaxy des États-Unis, une entité qui – pour l’instant – n’a pas exécuté l’option d’achat de sa carte. Avant son retour dans l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo, la valeur du total augmenterait de 15 millions, le chiffre avec lequel le média susmentionné le cite.

Si l’on prend la base de départ de Marcelo Gallardo, son onze est coté à 59,4 millions d’euros: Franco Armani (6 ans); Gonzalo Montiel (8), Robert Rojas (2,20), Paulo Díaz (4,80), Milton Casco (2,40); Nacho Fernández (6,50), Enzo Pérez (2), Nicolás De La Cruz (12 -le plus cher de l’équipe-); Matías Suárez (2,8), Rafael Santos Borré (10) et Jorge Carrascal (2,70). Les valeurs des jeunes Santiago Sosa (6,70), Cristian Ferreira (9) et Julián Álvarez (9) se démarquent également.

Les détenteurs de Miguel Ángel Russo, qui sont les champions actuels du football argentin, totalisent 34,4 millions de dollars de la monnaie européenne. Esteban Andrada (8 ans); Leonardo Jara (2), Lisandro López (2,8), Carlos Izquierdoz (2,4), Frank Fabra (3,2); Eduardo Salvio (6,5), Jorman Campuzano (2), Diego González (1), Sebastián Villa (5,5); Carlos Tevez (800) et Franco Soldano (200).

Cependant, des joueurs de la stature d’Emmanuel Mas (2), Julio Buffarini (1,6), Nicolás Capaldo (2,3), Gonzalo Maroni (4), Edwin Cardona (3,2), Agustín Obando se démarquent également sur le banc des remplaçants de Boca. (3,2), Wanchope Ábila (4,8) et Mauro Zárate (2). Un autre fait intéressant est que le joueur le plus cher de Xeneize selon ce site est Agustín Almendra (11 millions), qui est actuellement en conflit avec la direction du club.

