JERUSALEM – Un nouveau programme conjoint israélien et américain vise à développer un contrôle basé sur la réalité augmentée pour que les systèmes sans pilote s’engagent dans la petite guerre drone-sur-drone.

Le nouveau programme pilote – dirigé par la Direction israélienne de la recherche et du développement pour la défense et le Bureau d’appui technique américain pour la lutte contre le terrorisme – est basé sur le système de contre-UAV Skylord de la société israélienne Xtend.

Une société de relations publiques représentant Xtend a déclaré dans un communiqué de presse que le programme fournira «plusieurs dizaines de systèmes Sparrowhawk» à l’armée américaine.

Le programme a jusqu’à présent produit un système de drone avec une interface immersive qui protège les troupes de diverses menaces aériennes, selon le ministère israélien de la Défense. Un utilisateur peut porter des lunettes pour voir à travers la lentille du drone, et à l’aide d’une manette portative, il peut ensuite piloter le drone pour observer une menace et utiliser la capacité de destruction dure du drone pour éliminer la menace des drones.

«À l’aide d’un dispositif de réalité augmentée (RA) et d’un contrôleur d’une seule main, un opérateur militaire peut utiliser le … système pour contrôler le drone et effectuer des tâches complexes à distance, avec une grande facilité et précision. Son interface permet à l’opérateur de se plonger ou de «pénétrer» dans une réalité distante et d’engager des cibles de manière efficace mais sûre », selon un communiqué de Xtend. «Les capacités du système ont été démontrées en Israël, avec des interceptions confirmées d’engins incendiaires lancés au-dessus de la frontière de Gaza par des organisations terroristes.»

Xtend, une startup israélienne, utilise la réalité augmentée du monde du jeu vidéo et l’applique aux solutions de drones, y compris la lutte contre les menaces d’UAV. Il a reçu le soutien d’une initiative d’accélération soutenue par l’Université de Tel Aviv et l’Agence de sécurité israélienne, a rapporté le média Calcalist en 2018.

Dans le cadre du programme pilote, plusieurs dizaines de systèmes Skylord seront utilisés par les troupes américaines, a déclaré le ministère de la Défense.

«Nous avons rencontré l’entreprise et avons commencé à voir ce que nous pouvions faire face aux défis sur le champ de bataille que nous avions ici en Israël», a déclaré le lieutenant-colonel Menachem Landau, qui dirige la branche des drones à la Direction de la recherche et du développement de la défense, dans un communiqué. déclaration à Defense News. «Nous développons plusieurs capacités avec cette technologie, au lieu d’envoyer le soldat dans le bâtiment, d’envoyer le drone dans le bâtiment [for instance], recevoir des informations. »

Au cours des dernières années, Israël a été confronté à des menaces croissantes provenant de petits drones commerciaux et de ballons incendiaires lancés par des militants dans la bande de Gaza. Landau a déclaré que cette technologie avait réussi à surmonter les lacunes et les difficultés inhérentes à la tentative de mettre fin à ces menaces. Le projet a progressé avec le soutien américain, car le pays cherchait une solution à de telles menaces.

Landau a indiqué que chaque partie impliquée a ses propres défis. Pour Israël, il évalue le système et teste la meilleure manière de faire fonctionner la nouvelle technologie, y compris s’il doit renforcer le système pour répondre à des spécifications militaires plus élevées.

Landau a noté que certaines solutions étant vulnérables aux technologies de guerre électronique telles que le brouillage, il est nécessaire de contrer les menaces avec des «solutions cinétiques». Le système Xtend permet à l’utilisateur de faire voler le drone dans la menace entrante. Cela nécessite une détection, soit visuellement par l’unité sur le terrain, soit en utilisant le guidage d’un système de commande et de contrôle. L’objectif est de confier à la machine autant de tâches que possible – y compris le pilotage du drone pendant que l’utilisateur humain prend des décisions.

Les États-Unis et Israël décideront individuellement quelle approche fonctionne le mieux pour leurs forces respectives, a expliqué Landau.

Le ministère de la Défense israélien a déclaré dans un communiqué de presse que ce programme pilote opérationnel était la première étape vers le déploiement généralisé de systèmes intelligents israéliens auprès des forces militaires américaines, leur permettant d’exécuter des tâches complexes sur le champ de bataille moderne tout en minimisant les risques. «C’est également l’un des domaines de coopération les plus importants et les plus réussis entre le DDR & D et ses partenaires américains, mettant en évidence les relations cruciales et extraordinaires entre nos établissements de défense respectifs», a ajouté le ministère.

Les détails sur le nombre de systèmes qui pourraient être éventuellement acquis ou les chiffres de ventes potentiels n’ont pas été fournis.

Skylord fait partie de la pléthore de systèmes développés en Israël pour contrer les menaces d’UAV. Parmi les autres efforts, citons ReDrone d’Elbit Systems, Drone Guard d’Israel Aerospace Industries, Drone Dome de Rafael Advanced Defense Systems et EnforceAir de D-Fend Solutions. D-Fend Solutions travaille également avec le Bureau d’assistance technique de lutte contre le terrorisme, qui s’est intéressé aux startups israéliennes ces dernières années. Le Smart Shooter de fabrication israélienne a été choisi par l’armée américaine comme solution de contre-drone en juin.

La loi d’autorisation de la défense nationale de 2018 a soutenu la coopération américano-israélienne sur les solutions de lutte contre les drones, à l’instar des programmes conjoints plus importants qui soutiennent les systèmes de défense aérienne tels que Iron Dome. Il y a également eu un soutien croissant pour le partage des résultats de recherche et développement entre les deux alliés.