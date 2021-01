Par Hugh Bronstein

BUENOS AIRES, 5 janvier (.) – L’Argentine, l’un des plus grands producteurs de denrées alimentaires au monde, est affectée par un manque de précipitations et par des prévisions qui prévoient une humidité plus faible que nécessaire pour récupérer les cultures de soja et de maïs déjà affectées. les experts météorologiques ont déclaré mardi.

Selon des estimations privées, le manque de précipitations se situerait entre 30 et 150 millimètres, ce qui entretient des inquiétudes quant aux pertes de rendements céréaliers.

Des mois de temps chaud et sec ont mis en danger les deux principales cultures commerciales de la nation sud-américaine.

L’Argentine est le troisième exportateur mondial de maïs et le principal fournisseur mondial de tourteau de soja.

Selon les estimations de la Bourse de Rosario (BCR), la récolte de maïs 2020/21 en Argentine serait de 48 millions de tonnes, tandis que pour Federico Di Yenno, analyste à la BCR, le temps sec pourrait affecter cet objectif.

“Avec ces conditions climatiques (…), il est difficile de continuer à penser à des rendements normaux qui ont donné une possible production de maïs de 48 millions de tonnes”, a déclaré Di Yenno.

En revanche, la BCR estime une récolte de soja à 50 millions de tonnes pour 2021, qui pourrait également être affectée par le manque d’humidité. La récolte de soja en Argentine commence en mars, tandis que la récolte de maïs commence en avril.

Pour Di Yenno au cours des 15 derniers jours, des températures supérieures à la normale et des précipitations insuffisantes ont aggravé le profil d’humidité du sol dans de nombreuses régions de la principale ceinture agricole d’Argentine.

«Au cours de ces 15 prochains jours, la période critique du maïs commence, il faut donc 120 à 140 millimètres accumulés pour un développement optimal», a déclaré Di Yenno.

“En ce sens, les prévisions météorologiques ne sont pas encourageantes puisque les précipitations accumulées pour les 15 prochains jours ne dépassent pas 60 millimètres dans la région qui a le plus besoin d’eau”, a-t-il ajouté.

Dans les prochains jours, les pluies régionales affecteront certaines cultures dans la province de Buenos Aires, et ces pluies se propageront à d’autres régions selon les prévisions à 10 jours, a déclaré Isaac Hankes, analyste météorologique chez Refinitiv, basé aux États-Unis.

“Cependant, certaines régions du centre (comme La Pampa, Córdoba et Santa Fe) resteront plus sèches que la normale. Au-delà de 10 jours, il y a des indications d’un potentiel de pluie au moins modéré”, a déclaré Hankes.

“Bien que certains impacts négatifs de la sécheresse persisteront au niveau régional, cela ne ressemble pas à un scénario de sécheresse généralisée en Argentine en janvier”, a ajouté Hankes.

L’analyste agricole local Pablo Adreani du cabinet de conseil AgriPAC basé à Buenos Aires était moins optimiste.

“La situation en Argentine est très dramatique. Il y a des prévisions de manque de pluie et de temps sec en janvier”, a-t-il dit.

“S’il ne pleut pas en bonne quantité et avec une bonne couverture, la situation en Argentine sera de plus en plus critique et chaque semaine qui passe sans pluie, nous devrons réduire la production de soja et de maïs”, a ajouté Adreani. (Reportage de Hugh Bronstein, traduit par Hernán Nessi et Jorge Otaola, édité par Eliana Raszewski)