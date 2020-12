Vue de l’emblématique Tour de l’Horloge de Cartagena de Indias (Colombie). . / Ricardo Maldonado / Archives

Bien que le secteur du tourisme ait été l’un des plus touchés par la pandémie, La présidente du Fonds national du tourisme (FONTUR), Raquel Garavito, a déclaré que le tourisme en Colombie s’est redressé de 20%, après la fermeture totale de l’industrie.

Selon le World Travel and Tourism Council, le secteur a présenté une baisse de revenu d’au moins 230 000 millions de dollars EU et le renvoi de 12,4 millions de travailleurs à la suite de la pandémie.

Il faut se rappeler que, Le redémarrage du tourisme en Colombie a commencé en septembre avec la mise en œuvre de protocoles de biosécurité dans les hôtels et les aéroports de tout le pays.

“Avoir une réactivation de 20% lors de son démarrage en septembre indique que nous allons bien. Nous avons eu des pics touristiques pendant la semaine de la récréation dans des villes comme Carthagène et Santa Marta et nous prévoyons que d’ici décembre il y aura une plus grande mobilisation des touristes.»A déclaré Garavito.

En novembre, l’aéroport Rafael Núñez de Carthagène enregistré une augmentation de 44% à l’arrivée des passagers, avec 174 929, pour ce dernier mois, on estime que le chiffre passera à 205 000.

L’équilibre de Santa Marta était, jusqu’au 11 décembre, 51 837 arrivées qui s’ajoutaient à la projection pour le reste du mois, atteindraient le 118 643 visiteurs. De plus, cette destination a clôturé le onzième mois avec 91,269.

«Nous constatons que cette saison sera plus longue que l’an dernier. Cela commence normalement fort à partir du 26 décembre, mais nous constatons maintenant un pic significatif à partir du 20 décembre », A souligné Lisette Sprangers, directrice de la climatisation de l’hôtel Marriott Santa Marta.

De son côté, l’aéroport Ernesto Cortissoz prévoit d’augmenter de cinquante% le chiffre, par rapport à novembre, atteignant 150 000 passagers mobilisés à la fin de ce mois.

Il convient de noter que, dans les mois de réactivation, son trafic était 290 878 personnes.

Pour revenir aux niveaux de tourisme observés fin 2019, Garavito a déclaré que les avancées du vaccin contre le coronavirus sont essentielles car elles renforcent la confiance des consommateurs.

“Alors que le nombre de covid-19 diminue, la confiance des Colombiens augmente. La mise en œuvre de protocoles a permis aux gens de se sentir en sécurité et dans la mesure où nous avons confiance, nous allons faire réactiver le tourisme plus rapidement», A expliqué le président de FONTUR.

Pour leur part, les agences de voyages soulignent la croissance du tourisme en Colombie comme des signes positifs de reprise, car selon ProColombia, le nombre de réservations internationales actives dans le pays pour décembre représente une croissance de la 31,5% par rapport à novembre, où cinq pays constituent le 77% de réserves.

Les visiteurs des États-Unis se concentrent 54% réserves, tandis que les Chiliens 12,4%; Espagne le 4%; Mexique sur 3,4%; et le Brésil sur 3,3%.

“La saison de fin d’année, traditionnellement l’une des touristes les plus fréquentées, va montrer une réactivation importante, et c’est la prochaine arrivée du vaccin contre le covid-19, l’adoption de protocoles dans les destinations, la promotion de notre pays et la diversification de l’offre des agences de voyages, continuent de rendre la Colombie attrayante aux yeux des touristes étrangers “, a expliqué Paula Cortés Calle, présidente exécutive de l’ANATO.

Concernant San Andrés, qui a été l’un des principaux promoteurs du tourisme en Colombie au fil des ans, avec l’arrivée de la pandémie et le passage de l’ouragan Iota, l’économie et la situation de l’île ont été affectées.

“La dépendance de l’économie locale au tourisme est de 97,4%. Au total, plus de 20 000 personnes travaillent directement ou indirectement avec le tourisme ici à San Andrés “, a déclaré Sebastián Ospina, secrétaire au tourisme de l’île.

Malgré les conséquences de la tempête, l’île est à nouveau ouverte au public et le nombre de visiteurs qui arrivent augmente de jour en jour, même s’il ne se compare toujours pas avec le nombre de touristes qui se sont présentés vers la fin de 2019.

“En septembre, nous avons reçu 2 200 touristes, que nous avons reçus en une seule matinée normale. Déjà en octobre, 14000 personnes sont arrivées, quand au même mois de 2019 88000 sont arrivées et qu’en novembre, nous avons reçu 25600 visiteurs, le même mois l’année dernière, il y avait 98000 personnes.», A déclaré le secrétaire au Tourisme

