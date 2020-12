Train maya (Photo d’art: Steve Allen / Infobae)

Le train maya, l’une des œuvres les plus importantes du gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador a été fortement remis en question, surtout, par d’énormes dommages à l’environnement. Mais il n’a pas seulement été critiqué au Mexique, mais également à l’étranger.

Le prestigieux journal italien La Repubblica a consacré un article complet intitulé “Le train maya de la honte: 1500 rails au lieu de forêts” signé par Daniele Mastrogiacomo, qui souligne l’impact environnemental qu’auront les travaux qui traverseront les états du Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Roo.

Les médias commencent l’article en soulignant que le président Andrés Manuel López Obrador considère cette œuvre comme «son phare», le symbole du Mexique moderne «qui reliera le sud pauvre et isolé au riche est, avec ses sites archéologiques, ses monuments aztèques , les plages dorées du Yucatan et du Quintana Roo ».

«Le train maya (train maya): 1500 kilomètres de rails qui traverseront les États du Chiapas, Tabasco, Campeche, jusqu’à la péninsule surplombant le golfe et les Caraïbes. Un travail impressionnant, qui a dépensé entre 6 et 7 milliards de dollars, à réaliser en très peu de temps, pour dissiper les mythes et légendes et montrer que même les Mexicains peuvent être efficaces “a écrit Mastrogiacomo.

L’itinéraire du train maya met en danger l’un des poumons les plus importants d’Amérique: Calakmul. (Photo: spécial)

Le journal note que l’annonce a été faite “en grand” au début de l’année, mais les travaux d’excavation ont commencé au bout de quatre mois. «Plus tard, lorsque le projet a été dévoilé en détail, les premières failles sont apparues. Les contrats ont été attribués par accord privé. À certaines sociétés d’État mais aussi à de grandes sociétés holding, comme Grupo Carso, propriété du magnat Carlos Slim “.

Mais il a également souligné le fort impact environnemental. «La terre à fouiller, les montagnes de terre à enlever, les forêts et la végétation à couper modifient la structure morphologique, brisant non seulement les équilibres humains mais aussi environnementaux. Des communautés entières ont commencé à se demander à quel point et comment la nouvelle voie ferrée changera leur vie. Ils ont demandé au gouvernement des demandes d’informations, de comparaisons, de nouvelles. Face à des réponses évasives et, souvent, au silence, elles se sont mobilisées avec le soutien des tribus indigènes et des militants écologistes », a souligné Mastrogiacomo.

Il a rappelé qu’il est estimé, 70% des revenus du train maya proviendront du transport de marchandises, tandis que des «pôles de développement» sont prévus autour des 19 gares dans lesquelles «ils favoriseront la réorganisation urbaine» et comprendront «des services et des infrastructures».

Daniele Mastrogiacomo s’interroge également sur la question de la disponibilité de l’eau “Un bien qui vaut comme l’or et qui conditionne le cycle des cultures, la terre, le type de plantation et les plantes”, at-il souligné. Et, a-t-il souligné, le peu d’eau qu’il y a est détourné vers les centres touristiques qui naissent autour. des sites archéologiques les plus connus au monde. Sert les hôtels, les centres de villégiature avec leurs piscines et les besoins des clients. “Sans considérer que les rails traverseront certaines des réserves naturelles les plus admirées où vivent 280 espèces d’oiseaux et 50 de reptiles.”

Tous les matins dans votre email: abonnez-vous à la newsletter d’Infobae Mexico

Photo d’archive d’une manifestation de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) contre la construction du train maya, à Mexico. (REUTERS / Edgard Garrido)

“Nous ne voulons pas devenir un nouveau Cancun qui a déjà emporté toute la nourriture que nous produisons, ne nous laissant que la forêt nue”Se plaint Geno, le chef du nom des 15 membres du Conseil régional indigène et populaire de Xpujil qui ont fait appel à la justice pour s’être opposés au projet. Ils veillent à ce que le plan du train maya affecte le droit à un environnement propre consacré à l’article 4 de la Constitution.

Le prestigieux journal a souligné que lorsque le président Obrador a commencé les travaux en juin dernier, le ministère de l’Environnement n’avait pas encore rendu son avis sur l’impact environnemental. Ce qui est arrivé jusqu’à il y a quelques jours.

Mais, note le journal italien, la Manifestation de l’Impact Environnemental (MIA) “il s’est borné à diviser les travaux en différents lots sans aborder les conséquences possibles du projet dans son ensemble sur le territoire. L’étude d’impact prévoit la déforestation de 80 hectares de végétation, soit 1120 terrains de football. Et cela uniquement dans la première phase des travaux. Le rapport explique également que l’exploitation forestière sera compensée par un programme de reboisement et de repeuplement d’espèces destinées à succomber ou à fuir ».

L’article dans les médias européens conclut en soulignant que pour les communautés autochtones, ce qui est vraiment important c’est la nature, pour laquelle elles sont prêtes à se battre, pour le moment, au niveau juridique, et bien que les tribunaux aient déjà rejeté leurs recours à deux reprises, il y a le troisième a déjà été envoyé à la Cour suprême de justice de la nation (SCJN).

PLUS SUR CE SUJET:

Train Maya: un projet douteux qui ne cesse d’augmenter ses risques

“Beaucoup de peur d’être expulsé par le train maya”: les habitants de Campeche ont demandé à AMLO de changer la ligne de travail

Train maya: les communautés autochtones ont obtenu la suspension définitive des travaux de la section 2 du projet AMLO