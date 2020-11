Coup de pied de Tevez à Retegui

La première grande polémique du duel entre Bouche Oui Ateliers de Cordoue, à la troisième date du Coupe de la Ligue professionnelle, c’est arrivé quand le chronomètre a coché juste 10 secondes. Ceux menés par Alexander Medina ont misé sur une attaque franche et verticale, dès le début du match, quand Carlos Tevez a commis une infraction sévère pour laquelle il aurait dû être expulsé, sans cérémonie.

Après le service ambitieux, le ballon a dérivé Mateo Retegui, qui a essayé de creuser plus profondément. Mais dès qu’il relâcha le stylet, il sentit un coup par derrière. C’était le capitaine Xeneize, qui dans un effort pour couper l’action Il a plongé les bouchons dans le mollet de son ancien partenaire (Retegui est prêté au T et son pass appartient au club riverain). L’arbitre Allemand Delfino lui montra le carton jaune. Mais c’était le rouge, quelle que soit la partie du match en cours.

C’était une faute par derrière, avec un usage excessif de la force et mettant en danger le physique de l’adversaire. Il n’a admis aucune autre sanction que l’expulsion. Pourquoi n’a-t-il pas reçu l’ordre de quitter le jeu? Probablement parce que cela s’est produit dans les premières mesures du match et a trouvé le juge sans concentration suffisante: il ne s’attendait jamais à une faute aussi rapide. Et Talleres, qui aurait pu bénéficier de jouer avec un homme supplémentaire à l’aube du match, a été pénalisé.

Le début du jeu a été inconfortable pour Delfino: A 27 minutes il n’a pas prévenu une pénalité claire pour Boca pour une soumission à l’intérieur de la zone à la sortie d’un corner.

Tevez avait été dans l’œil de la tempête la semaine dernière, lors de la victoire 2-0 de Boca sur Newell à Rosario, précisément avec l’un de ses buts. Après une action au cours de laquelle il est allé disputer le ballon avec Alan Aguerre, le gardien a été blessé et remplacé par Ramiro Macagno. Le choc a généré le gardien de but un luxation du coude et sera à trois mois de congé.

“On joue tous les deux, il va se verrouiller avec la main, je vais avec le pied. La vérité est que j’ai eu beaucoup de malchance avec le problème des archers de Newell. La vérité est que vous ne voulez jamais blesser un collègue ou quoi que ce soit. Par conséquent, j’espère qu’il récupère rapidement et qu’il n’a rien de grave “dit Apache, 36 ans.

