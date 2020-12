Les membres du Syndicat national unique des travailleurs de la construction et des travailleurs similaires (Suntracs) manifestent aujourd’hui à Panama City (Panama). . / Bienvenue Velasco

Panama, 29 décembre . .- Le puissant syndicat de la construction du Panama a exigé ce mardi dans les rues que les salaires ne soient pas suspendus pendant la quarantaine totale qui régira les deux premières semaines de janvier dans les deux provinces les plus peuplées du pays. mesure pour arrêter l’avancée incontrôlée du covid-19.

«Ici, le problème n’est pas la quarantaine, qui, selon nous, est le moyen d’arrêter la contagion, le problème est qu’ils envoient des gens sans rial (argent) pour leur maison et c’est ce que nous protestons, car c’est la tendance Le gouvernement tout au long de la pandémie », a déclaré à Efe Saúl Méndez, le chef du syndicat de la construction, Suntracs.

Des groupes de travailleurs arborant le drapeau rouge caractéristique du Syndicat national unique des travailleurs de la construction et assimilés (Suntracs) sont sortis tôt ce mardi pour protester contre les travaux en cours et leurs environs dans diverses régions du pays, qui ont généré dans certaines d’entre eux embouteillages momentanés.

Méndez n’a pas exclu que les protestations soient répétées cette semaine “pour demander qu’une quarantaine sans faim soit légiférée, c’est-à-dire que les travailleurs se voient garantir un salaire dont les contrats vont être suspendus” lors de l’emprisonnement annoncé pour janvier prochain.

Le dirigeant syndical et ancien candidat présidentiel de gauche a fait valoir que le fardeau de la crise provoquée par la pandémie a été supporté par la classe ouvrière, puisque ni l’entreprise privée ni le gouvernement de Laurentino Cortizo n’ont mis leur «part».

Dans l’exécutif “aucun privilège n’a été enlevé, et le secteur des employeurs à chaque fois qu’on parle qu’ils mettent quelque chose en donnant des salaires aux travailleurs mis en quarantaine, ils s’y opposent”, a-t-il soutenu.

Méndez a dénoncé ce qu’il considère comme une complicité entre le gouvernement et les employeurs au détriment des travailleurs, qui se traduirait par des décisions telles que le maintien des contrats suspendus pendant des mois ou la prime “insuffisante” de 100 dollars par mois que l’exécutif accorde à une partie de les plus touchés par la pandémie.

<< Les prêts de près de 9 milliards de dollars que le gouvernement a reçus, personne ne sait où ils se trouvent (...) nous sommes confrontés à des problèmes très graves qui sont d'ordre sanitaire d'une part, le manque de contrôle du covid, et socio-économique par le une autre, due à la mauvaise direction du gouvernement », a ajouté le dirigeant syndical panaméen.

Le Panama, un pays de 4,2 millions d’habitants qui accumule 233 705 cas de covid-19 et 3 892 décès, connaît un fort rebond de la pandémie qui a poussé le système de santé à la limite et que les autorités sont confrontées à de nouveaux confinements.

Les mesures restrictives les plus sévères régiront au cours des deux premières semaines de janvier dans les provinces de Panama, où est située la capitale, et la contiguë de Panama West, la plus peuplée et aussi celles touchées par le nouveau coronavirus.