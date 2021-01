Boca et River ont signé un 2-2 plus qu’intéressant à La Bombonera (Photo: .)

Il Super classique Il a également été joué sur les réseaux. Le tirage 2-2 passionnant qu’ils ont offert Bouche et rivière in the Bombonera était également une excuse pour les fans d’exposer leur humour caractéristique dans le monde virtuel avec la caractéristique mèmes.

Indépendamment des charges habituelles d’un côté et de l’autre, l’une des sources qui a suscité le plus de réactions sur les réseaux sociaux a été coup de coude brutal que Jorman Campuzano il a frappé son compatriote Jorge Carrascal lorsque l’horloge a touché les 28 minutes de la première fois. Le milieu de terrain de Boca a visé directement l’attaquant talentueux de River, l’a frappé à la gorge et l’arbitre Fernando Rapallini lui a à peine montré le jaune. Cette prise est rapidement devenue l’un des favoris des fans pour faire des blagues à ce sujet. Enfin, dans le complément, Campuzano a frappé à nouveau de manière disqualifiante (cette fois à Matías Suárez) et a vu le deuxième avertissement de quitter le terrain avant le quart d’heure.

La rencontre a laissé beaucoup de tissu à couper. Au-delà des objectifs de Ramon Ábila, Villa Sebastian, Federico Girotti et Rafael Santos BorréIl y avait aussi les cartons rouges pour Campuzano et Enzo Pérez. La performance de Rapallini est restée au centre de la scène face à tant de polémiques et dans les réseaux l’opinion s’est également fait sentir.

Wanchope, un homme clé dans le développement du jeu, était un autre des athlètes qui était également dans l’œil des mèmes, à la fois à cause d’un ennui qu’il ressentait en première mi-temps et à cause de sa discussion animée avec Mauro Zárate après une attaque frustrée.

LES MEILLEURS MEMES

