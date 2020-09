Des agents fédéraux abattent le suspect d’avoir tué un fan de Trump à Portland.Michael Reinoehl, 48 ans, a été tué lorsqu’un groupe de travail fédéral a tenté de l’arrêter à Lacey, Washington.Il était le principal suspect dans la mort d’Aaron «Jay» Danielson, 39 ans, qui a reçu une balle dans la poitrine samedi soir.

Un homme soupçonné d’avoir tiré et tué un partisan d’un groupe d’extrême droite à Portland, dans l’Oregon, la semaine dernière après qu’une caravane de partisans de Donald Trump à travers la ville, a été tué jeudi alors que les enquêteurs tentaient de l’arrêter, a déclaré le Service. United States Marshals (USMS).

L’homme, Michael Reinoehl, 48 ans, a été tué lorsqu’un groupe de travail fédéral a tenté de l’arrêter à Lacey, Washington, à environ 193 kilomètres au nord de Portland.

L’agent fédéral a tiré sur Reinoehl lorsqu’il « a sorti un pistolet », a déclaré une source du ministère de la Justice au Post, affirmant que des membres du Federal Bureau of Investigation (FBI) et du US Marshals Service avaient participé à l’opération.

Reinoehl était le principal suspect dans la mort d’Aaron « Jay » Danielson, 39 ans, qui a reçu une balle dans la poitrine samedi soir, a déclaré un haut responsable du ministère de la Justice à l’Associated Press.

Des agents fédéraux du FBI et de l’USMS avaient localisé Reinoehl jeudi après avoir émis un mandat d’arrêt contre lui.

Lors de leur rencontre, Reinoehl a été abattu par un agent qui fait partie du groupe, a ajouté le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à en discuter en public.

L’USMS et la source ont déclaré que Reinoehl avait sorti une arme lors de sa rencontre avec les autorités.

Le USMS Fugitive Task Force, qui est composé de shérifs, d’autres agents fédéraux et locaux d’un certain nombre d’agences, est chargé de capturer les criminels violents et d’autres suspects recherchés par les autorités.

Le chef de la police du comté de Thurston, le lieutenant Ray Brady, a déclaré que quatre membres du groupe de travail avaient tiré avec leurs armes. Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé combien de coups de feu ont été tirés, a-t-il ajouté.