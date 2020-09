Un jour de juillet, deux hommes sont entrés dans un supermarché Trader Joe à Manhattan, près de l’heure de fermeture. Lorsqu’un employé leur a demandé de mettre des masques, ils auraient procédé à déchirer un masque du visage d’un travailleur, en frapper un autre et tirer les cheveux d’un troisième.

De telles attaques physiques sont moins courantes qu’une série de jurons lorsqu’un client est invité à porter un masque facial comme protection contre la transmission COVID-19. Mais au milieu du stress d’une dangereuse pandémie mondiale, combinée à l’extrême polarisation politique des mesures de protection aux États-Unis, il y a toujours eu un nombre alarmant d’attaques flagrantes.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment publié des directives indiquant que les employés des établissements de vente au détail et d’autres entreprises de services devraient s’abstenir de se disputer avec un client lorsqu’ils sont confrontés à une attaque ou à une menace de violence suite à une demande de masque. Dans la mesure du possible, ils devraient se retirer dans une pièce sûre et verrouillable.

Depuis mars, toute personne qui travaille dans un supermarché ou dans un autre commerce de détail a désormais une description de poste complexe qui va au-delà du stockage des étagères ou de la gestion d’une caisse enregistreuse. Il est devenu nécessaire d’apaiser le contingent anti-masque mais aussi de maximiser les chances d’un client de traverser les allées étroites d’un magasin sans être testé positif au COVID-19 quelques jours plus tard.

L’équilibre émotionnel nécessaire pour jongler avec la peur pour sa sécurité personnelle et la constance professionnelle face à un agent pathogène en circulation qui peut rendre malade et tuer continue de défier les personnes qui se présentent au travail chaque jour, qu’il s’agisse de médecins de soins intensifs ou de supermarché caissiers.

Il y a près de 40 ans, le sociologue Arlie Russell Hochschild, maintenant professeur émérite à l’Université de Californie à Berkeley, a commencé un examen de la tâche consistant à contrôler les émotions dans les emplois du secteur des services. Elle a observé les agents de bord – à qui on a appris à garder le sourire, quelle que soit la difficulté d’un passager – et a rédigé The Managed Heart: Commercialisation of Human Feeling. Pour décrire ces efforts nécessaires, Hochschild a proposé le terme «travail émotionnel» – un concept qui a maintenant un rapport avec les dures tensions auxquelles sont confrontés les travailleurs essentiels. Scientific American lui a récemment posé des questions sur le travail émotionnel à l’époque du COVID-19.

[An edited transcript of the interview follows.]

Une recherche Google sur le «travail émotionnel» fait apparaître des centaines de milliers de références. Mais il semble toujours utile de définir le terme et peut-être de discuter de son évolution au fil des ans. Pouvez-vous donner une brève explication?

Tel que je l’ai défini dans mon livre de 1983 The Managed Heart, le travail émotionnel est le travail que nous faisons pour évoquer ou supprimer des sentiments ou des émotions au service d’un travail rémunéré, c’est-à-dire en gérant les émotions. Habituellement, cela va de pair avec le travail mental et le travail physique, mais c’est en soi une forme singulière de travail. Il nécessite un type distinct de compétence, offre son propre type de récompense et impose son propre type de coûts. L’économie était autrefois principalement basée sur des emplois pré-mécanisés, comme ceux des bûcherons, des mineurs de charbon, des agriculteurs – des emplois exigeant du travail physique. Bien sûr, ces travailleurs ont également géré leurs émotions – un agriculteur maudissant un ciel sans pluie, un mineur craignant un effondrement dans sa mine – mais ces sentiments sont accessoires et ne font pas partie intégrante de leur travail, comme c’est le cas pour les travailleurs du secteur des services. nécessaire pour mener des contacts en face à face ou voix-à-voix avec le public.

Dans The Managed Heart, je décris le travail des agents de bord – dont le travail (dans certaines compagnies aériennes) est d’essayer d’être «plus gentil que naturel» – et des collecteurs de factures – dont le travail (dans certaines agences) est d’être plus méchant que naturel. La plupart d’entre nous – enseignants, infirmières, travailleurs sociaux, vendeurs, tatoueurs, gardiens de prison, nounous, aides-soignants, organisateurs de mariages, préposés aux funérailles – faisons un travail émotionnel qui se situe quelque part entre ces deux extrêmes.

Parfois, le travail exige de montrer la bonne émotion, comme lorsqu’un préposé au salon funéraire feint le chagrin et exécute ce que j’appelle «le jeu de surface». D’autres fois, il faut essayer de vraiment ressentir le sentiment approprié au moment et au travail – ce que j’appelle «le jeu en profondeur».

En dehors du travail, en tant qu’amis, parents, frères et sœurs, co-paroissiens, nous sommes également appelés à gérer nos sentiments, bien sûr. Nous réconfortons un enfant effrayé, calmer un voisin furieux, pleurer un parent perdu. Ici, nous sommes appelés à gérer nos émotions, mais nous ne sommes pas payés pour cela. Je donne donc à cela un nom différent: «travail émotionnel», par opposition à «travail émotionnel».

La pandémie a provoqué une vague de gratitude envers les travailleurs de première ligne, que ce soit à l’hôpital ou au supermarché. Mais cela a également créé une quantité intense de stress: l’infirmière qui doit tenir le coup lorsqu’elle dit aux gens qu’elle ne peut pas voir un membre de la famille mourant. L’employé du magasin qui reçoit des abus de la part des clients après avoir rencontré une étagère nue lorsqu’il cherche des lingettes désinfectantes. Pensez-vous que vos idées sur le travail émotionnel peuvent aider à expliquer ce que ressentent ces travailleurs essentiels?

Oh oui. Les demandes des premiers intervenants sont souvent intenses. Quand je dis «premier intervenant», je fais référence à de nombreux travailleurs: médecins et infirmières – en particulier ceux qui travaillent aux USI [intensive care unit]- les aides-infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les ambulanciers paramédicaux et les kinésithérapeutes, ainsi que les éducateurs, les soignants des maisons de retraite, le personnel de sécurité, les fournisseurs et serveurs de services alimentaires, les concierges, les facteurs, les bus, les taxis, les chauffeurs Uber et Lyft, les enseignants, les hôtels et les ouvriers de la restauration et d’autres occupant des «emplois essentiels» entretenant des contacts quotidiens avec le public – dont certains sont ou peuvent être malades.

Ils font un travail émotionnel de deux grands types. Premièrement, j’appellerais «bracketing». Cela fait référence à l’effort pour mettre nos propres angoisses, souvent extrêmes, «derrière» nous. Sur le plan émotionnel, cela nécessite le travail de se détacher temporairement d’un ensemble de sentiments qui émergent – tristesse, anxiété, panique – en réponse à des événements, réels ou imaginaires, de notre propre vie. Une infirmière en soins intensifs qui intubent un patient malade peut se souvenir fortement de sa propre mère qui a développé une mauvaise toux. Ou elle peut craindre d’exposer ses petits enfants au COVID-19 ou [she may have] a laissé un chien de compagnie à la maison pendant une période de 10 heures. Ces inquiétudes ne proviennent pas du travail lui-même. Ils sont dans son esprit et nécessitent le travail émotionnel de «mettre de côté», ou de mettre entre parenthèses, des situations loin du travail. Le bracketing consiste à rester concentré sur une tâche immédiate, à se dire encore et encore: «Je ne peux plus m’inquiéter de ma propre situation maintenant.»

Vous avez mentionné un autre type. Pouvez vous le décrire?

Un deuxième type de travail émotionnel des premiers intervenants du COVID-19 est le «pontage». Il comprend une large catégorie de tâches émotionnelles. En faisant le pont, nous nous concentrons sur les besoins urgents des personnes touchées par le COVID-19 et devons essayer de faire preuve d’empathie avec les victimes – en comblant les différences entre soi et la victime. Comme l’a dit un EMT exemplaire, «j’essaie de considérer chaque patient comme un membre de ma famille.»

Et les circonstances peuvent être désastreuses car le COVID-19 ajoute un nouveau danger aux dangers préexistants. Les très pauvres et les sans-abri, par exemple – déjà désespérés de chaleur et de nourriture, de réconfort – craignent maintenant la propagation de la maladie ou peuvent en être privés. Les détenus, déjà seuls, certains malades mentaux, font maintenant face à la peur de la contagion. Les hôpitaux publics, déjà confrontés à des pénuries, sont désormais débordés de plus de patients malades qu’il n’y a de lits. Travailler avec les populations de ces points chauds oblige le travailleur émotionnel à affronter le chaos [and] pandémonium et faire face à leur propre sentiment d’horreur, semblable à celui auquel sont confrontés les soldats en temps de guerre. De nombreux premiers intervenants formés comme civils sont désormais confrontés à l’équivalent de la guerre. La tâche interne du travailleur émotionnel est d’absorber – c’est-à-dire de gérer ses sentiments – les horreurs immédiates sans se sentir submergé par elles.

En se rapprochant des besoins des autres, les travailleurs peuvent avoir à faire face à leur propre sentiment d’échec. L’EMT mentionné ci-dessus a tristement rapporté à propos d’un patient: «Il est mort sur ma civière.» Les travailleurs doivent également faire face à la colère des membres de la famille. Impuissant à secourir un être cher, un membre de la famille peut se déchaîner de colère et rejeter le blâme sur le soignant: «Vous avez échoué» ou «Cet hôpital a échoué.» Un acheteur provocant peut exprimer son indignation d’être obligé de porter un masque, obligeant le travailleur du magasin à apaiser, absorber, écouter de manière non réactive les propos en colère et les gestes menaçants. Ou un travailleur peut véritablement ressentir des remords après avoir échoué à secourir un patient dans le besoin.

Le fait de devoir garder son sang-froid tout en risquant sa propre santé soulève-t-il la possibilité de conséquences psychologiques durables?

Oui, les travailleurs de première ligne peuvent devenir choqués ou développer un SSPT [post-traumatic stress disorder] ou simplement brûler.

Le travail émotionnel a-t-il également un rapport avec les tensions raciales du pays? le Grève pour les vies noires le 10 juin a été en partie considéré comme un répit du travail émotionnel d’être Noir dans le milieu universitaire – devoir se présenter à des ateliers sur la diversité, encadrer des étudiants noirs, etc.

Oui, ici, une personne est souvent adressée d’une manière qui ne correspond pas à sa définition personnelle. Un Noir peut être traité comme un «représentant» de «tous les Noirs» – «Dites-moi ce que vous ressentez» – d’une manière qui dérange ou s’aliénent. Ou d’une autre manière, les personnes de couleur – et, en fait, les minorités de toutes sortes – sont confrontées à la tâche d’éliminer les projections des autres sur elles: «Vous devez être des recrues par action positive.» Tout membre d’une minorité, qu’il soit basé sur le sexe, la sexualité, la religion, le handicap ou la personnalité, se voit tacitement confier la tâche émotionnelle supplémentaire d’aider les autres à se relier de manière détendue et tolérante.

Vous avez également écrit sur les inégalités dans les tâches ménagères dans votre livre The Second Shift. Pensez-vous que les mises en quarantaine et les verrouillages prolongés ont exacerbé le stress lié aux responsabilités domestiques, c’est-à-dire lorsque les couples doivent travailler à la maison tout en s’occupant des enfants et doivent également s’acquitter de toutes les tâches de gestion d’un ménage?

De l’autre côté des «crochets» mentionnés ci-dessus se trouve le monde des enfants, des parents, des amoureux, des amis. Le «second virage» est une source supplémentaire de demandes car il exige que nous nous efforcions de rester étroitement à l’écoute des êtres chers, de répondre à leurs besoins primordiaux tout en espérant et en essayant une harmonisation parallèle avec ses propres besoins, parfois aussi écrasants. Les proches peuvent se sentir abandonnés par le travailleur de première ligne préoccupé et se sentir ainsi en colère et blessés. On peut se sentir coupable d’avoir soustrait l’attention des enfants dans le besoin ou d’un conjoint. Et le travailleur de première ligne devra peut-être demander à des membres de la famille préoccupés de l’aider à se remettre d’une journée bien remplie.

Y a-t-il un autre problème important que je laisse de côté lié au travail émotionnel et à la pandémie?

Oui, sous-jacente à toute tâche de travail émotionnel se trouve une notion antérieure de la «bonne façon» ou de la «mauvaise façon» de se sentir à un moment particulier – dans une situation particulière à une période historique particulière dans une culture particulière. C’est à travers des «règles du sentiment», comme je les appelle, que nous intégrons la culture dans notre vie quotidienne.

Aussi, l’équilibre: qu’il s’agisse de bracketing ou de pontage, au cœur du travail émotionnel se trouve l’art d’équilibrer le besoin de «gérer» l’émotion avec le besoin de lâcher prise et de ressentir simplement l’émotion. Et ici aussi, nous rencontrons des règles de sentiment sous la forme d’un idéal culturel d’équilibre. Mais quel que soit l’idéal que nous visons, en équilibrant, nous devons contrôler nos émotions suffisamment mais pas trop. Autrement dit, en partie, nous devons discipliner nos sentiments – les jouer comme un piano: si nous sommes adressés avec colère, ne pas riposter. Ou s’il est abordé dans le chagrin et la dépression, ne pas y descendre soi-même. D’un autre côté, nous avons besoin de ressentir nos émotions. L’émotion est comme la vue ou l’ouïe: c’est un sens à travers lequel nous connaissons le monde et notre relation avec lui. S’engourdir, c’est être aveuglé. D’où l’importance de savoir ce que tant d’entre nous pratiquent sans lui donner le nom: le travail émotionnel.

Note de l’éditeur: Outre The Managed Heart, il existe deux autres livres d’Arlie Russell Hochschild qui traitent du travail émotionnel: The Outsourced Self: Intimate Life in Market Times (Metropolitan Books, 2012) décrit les expériences des nounous, des travailleurs des soins aux personnes âgées, des mères porteuses, de la vie les entraîneurs, les planificateurs de mariages et d’anniversaires et les organisateurs de funérailles, comme «les Sœurs Shiva». And So How’s the Family and Other Essays (University of California Press, 2013) contient plusieurs essais sur le sujet, notamment «Can Emotional Labour Be Fun?» «Rent-a-Mom», «Stratégies temporelles» et «Le ventre de la mère porteuse».

