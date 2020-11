Le terrain et une relation de va-et-vient avec le gouvernement national. L’opinion des dirigeants (.)

Au cours de cette semaine, les critiques des campagnes à l’égard du gouvernement national se sont une nouvelle fois fait sentir, après la demi-sanction à la Chambre des députés aux projets du gouvernement sur la contribution extraordinaire des grandes fortunes, mieux connue sous le nom d’impôt sur la fortune, et celle qui cherche à réformer la loi sur la gestion des incendies dont le contenu, selon le secteur, les affecte considérablement.

Ces deux initiatives, signées par le député du Frente de Todos, Kirchner maximum, s’ajoutent à un ensemble de lois et de décisions prises par l’administration Alberto Fernandez que les producteurs considèrent comme une limitation de leur activité et a généré un malaise qui s’est accru dès les premiers jours du gouvernement, endommageant les relations entre les deux.

Les représentants des entités agricoles consultés par Infobae a déclaré que même s’il existe un dialogue fluide avec le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Louis Basterra, et aussi avec celui du Développement Productif, Matias Kulfas, “Les conversations ne sont pas très propices.” Les dirigeants ont marqué une sorte de contradiction entre le discours productiviste du gouvernement et les politiques qu’ils mettent en œuvre envers le secteur, ce qui s’est traduit par un horizon incertain pour les investissements et des «occasions manquées» d’augmentation de la production et des revenus en devises.

La direction rurale voit une contradiction entre le discours productiviste et les politiques que le gouvernement met en œuvre envers le secteur, ce qui a conduit à un horizon flou et des opportunités perdues

Le Vice-président des Confédérations rurales argentines (CRA), Gabriel de Raedemaeker, il a indiqué à ce média que le dialogue qui existe avec les responsables gouvernementaux concernés, “n’est pas du tout propice, car ce qui est discuté dans ces domaines n’a rien à voir avec la réalité qui se pose au niveau des résolutions, des lois ou des projets de loi».

<< À un moment donné, nous avons espéré qu'il pourrait y avoir une aile dure et une aile plus dialogiste (au sein du gouvernement) qui nous permettrait d'avancer dans certains types d'accords qui faciliteraient les conditions de production et qui à leur tour signifieraient un avantage pour le revenu en devises. et la création d'emplois, mais cela se dissipait parce que nous voyons que dans la pratique, au-delà de quelques discours, le reste n’est rien de plus que de voir comment frapper un secteur dynamique qui est affecté non seulement par la pression fiscale, mais aussi par une régulation de plus en plus conditionnée à la production “, a détaillé le représentant de l’ARC.

Selon le chef de Cordoue «Il y a un divorce entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font. C’est pratiquement une mise en scène, peut-être pour atteindre l’opinion publique d’une manière ou d’une autre, mais alors les actions qu’ils entreprennent sont totalement opposées ». En outre, Raedemaker a rappelé la promesse d’Alberto Fernández aux représentants ruraux sur les mesures qui devaient être mises en œuvre, elles seraient d’accord avec le secteur. Rien de tout cela n’a été vu, et des projets surgissent “qui conditionnent sérieusement la possibilité productive du secteur et qui s’accompagnent d’un très lourd fardeau idéologique”.

Pour Raedemaeker Tout cela s’est traduit par une «perte d’opportunités» pour atteindre une production plus élevée et un meilleur environnement d’investissement. «Il y a une grande méfiance entre le producteur et le gouvernement, au-delà des tensions, car ils ne les croient pas et ils produisent sur la défensive. La capacité de production aurait pu être plus grande s’il y avait prévisibilité et si le gouvernement avait fait preuve de confiance, mais au contraire, la production est punie. La clé est que le gouvernement change la relation.

Le ministre de l’Agriculture lors d’une des réunions avec le comité de liaison (Photo: ministère de l’Agriculture)

Le vice-président de la Fédération agraire argentine (FAA) et membre de la Table de liaison de Santa Fe, Marcelo Banchi, Il a souligné que de son entité il y a “une communication quasi permanente (avec les fonctionnaires) transmettant les problèmes que nous avons et qui existent dans le secteur”. Cependant, il a critiqué la soi-disant «contribution de solidarité» parce que «ce n’est pas une solution» et a déclaré, à titre personnel, qu’il existe un «double standard» à cet égard.

Les problèmes du pays «ne peuvent être résolus avec plus d’impôts, et cela ne défend pas les riches. Nous avons plus de 160 taxes et les secteurs productifs, en particulier les PME, ne résistent pas à une pression fiscale accrue », a déclaré Banchi. “Nous avons besoin d’une réforme, car si nous faisons pression sur les secteurs, ils disparaîtront, car il est impossible de continuer à produire.”

Nous avons besoin d’une réforme, car si nous faisons pression sur les secteurs, ils disparaîtront, car il devient impossible de continuer à produire

En ce sens, le représentant de la FAA a noté qu ‘«il y a un double standard. Je pense qu’il y a un discours pour cette plate-forme où ils disent “nous avons éliminé les producteurs les plus riches”, mais la réalité est que le problème ne sera pas résolu avec cela. C’est quelque chose qui doit être fait à moyen ou long terme avec des plans et des projets ».

La vision des producteurs nordiques

Pour le président de la Northern Producers Association (Apronor), Osvaldo Martin, le secteur a perdu des opportunités d’augmenter ses investissements dans un contexte de bons prix internationaux en raison de la forte pression fiscale qui affecte l’activité, et bien qu’il ait indiqué que «le domaine est toujours ouvert au dialogue», dès le départ de la part du gouvernement «ce sont tous des obstacles: de l’augmentation des retenues à la source, des problèmes d’accès au crédit, ou de l’impôt sur la fortune qui affecteront les producteurs ou la loi du feu. En cela, nous voyons la vengeance », Martin a averti lors d’un dialogue avec Infobae. Ce qui se traduit par «des occasions perdues de contrecarrer les effets que la pandémie laissera».

À titre d’exemple d’opportunités manquées, Martín a souligné que Face à la flambée des prix des matières premières agricoles, «si le producteur le pouvait, il investirait pour augmenter la production, mais il ne peut pas le faire avec cette pression fiscale qui existe». Face à la noyade fiscale, a-t-il expliqué, “le producteur n’investit que pour couvrir les coûts et que le manque d’investissement engendre une perte de récolte”.

Le représentant des petits et moyens producteurs a reconnu qu ‘«il y a beaucoup de réticence dans le secteur agricole: ici celui qui gagne toujours, c’est l’État; ils ont besoin de nous mais, d’un autre côté, ils nous frappent partout où ils le peuvent ».

J’ai continué à lire:

Tandil: une incertitude règne chez les producteurs en raison de l’interdiction judiciaire d’utiliser des produits phytosanitaires

Il y avait 166 impôts (42 nationaux, 41 provinciaux et 83 municipaux); Cependant, les trésors, dans leurs efforts pour collecter de l’argent, s’efforcent d’élargir la liste, il ne suffit plus de taxer la consommation, les revenus et les actifs

Il y avait 166 impôts (42 nationaux, 41 provinciaux et 83 municipaux); Cependant, les trésors, dans leurs efforts pour collecter de l’argent, s’efforcent d’élargir la liste, il ne suffit plus de taxer la consommation, les revenus et les actifs

PLUS DE NOUVELLES