Les partisans du président Trump tiennent des banderoles et des drapeaux lors d’une manifestation le 6 novembre 2020 à Phoenix, en Arizona. . / Álex Segura

Phoenix (Arizona, États-Unis), 9 novembre. . .- Après la campagne du président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre le comté de Maricopa (Arizona) pour des votes prétendument innombrables, ses partisans travaillent sans relâche pour recueillir des preuves auprès des résidents de la zone.

Les appels de plusieurs heures, les vidéoconférences, les chaînes de lettres «interminables» et les réunions en face à face sont quelques-unes des façons dont les travailleurs et les bénévoles de la campagne Trump ont passé ces derniers jours, depuis qu’ils ont commencé à «détecter des signes de fraude. aux centres de vote », a expliqué à Efe un salarié qui a préféré ne pas s’identifier.

«Pendant les trois premiers jours qui ont suivi les élections, les républicains ne se sont pas rendus dans un centre de dépouillement en tant qu’observateurs: uniquement des démocrates et des indépendants», fait valoir cette source, qui occupe une position élevée au sein de la campagne dans l’état d’Arizona.

«BEAUCOUP» VOTES ANNULÉS À tort

Dans le cas spécifique du comté de Maricopa, le plus grand d’Arizona et le quatrième le plus peuplé des États-Unis, les partisans de Trump ont constaté “de nombreuses irrégularités” dans le décompte des voix, d’autant plus que “beaucoup” ont été annulés en quelque sorte. faux parce que les électeurs ont utilisé un type de marqueur qui a percé le papier.

“Ce n’est pas parce que notre secrétaire du comté a déclaré que ces types de marqueurs n’ont pas causé l’annulation de milliers de bulletins de vote que c’est vrai”, défend le responsable de la campagne, niant une déclaration officielle du centre des élections du comté de Maricopa. dans lequel ils ont expressément informé que l’utilisation de marqueurs indélébiles appelés «sharpies» est totalement légale.

Pour preuve, la source montre à Efe une dizaine de photographies de bulletins de vote envoyés par des personnes du comté qui ont voté pour leur vote avec ce type de marqueur et qui ont par la suite constaté qu’il avait été annulé. “Il est impossible que tant de scrutins soient annulés pour d’autres raisons! Je suis observateur électoral depuis 2013 et je le sais”, dit-il.

Une autre adepte de Trump, la Mexicaine Patricia Romero, dénonce dans des déclarations à Efe que le “Sharpiegate” est réel.

“Dans le bulletin de vote, il est dit d’utiliser uniquement des stylos à encre noire ou bleue, mais il y avait des démocrates près des bureaux de vote qui volaient les stylos et distribuaient des” sharpies “pour que le vote soit nul”, affirme-t-il.

Face à ces doutes, la campagne Trump et le Comité national républicain (RNC) ont déposé ce samedi un procès en Arizona dans lequel ils soulignent que le comté de Maricopa a rejeté à tort les votes exprimés par les électeurs en personne. le mardi 3 novembre.

UN LOGICIEL QUI CHANGE LES VOTES

Une autre avenue qu’ils essaient de vérifier depuis la campagne Trump, avec une armée de volontaires prêts à faire tout ce qu’il faut pour éviter d’avoir un «gouvernement communiste», selon leurs propres termes, est que les démocrates ont utilisé un logiciel qui aurait changé les votes. dans un “trente” états.

Parmi eux, le Nevada, l’Arizona, le Minnesota, le Michigan, la Géorgie et la Pennsylvanie.

“Il existe un logiciel appelé ‘Dominion’ qu’ils ont utilisé pour changer les votes pour que Trump favorise Biden”, dit-il, dans ce cas sans montrer aucun document pour le prouver. Mais il dit que c’est l’un des sujets les plus discutés dans ces réunions virtuelles quotidiennes qu’il fait avec ses équipes en Arizona et dans d’autres États.

Cette plainte a également été déposée par la présidente du RNC, Ronna McDaniel, après qu’une erreur humaine dans le Michigan avec ce logiciel a provoqué plusieurs votes pour changer leur option.

Face aux accusations de McDaniel, le département d’État du Michigan a déclaré dans un communiqué que les élections là-bas “se sont déroulées de manière juste, efficace et transparente et sont le reflet exact de la volonté des électeurs”.

“L’équipement et le logiciel ne fonctionnaient pas mal et tous les bulletins de vote ont été correctement compilés”, ont-ils ajouté.

Malgré l’officialité des sources, l’employé de campagne ne fait pas confiance au «pouvoir établi» et espère que Trump sera finalement réélu pour un second mandat à partir de janvier. Jusque-là, ils travailleront «sans repos».

Alex Segura Lozano