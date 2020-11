A partir du 25 novembre, les augmentations du métro (SBASE) commenceront à régir

À partir de la semaine prochaine, le taux de métro souffrira d’une augmentation et le voyage coûtera plus de 20 pesos. Depuis le Gouvernement de la ville de Buenos Aires Ils ont fait valoir qu’il s’agissait d’une mise à jour en attente depuis l’année dernière et ont avancé qu’une augmentation de la valeur du péages sur les autoroutes de Buenos Aires.

Ce dimanche était la première semaine depuis le Distinction sociale, préventive et obligatoire (DISPO) dans la région métropolitaine. En effet, il y a eu une augmentation de la circulation des personnes de 6%. Comme indiqué par l’agence Telam, la plus forte augmentation a été enregistrée dans les trains, où un total de 296 463 passagers ont voyagé, 18,51 pour cent de plus que la semaine précédente, alors que 1 633 553 personnes ont voyagé dans les bus (+ 6,7%) et dans le métro, il y avait 94 212 utilisateurs (+ 6,42%). Dans le cadre des nouvelles flexibilités et de l’élimination de l’autorisation de circuler, le gouvernement de Buenos Aires a procédé à la mise à jour de la valeur du ticket de métro et du prémétro.

La mesure a été publiée aujourd’hui dans le Bulletin officiel de la ville. Ainsi, à partir du mercredi 25 novembre prochain, le ticket de métro augmentera de deux pesos, passant de 19 $ à 21 $; tandis que le prémétro passera de 7 $ à 7,50 $. L’administration de la ville a justifié que “Ce sont des valeurs qui n’ont pas été ajustées depuis le premier semestre 2019”.

«La décision d’avancer dans le La mise à jour des tarifs et péages du métro avait à voir avec l’impossibilité de maintenir une valeur aussi dépassée avec le coût de fonctionnement de ces services, qui a été exacerbé par la crise économique dans le contexte de la pandémie puis aggravé par les coupes qui a souffert du budget de la ville», Ont-ils expliqué à Infobae du gouvernement de Buenos Aires.

Le ticket de métro coûtera 21 $ (NA)

Par un communiqué, ils ont fait remarquer que la mesure avait été officialisée dans le cadre de la réouverture de différentes activités habituelles basées sur le Plan global et graduel de mise en service de la ville: “Ce sont des ajustements nécessaires pour garantir le maintien et le bon fonctionnement de ces services” .

Cette mise à jour des tarifs a été approuvée l’année dernière, mais en raison de la pandémie et de la quarantaine, l’augmentation a été reportée. Pendant ce temps, du gouvernement de Buenos Aires, ils ont précisé que les avantages pour les voyageurs fréquents continueront, les pass et abonnements – le pass gratuit du billet étudiant, les retraités et retraités et les personnes handicapées est maintenu -, et la réduction Red Sube. C’est-à-dire que plus l’utilisateur voyage, des remises de 20%, 30% et 40% lui sont automatiquement appliquées, une fois qu’ils dépassent respectivement 20, 30 ou 40 voyages mensuels.

Dans les semaines à venir, il y aura une audition publique pour définir l’augmentation du péage des autoroutes de Buenos Aires

A priori, ce ne serait pas la seule augmentation dont souffriraient les personnes qui traversent la ville. L’exécutif de Buenos Aires a annoncé qu’il étudiait la mise à jour de la valeur des péages des autoroutes qui fonctionnent sous sa juridiction. Dans les semaines à venir, une audition publique aura lieu au cours de laquelle une augmentation de 55% sera proposée, qui – si elle est approuvée – sera en vigueur à partir de janvier 2021.

Également en raison de la nature obligatoire du TelePASE, le taux manuel sera éliminé et un taux unique sera établi. «Pour poursuivre la politique de déconcentration du trafic et d’amélioration de la circulation», l’heure de pointe les jours ouvrables se poursuivra de 7 à 11 heures et de 16 à 20 heures dans les deux sens de circulation et les jours chômés de 11 à 15 heures. province et de 17 à 21 heures vers le centre (samedis, dimanches et jours fériés). Des tarifs différentiels suivront selon l’horaire, avec des tarifs plus accessibles en dehors des heures de pointe.

